Besoin des codes de triche pour Warcraft III ? Voici la liste

Entrez dans l’univers fascinant de Warcraft III, un jeu passionnant sorti en 2002 et toujours aussi populaire avec plus de 4.4 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Vous êtes bloqués à un certain niveau ou vous voulez simplement découvrir toutes les possibilités du jeu ? Pourquoi ne pas utiliser les codes de triche pour transformer votre expérience de jeu ? Voici une liste complète des codes de triche pour Warcraft III qui ajoutera une dimension supplémentaire à votre stratégie. Poursuivez la lecture pour déverrouiller le plein potentiel de votre expérience Warcraft III.

Ce qu’il faut retenir :

‘WhosYourDaddy’ : Assure l’invincibilité à vos unités et de tuer l’ennemi en un seul coup. C’est très pratique lors des batailles écrasantes.

‘KeyserSoze [montant]’ : Cette commande vous permet de vous octroyer la somme d’or que vous souhaitez. Remplacez [montant] par la quantité d’or souhaitée.

‘LeafitToMe [montant]’ : Elle donne la même quantité de bois que le montant que vous précisez. Cela facilite grandement la construction et la mise à niveau.

Présentation des codes de triche généraux pour Warcraft III

Pour tous ceux qui cherchent à mettre un peu de fantaisie dans leur expérience de jeu, voici une liste complète des triche jeu Warcraft III. Ces codes de triche sont des caractéristiques intégrées dans le jeu qui peuvent être utilisées pour modifier vos parties. La liste comprend des codes triche Warcraft III liste qui affectent le gameplay, et ceux qui vous permettent d’acquérir des ressources supplémentaires. Il est à noter que l’activation des codes de triche désactive les réalisations, alors utilisez-les avec parcimonie !

Codes qui affectent le gameplay

La première catégorie de Warcraft III codes de triche est ceux qui modifient le gameplay. Brouillard de guerre gênant ? Taper « iseedeadpeople » supprime tout le brouillard de guerre, vous offrant une vision claire de toute la carte. Besoin de plus de vitesse ? « whosyourdaddy » rend vos unités invincibles et leur permet de tuer les ennemis en un seul coup. Ou peut-être le jeu est-il trop rapide ? Saisir « lightsout » réduira la vitesse du jour tandis que « daylightsavings 18:00 » réglera l’horloge du jeu à 18h00.

Codes de triche pour acquérir des ressources

La deuxième catégorie de Warcraft III astuces de triche est celle qui vous permet d’acquérir des ressources. Avec « greedisgood » vous obtenez 500 d’or et de bois. Pour un coup de pouce plus important, tapez « greedisgood 10000 » pour 10000 d’or et de bois. Besoin de plus de bois seul ? « woodsforyou » fournira 1000 bois à votre stock.

Les joueurs qui souhaitent plusieurs unités peuvent utiliser les codes « synergy », « sharpandshiny », « iwantyoursoul » pour obtenir respectivement des unités humaines aléatoires, elfes et morts-vivants. Enfin, si vous voulez passer la campagne rapidement, entrez « allyourbasearebelongtous » pour une victoire instantanée de la mission, tandis que « motherland » suivis du nom de la race (humain, orc, mort-vivant, elfe) suivis du niveau de la campagne vous mènera directement à ce niveau spécifique.

Les Warcraft III codes de triche offrent une multitude de possibilités pour enrichir votre expérience de jeu selon vos envies. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que le jeu fair-play est toujours le plus important. Utilisez ces astuces non comme un moyen de triche, mais comme un outil pour ajouter un peu de fun à votre aventure Warcraft III. Bon jeu à tous !

Codex des codes de triche : Campagne

Abordons maintenant une catégorie spécifique de Codes triche Warcraft III liste: ceux utiles pour la campagne. Si vous êtes bloqué à une certaine mission, ou tout simplement curieux de voir comment vous pouvez remodeler le chemin de votre histoire dans le jeu, ces codes de triche sont pour vous.

Voici un petit aperçu de codes spécifiquement conçus pour vous aider à déchiffrer les Secrets de triche Warcraft III de ses campagnes épiques. Que ce soit pour sauter des chapitres, pour avoir une mainmise plus solide sur l’histoire de votre campagne, ou pour simplement ajouter un nouvel élément de plaisir à votre jeu, ces codes ont tout pour plaire.

Campagne de l’Alliance et codes de triche

Premièrement, explorons les Triche jeu Warcraft III orientées vers le camp de l’Alliance. C’est le chemin que bon nombre de joueurs choisissent pour leur premier play-through, et il sans doute le plus léger à parcourir avec ces astuces:

TenthLevelTaurenChieftain – Active une superbe musique rock dans le jeu.

– Active une superbe musique rock dans le jeu. StrengthAndHonor – Vous ne pouvez pas être vaincu en campagne, peu importe ce qui se passe.

– Vous ne pouvez pas être vaincu en campagne, peu importe ce qui se passe. SharpAndShiny – Tous les épisodes de la campagne deviennent instantanément disponibles.

Ces Warcraft III cheats expliqués sont la clé pour naviguer la campagne de l’Alliance avec un cran supplémentaire. Que vous souhaitiez strumming une chanson ou émerger victorieux peu importe les obstacles, ces codes sont parfaits pour vous.

Campagne Undead et codes de triche

Enchaînons maintenant avec la campagne des morts-vivants, qui offre une perspective complètement différente en contrôlant les forces des ténèbres avec ses propres codes de triche Warcraft III. Ajoutons une petite torche à cet affaire sombre:

Synergy – Vous donne accès à toutes les technologies, même celles requises pour d’autres campagnes.

– Vous donne accès à toutes les technologies, même celles requises pour d’autres campagnes. Warpten – Accélère la construction de tous les bâtiments et la formation de toutes les unités.

– Accélère la construction de tous les bâtiments et la formation de toutes les unités. RiseAndShine – Ajuste l’heure du jeu à l’aube, une lumière d’espoir au milieu du brouillard des morts-vivants.

Ces codes de triche vous offriront une longueur d’avance lorsque vous dirigerez les forces mort-vivantes à travers la campagne. Que vous souhaitiez accélérer votre progression ou simplement modifier l’éclairage pour mieux correspondre à votre ambiance, ces codes d’astuces Warcraft III permettront à votre camp des morts-vivants de briller malgré l’obscurité qui l’entoure.

Codex des codes de triche : Personnage unique

Dans Warcraft III, le plaisir de divertissement réside principalement dans l’interaction avec ses personnages uniques. En utilisant les triche jeu Warcraft III, il est possible de faire apparaître des personnages uniques qui augmentent le plaisir que vous tirez du jeu. Chaque personnage a sa propre histoire, ses propres compétences et peut changer l’issue du combat en un instant. Il est donc utile de connaître quelques codes de triche Warcraft III.

Un code triche Warcraft III parfait pour cela est « WhosYourDaddy ». Une fois saisi, ce code rend vos unités et vos héros invulnérables, les transformant pratiquement en dieux. Par contre, pour une expérience de jeu plus équilibrée, vous pouvez vous procurer Tomes of Knowledge en tapant simplement « IocainePowder ». Un autre code qui offre un personnage unique est « WarpTen ». Ce code accélère la construction et le temps de production, idéal pour surprendre vos adversaires avec une armée prête en un clin d’œil.

Les codes de triche et leur impact sur le gameplay

L’utilisation des codes de triche Warcraft III peut changer radicalement l’expérience de jeu. C’est un contournement jeu Warcraft III qui peut rendre le jeu plus facile, plus divertissant ou simplement vous donner un avantage lors d’une bataille difficile. C’est une façon de découvrir de nouveaux aspects du jeu, ou de simplement vous amuser en contrôlant les éléments qui vous ont peut-être posé un défi auparavant.

Par contre, il est important de ne pas oublier que tricher à Warcraft III peut aussi dénaturer l’expérience de jeu. Utiliser des cheats pour Warcraft III peut enlever un certain niveau de compétitivité et pourrait conduire à un gameplay monotone si utilisé excessivement. De plus, il est crucial de mentionner que l’utilisation de cheats codes Warcraft III en ligne est généralement désapprouvée et pourrait même entraîner l’interdiction de votre compte.

Ainsi, l’utilisation de cheat Warcraft III doit être une décision bien réfléchie. C’est une pratique intéressante pour ceux qui cherchent à comprendre tous les aspects de Warcraft III, y compris les plus curieux ou inaccessibles, mais elle doit être utilisée avec précaution pour maintenir une bonne expérience de jeu.

Pour en découvrir davantage…

J’espère que cette liste des codes de triche pour Warcraft III vous aidera à profiter encore plus du jeu. N’oubliez pas, en utilisant ces trucs et astuces de manière responsable et réservée, vous pouvez accentuer votre plaisir du jeu tout en respectant le fair-play.

N’hésitez pas à consulter notre Guide détaillé triche Warcraft III pour d’autres astuces et conseils. Prenez le temps de découvrir tout ce que les codes de triche peuvent vous offrir, et laissez-vous immerger dans le monde fantastique de Warcraft III de la manière qui vous plaît. Qu’il s’agisse de votre première partie ou que vous soyez un joueur expérimenté, chaque jeu peut offrir de nouvelles surprises avec l’aide d’un peu de triche.

FAQ sur la Liste des codes de triche pour Warcraft III

1. Quels sont les codes de triche les plus couramment utilisés dans Warcraft III?

Les codes de triche les plus couramment utilisés dans Warcraft III comprennent: whosyourdaddy, pour l’invincibilité, iseedeadpeople, pour révéler la carte, et greedisgood, pour augmenter l’or et le bois.

2. Comment activer les codes de triche dans Warcraft III?

Pour activer les codes de triche, il suffit de taper le code dans le chat pendant votre partie. Il n’y a pas de formule spéciale ou de fenêtre d’activation à utiliser.

3. Les codes de triche sont-ils autorisés dans toutes les parties de Warcraft III?

Non, utilisez les codes de triche uniquement lors d’une partie solo. Ils ne fonctionneront pas dans les parties multijoueurs.

4. Y a-t-il des conséquences à l’utilisation de codes de triche dans Warcraft III?

Il n’y a généralement pas de conséquences lorsque vous utilisez les codes de triche en mode solo. Cependant, ils peuvent diminuer le défi et l’attrait du jeu pour certains joueurs.

5. Existe-t-il un code pour obtenir instantanément des unités dans Warcraft III?

Oui, le code ‘warpTen’ accélère la construction des unités et des bâtiments, tandis que le code ‘iowa’ commande une unité gratuite.