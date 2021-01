Jeûne intermittent : le Top 5 des méthodes les plus efficaces pour votre corps

Avec le Top 5 des meilleures méthodes pour le jeûne intermittent, vous pourrez enfin apaiser votre organisme et cela vous permettra aussi de perdre du poids sans, forcément, de grands efforts. Ce jeûne est aussi idéal pour garder la forme et, si vous avez réalisé plusieurs écarts ces derniers mois, ce sera l’occasion de tester l’une de ces solutions.

Allez-vous adopter l’une de ces méthodes du jeûne intermittent ?

Bien sûr, il est préférable d’être accompagné par un nutritionniste qui pourra aussi vous aider à adopter la meilleure alimentation. L’avis médical sera aussi intéressant puisque le jeûne intermittent n’est pas forcément adapté à tous les profils surtout si vous avez des problèmes de santé.

La méthode 16/8 est la plus simple, vous devez prendre votre dernier repas à 20 heures au maximum et il est préférable d’oublier le petit-déjeuner .

. La méthode 20/4 est simple puisque votre jeûne intermittent doit durer 20 heures et vous pourrez manger seulement pendant 4 heures.

La méthode 36/12 est un peu plus difficile, car vous devez jeûner pendant 36 heures et vous alimenter sur une plage de 16 heures seulement.

La méthode OMAD est aussi très simple à effectuer puisque vous aurez le droit à un seul repas par jour.

La méthode 5/2 est très connue, il ne faudra pas dépasser un apport calorique de 500 calories pour les femmes contre 700 pour les hommes pendant deux jours.

Le jeûne intermittent présente de sérieux avantages pour votre organisme puisqu’il vous permet d’apaiser votre tube digestif et votre estomac. Ce dernier aura l’occasion de se reposer pendant quelques heures. Toutefois, comme nous avons pu le préciser, avant de réaliser l’une de ces méthodes, pensez à demander l’avis à un médecin. Cela vous évitera d’avoir des effets secondaires qui peuvent être plus ou moins problématiques.

De plus, le jeûne intermittent peut être réservé à des personnes confirmées, mais la méthode 16/8 est la plus simple et elle a tendance à s’adapter à tous les profils. Pour que le jeûne soit efficace et pour perdre du poids, vous ne devez pas compenser le manque de calories si vous sautez le petit-déjeuner par exemple. Vous perdez dans ce cas de figure tous les avantages de cette méthode.

Le jeûne intermittent facilite la perte de poids

Comme nous avons pu le préciser au sein de cet article, si vous avez une plage horaire de quelques heures seulement, vous ne devez pas compenser le manque et opter pour une alimentation conséquente. En effet, vous aurez tendance à surcharger votre estomac et vous perdez le bénéfice. De ce fait, il faut respecter un apport calorique de 700 calories par exemple pour le déjeuner et 400 calories pour le dîner si vous sautez le petit-déjeuner.

Pour avoir des réponses fiables et quelques idées pour adapter les repas, il suffit de prendre rendez-vous avec une nutritionniste. Cette dernière aura clairement les compétences pour vous aider à atteindre votre objectif qui consiste à garder la forme, améliorer votre système digestif, apaiser votre organisme, et même retrouver la santé. Avec le jeûne intermittent, notamment la première méthode, de nombreuses personnes se sentent beaucoup mieux en ne prenant pas un petit-déjeuner. Ce dernier fait souvent débat, si certains estiment qu’il est le repas le plus important de la journée, d’autres sont convaincus qu’il n’est pas aussi important. Il peut alors être supprimé aisément.

Dans tous les cas, le jeûne intermittent est réputé pour optimiser le nettoyage cellulaire qui se nomme l’autophagie. Grâce à ces deux vidéos, vous pourrez avoir une idée de l’intérêt de ce jeûne intermittent par rapport à votre profil.