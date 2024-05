Besoin de codes de triche pour Fallout: New Vegas?

Pénétrant dans le monde post-apocalyptique de Fallout: New Vegas, on est rapidement confronté à une dure réalité : la survie n’est pas une mince affaire et le danger rode à chaque coin. Deviendrez-vous le sauveur de l’humanité ou succomberez-vous aux défis du désert de Mojave ? Avec plus de 200 commandes de triche disponibles, les possibilités sont infinies. Cet article cache-t-il l’astuce qui vous transformera en maître incontesté du jeu ? Pour le découvrir, plongez-vous dans la lecture de notre liste exhaustive des codes de triche pour Fallout: New Vegas.

Ce qu’il faut retenir :

Pour utiliser les codes de triche dans Fallout: New Vegas, il faut tout d’abord ouvrir la console de commandes, généralement en appuyant sur la touche ` ou ~ de votre clavier.

Certains codes utiles incluent « tgm » pour le mode god, « player.additem [id] [quantité] » pour ajouter n’importe quel objet à votre inventaire, et « player.setlevel [niveau] » pour définir votre niveau.

Il est important de noter que l’utilisation de ces codes peut créer des problèmes avec vos sauvegardes ou même empêcher certaines quêtes de se déclencher correctement.

Codes de triche spécifiques à Fallout: New Vegas

Dans l’immense Wasteland de Fallout: New Vegas, la survie peut être un véritable défi. Heureusement, avec notre liste de codes de triche Fallout: New Vegas, vous aurez un avantage certain dans votre lutte pour survivre et prospérer.

Obtention des objets et des armes

Dans Fallout: New Vegas, posséder les bonnes armes et objets peut faire toute la différence. Grâce à ces codes de déblocage Fallout: New Vegas, obtenir ces ressources devient un jeu d’enfant.

Pour obtenir un objet ou une arme, ouvrez la console de commande en appuyant sur la touche ‘~’ (située en dessous de l’échapement sur la plupart des claviers). Tapez ensuite « player.additem [id de l’objet] [nombre] ». Remplacez « [id de l’objet] » par le code spécifique de l’objet ou de l’arme que vous voulez et « [nombre] » par le nombre d’unités que vous voulez obtenir.

Par exemple, pour obtenir 10 Stimpaks, vous devriez taper « player.additem 00015169 10 ». N’oubliez pas que la triche dans Fallout: New Vegas doit être utilisée avec précaution. En effet, l’ajout d’un grand nombre d’objets dans votre inventaire peut causer des bugs ou des plantages de jeu.

Monnaie du jeu et des ressources

L’une des astuces Fallout: New Vegas les plus utiles est sans aucun doute la capacité à obtenir de la monnaie du jeu et d’autres ressources précieuses sans trop d’effort. En utilisant la même procédure que pour obtenir des objets et des armes, vous pouvez remplir vos poches avec des caps (la monnaie du jeu) ou d’autres ressources utiles.

Par exemple, pour obtenir 1000 caps, ouvrez la console de commande et tapez « player.additem 0000000f 1000 ». Pour obtenir des munitions, le principe est le même. Par exemple, pour obtenir 1000 munitions de 10mm, tapez « player.additem 00004241 1000 ».

C’est la fin de cette première partie consacrée aux codes d’aide Fallout: New Vegas. Nous espérons que ces astuces vous seront utiles dans votre aventure à travers le Wasteland. Restez à l’écoute pour la suite de ce guide de triche Fallout: New Vegas, où nous explorerons d’autres codes utiles pour améliorer vos compétences de combat et non liées au combat.

Amélioration des compétences et des attributs de personnage dans Fallout : New Vegas

Le dynamisme de Fallout : New Vegas réside en grande partie dans les diverses compétences et attributs de votre personnage. Heureusement, plusieurs codes de triche Fallout: New Vegas peuvent vous aider à améliorer ces compétences et attributs. Que vous souhaitiez faire de votre personnage un guerrier formidable ou un érudit exceptionnel, ces codes devraient vous aider.

Compétences de combat

Le combat dans Fallout : New Vegas peut souvent être une question de vie ou de mort. Si vous souhaitez renforcer votre personnage dans ce domaine, voici quelques codes de triche qui pourraient vous être utiles.

Premièrement, le code « player.setav health 10000 » vous octroie une santé maximale, rendant votre personnage quasiment indestructible. De plus, le code « player.setav DamageResistance 85 » augmente la résistance aux dégâts de votre personnage à 85 %, soit le niveau maximal.

Si vous préférez l’approche offensive, le code « player.modav carryweight 500 » augmente la quantité d’objets que votre personnage peut porter, ce qui est particulièrement utile pour porter de nombreuses armes et munitions. Et ne manquez pas le code « player.setav Guns 100 » pour devenir un véritable expert des armes à feu.

Ces astuces Fallout: New Vegas peuvent vous transformer en une véritable machine de guerre, vous permettant d’explorer les Terres dévastées avec confiance.

Compétences non liées au combat

Fallout : New Vegas ne se résume pas uniquement à des combats. En effet, plusieurs codes peuvent améliorer vos compétences non liées au combat, vous permettant de naviguer dans le monde du jeu de manière plus astucieuse.

Le code « player.setav Barter 100 » maximise votre habileté à marchander, vous permettant d’obtenir de meilleures offres chez les marchands. Ensuite, le code « player.setav Sneak 100 » rend votre personnage maître dans l’art de la discrétion, idéal pour éviter les combats inutiles ou pour surprendre les ennemis.

D’autres codes comme « player.setav Medicine 100 » ou « player.setav Repair 100 » peuvent être d’une grande aide dans les situations difficiles, vous permettant de soigner vos blessures de façon optimale ou de réparer efficacement votre équipement.

Tous ces trucs et astuces Fallout: New Vegas donnent une nouvelle dimension au jeu, vous permettant de vous démarquer non seulement dans les combats, mais aussi dans toutes les autres facettes de l’expérience Fallout : New Vegas. En utilisant ces codes de manière judicieuse, vous pouvez transformer votre aventure dans les Terres dévastées en une expérience vraiment inoubliable.

Trucs et astuces supplémentaires

Codes de l’immortalité et autres effets

Pour ceux qui souhaitent repousser encore plus les limites du jeu, sachez qu’il existe des Cheats Fallout: New Vegas spéciaux qui vous rendent carrément immortel ou invisible. Par exemple, tapez « tgm » dans la console pour activer le mode Dieu, vous rendant invulnérable à tout dégât. « tcl » rend votre personnage capable de voler et de traverser les murs, vous pouvez ainsi accéder à n’importe quel endroit du jeu, ce qui est particulièrement utile pour esquiver certains obstacles.

D’autres codes de triche pour Fallout: New Vegas comprennent « player.setav speedmult x » où « x » est un nombre. Ce code vous permet de régler la vitesse à laquelle penche votre personnage. Plus le nombre est élevé, plus vous vous déplacez rapidement.

Tricher sans risque

N’oubliez pas, même si ces trucs et astuces peuvent rendre votre partie amusante et moins pénible, il est essentiel de les utiliser avec discernement pour éviter des erreurs de jeu ou des bugs. Il est conseillé de sauvegarder votre partie avant l’utilisation d’un code triche Fallout: New Vegas. Ainsi, si quelque chose tourne mal, vous pouvez toujours vous remettre à votre sauvegarde précédente.

De plus, l’utilisation de certains codes de triche peut désactiver les succès de Steam, alors pensez-y avant de tricher. Rassurez-vous, vous êtes le seul juge de la manière dont vous voulez profiter de votre jeu. Donc, si vous voulez flotter à travers le monde post-apocalyptique de Fallout: New Vegas comme un dieu immortel, allez-y !

Pour en savoir plus

Voilà, vous êtes maintenant plus équipé que jamais pour explorer le monde de Fallout: New Vegas grâce à ces codes de triche. Ces codes de triche, astuces et conseils vous faciliteront la vie dans ce monde qui est tout sauf facile.

Mais rappelez-vous, le plus important est de s’amuser, peu importe si vous utilisez des astuces Fallout: New Vegas ou non. Après tout, l’aventure du Wasteland c’est aussi ça, la liberté de jouer comme vous le souhaitez.

Si vous êtes intéressé par d’autres guides de jeux, trucs et astuces, ou conseils de jeu, n’hésitez pas à consulter d’autres articles de notre blog. Bon jeu à tous !

FAQ sur la Liste des codes de triche pour Fallout: New Vegas

1. Comment utiliser les codes de triche dans Fallout: New Vegas?

Pour utiliser les codes de triche, il suffit d’appuyer sur la touche tilde (~) de votre clavier, qui ouvre la console de commande. Tapez le code que vous voulez utiliser, puis appuyez sur Entrée.

2. Quels sont quelques des codes de triche disponibles pour Fallout: New Vegas?