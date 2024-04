Débutant à Valorant ? Quels sont les trucs à savoir ?

Valorant, le jeu de tir tactique lancé par Riot Games en 2020, a rapidement conquis des millions de gamers passionnés. Mais qu’est-ce qui fait la différence entre un novice et un vétéran de Valorant ? Quels sont les trucs et astuces qui peuvent transformer les 71% de nouveaux joueurs en experts aguerris ? Cet article vous offre un guide inédit pour améliorer votre savoir-faire et progresser. Posez-vous confortablement, préparez-vous à décrypter le jeu à succès Valorant et à en tirer le meilleur parti.

Comprendre le jeu : Valorant

Valorant est un jeu de tir à la première personne qui met l’accent sur le travail d’équipe et la stratégie. Alors, qu’est-ce que le jeu et comment y jouer ?

Définition et principes de base

Valorant est un jeu vidéo créé par Riot Games, l’équipe à l’origine de la franchise League of Legends. Il n’est pas nécessaire d’être un expert en jeux vidéo pour commencer à jouer, mais comprendre les bases peut faire la différence entre réussir ou échouer.

La première des astuces Valorant que tout novice devrait connaître est que le jeu est une compétition de tir à la première personne basée sur les rondes où deux équipes de cinq joueurs s’affrontent. Chaque rond dure environ 100 secondes et l’équipe qui remporte la majorité des rondes gagne le match. Un truc pour Valorant est de comprendre que vous ne devez pas seulement être rapide sur la détente, mais aussi avoir une stratégie solide pour gagner.

Objectifs et but du jeu

Le deuxième point important dans notre guide pour nouveaux joueurs Valorant est la compréhension de l’objectif du jeu. Dans Valorant, il y a une équipe attaquante et une équipe défensive. Le but de l’équipe attaquante est de planter une bombe appelée spike dans un lieu précis, tandis que l’équipe défensive doit empêcher cela ou désamorcer la spike si elle est plantée.

Ce n’est pas tout, les joueurs doivent également choisir leur « agent », un personnage avec des capacités uniques qui peuvent aider leur équipe d’une manière ou d’une autre. Cela nous amène à la section suivante, sur l’importance des agents dans Valorant.

Importance des agents

Dans Valorant, chaque agent a sa propre identité et son propre ensemble de capacités. Ils peuvent être classifiés en quatre catégories : Duelists, Initiators, Controllers et Sentinels.

Choisir le bon agent

Un Conseil Valorant fondamental pour les nouveaux joueurs est de choisir l’agent avec lequel ils se sentent les plus à l’aise. Ne vous laissez pas prendre au piège de la sélection du personnage le plus «puissant» ou le plus populaire. Valorant pour débutants peut se résumer à un mantra simple: « Apprenez le jeu, pas l’agent ».

Cependant, un choix équilibré d’agents peut faire pencher la balance en faveur de votre équipe. C’est ici que la stratégie d’équipe entre en jeu, le choix de la meilleure combinaison d’agents pour maximiser les techniques Valorant et fonctionner comme une unité coordonnée.

Utiliser correctement les compétences de l’agent

Enfin, dans notre guide pour nouveaux joueurs Valorant, il est essentiel d’apprendre à utiliser efficacement les compétences de votre agent. Chaque agent a 3 compétences spéciales et une compétence ultime qu’ils peuvent utiliser au cours d’une ronde.

Les compétences peuvent varier de l’attaque à la défense, en passant par des capacités de contrôle de zone. Par exemple, l’agent Phoenix peut utiliser son aptitude Curveball pour aveugler les ennemis et faciliter une attaque.

C’est ici que se termine la section 1 de notre guide Valorant ! J’espère que ces bases vous aideront à bien commencer dans le jeu et à mieux comprendre sa philosophie.

Mieux jouer, bien communiquer

Jouer à un jeu compétitif axé sur l’équipe comme Valorant demande plus que de simplement tirer avec précision. La communication et la coordination de l’équipe jouent un rôle tout aussi crucial.Valorant, conseils pour progresser, peuvent être résumés par deux mots : Cohésion et communication.

La communication en équipe

Transparence

Avant de commencer Comment jouer à Valorant, il est impératif de comprendre l’importance de la transparence. Les joueurs de Valorant doivent partager les informations les plus précises possibles avec leurs coéquipiers. Les informations essentielles incluent la position des adversaires, leurs déplacements, la détention ou non d’un ordinateur portable (Spike).

Rapide et précis

Il est essentiel de rapporter rapidement et précisément les informations. Les joueurs doivent essayer d’éviter une communication superflue, qui pourrait gêner l’échange d’informations essentielles.

Stratégies d’équipe pour gagner

Coordination avec l’équipe

En jouant à Valorant, vous développerez vite le sens de l’importance de la coordination en équipe. Les attaques et défenses coordonnées sont souvent plus efficaces que les héroïsmes individuels. Vous trouverez ici quelques Astuces Valorant pour assurer une bonne coordination :

– Assurer une bonne répartition des rôles selon les compétences de chacun.

– Planifier les stratégies avant chaque round en fonction de l’économie de l’équipe.

Gestion des conflits

Comme dans tous les jeux en équipe, des conflits peuvent surgir. Vous devez être capable de gérer ces situations sans que cela ait un impact sur votre jeu. Garder le respect mutuel et attendre la fin du match pour discuter des points de désaccords.

Astuces de gameplay

Maintenant que nous avons établi l’importance de la communication et de la coordination en équipe, passons à quelques astuces de gameplay spécifiques.

Meilleurs spots de tir

Valorant est un jeu où les angles, les points de vue, et la connaissance des cartes jouent un rôle majeur. Les bons spots de tir peuvent souvent faire la différence entre une victoire et une défaite. Il est essentiel de connaître les différents points d’environnements pour avoir l’avantage tactique.

Apprendre les parcours du tableau

Comme mentionné précédemment, la connaissance des cartes est essentielle. Voici quelques points pour Valorant, comment améliorer son jeu :

– Connaitre les emplacements de Spike (site A, B, C…)

– Comprendre où se trouvent les couloirs et les points de contrôle communs.

– Savoir où sont les spots de camping et comment y répondre lors d’une attaque.

J’espère que ces trucs pour Valorant vous aideront à améliorer vos compétences et vous feront grimper dans le classement.

Importance de la pratique

Valorant étant un jeu hautement compétitif, la pratique devient un aspect essentiel pour les nouveaux joueurs souhaitant progresser rapidement.

Entraînement individuel : tir, compétences, mouvements

Pour tout débutant dans Valorant, l’une des premières astuces Valorant est la pratique intensive du tir. Prenez le temps d’apprendre votre arme, sa portée, sa précision et son recul. Valorant propose des modes d’entraînement où vous pouvez passer du temps à vous familiariser avec différentes armes et leurs mécaniques.

Outre l’entraînement au tir, il est tout aussi important de pratiquer vos compétences spécifiques à l’agent. Chaque agent possède un ensemble unique de compétences qui peuvent être utilisées de manière stratégique pendant le match. Apprenez à utiliser ces compétences à votre avantage et intégrez-les dans vos habitudes de jeu.

Un autre aspect important de la pratique est le mouvement. Comprendre comment se déplacer efficacement sur la carte peut souvent faire la différence entre gagner et perdre.

Adaptez-vous à différentes situations

Un autre conseil Valorant crucial pour tout nouveau joueur est l’adaptabilité.

Tactiques de jeu défensives et offensives

Dans Valorant, vous serez confronté à une multitude de situations différentes et il est important de pouvoir changer rapidement de stratégie en conséquence. Apprenez à être aussi confortable en défense qu’en attaque. Comprenez quand c’est le bon moment pour être agressif et quand il est préférable de jouer en toute sécurité. N’oubliez pas, l’objectif principal dans Valorant n’est pas d’éliminer tous les ennemis, mais de contrôler le point de bombe.

Faites bon usage de l’économie du jeu

L’article ne serait pas complet sans mentionner l’importance de l’économie du jeu dans Valorant.

Comprendre l’économie en jeu

Gérer correctement vos crédits est une part essentielle du succès dans Valorant. Chaque action que vous entreprenez, qu’il s’agisse de l’achat d’armes ou de l’utilisation de compétences, a un impact sur votre économie en jeu. Une bonne compréhension de l’économie du jeu vous permettra de faire des choix stratégiques, comme économiser pour un tour ou dépenser pour un avantage potentiel.

Conclusion et pour en apprendre davantage

Les guides pour nouveaux joueurs Valorant ci-dessus ne sont que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne ce que vous pouvez apprendre dans ce jeu passionnant. Chaque partie est une occasion d’apprendre et de développer vos compétences et vos stratégies. Que vous soyez un débutant complet ou un joueur vétéran, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir dans Valorant.

Alors, ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de progrès immédiat. La clé est de ne jamais cesser d’apprendre et de pratiquer. Continuez à jouer, à apprendre de vos erreurs et avant que vous ne le sachiez, vous grimperez dans les classements. Bonne chance et amusez-vous bien !

FAQ: trucs et astuces pour les nouveaux joueurs de Valorant

Quels sont les meilleurs agents pour les débutants dans Valorant?

Les agents recommandés pour les nouveaux joueurs de Valorant sont souvent des agents polyvalents comme Sage, Brimstone, ou Phoenix. Ces agents ont des capacités simples à utiliser et peuvent être utiles dans de nombreuses situations.

Comment améliorer sa visée et sa précision dans Valorant?

Pour améliorer sa visée et sa précision dans Valorant, il est conseillé de s’entraîner régulièrement en mode tir, en utilisant des cibles ou en faisant des duels avec d’autres joueurs. Il est également important de régler ses paramètres de sensibilité de souris pour trouver ce qui convient le mieux.

Quels sont les pièges à éviter en tant que nouveau joueur de Valorant?

En tant que nouveau joueur de Valorant, il est important d’éviter de jouer de manière trop agressive, de ne pas se précipiter seul vers les objectifs, et de ne pas négliger la communication avec son équipe. Il est également recommandé de ne pas sous-estimer l’importance de l’économie de jeu.

Comment se familiariser avec les différentes cartes de Valorant?

Pour se familiariser avec les différentes cartes de Valorant, il est recommandé de jouer régulièrement et d’observer comment les autres joueurs se déplacent et utilisent les différentes zones de la carte. Il peut également être utile de regarder des guides ou des vidéos expliquant les stratégies et les points clés de chaque carte.