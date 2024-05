Besoin de codes triche pour Skyrim ? Découvrez nos secrets

Obtenez un avantage dans Skyrim avec notre liste complète de codes de triche dévoilant puissance et secrets cachés.

Explorer l’immense monde de Skyrim peut s’avérer une tâche éprouvante. Saviez-vous que le jeu propose plus de 200 codes de triche qui peuvent apporter des pouvoirs extraordinaires ou révéler des secrets insoupçonnés ? Pourquoi ne pas booster votre aventure en maîtrisant des formules illimitées, en débloquant des niveaux mystiques et en devenant invincible ? Dans cet article, nous avons compilé une liste complète de codes de triche pour enrichir votre expérience de jeu. Alors, prêts à déchiffrer les secrets de Skyrim ? Plongez dans la lecture !

Ce qu’il faut retenir :

Les codes pour modifier les statistiques du personnage : Pour augmenter la santé, l’énergie, la portée de l’inventaire ou le niveau des compétences, utilisez le code player.modav suivi de la statistique et de la valeur. Par exemple, player.modav health 100 ajoute 100 points de santé.

Le code pour l’invincibilité : Le code de triche tgm (Togle God Mode) rend le joueur invincible, et lui donne une énergie et une magie infinies.

Le code pour révéler le monde entier : Le code tmm 1 révèle toutes les positions sur la carte, débloquant ainsi toutes les zones à explorer.

Les codes de triche de base pour augmenter vos compétences

Si vous êtes fraîchement arrivé en Tamriel et que vous cherchez à renforcer rapidement votre personnage, ces codes de triche Skyrim vous seront d’une aide inestimable. Du coureur de jupons au vétéran de guerre, on n’est jamais trop fort dans Skyrim.

Augmentez votre santé, votre magie et votre endurance

Votre endurance fait rapidement défaut en pleine bataille? Ne vous en faites plus. Avec les Skyrim codes de santé, boostez votre santé à son niveau maximum en tapant « player.setav health 1000 » dans la console de triche Skyrim.

Pour augmenter vos points de magie et d’endurance, c’est tout aussi simple! Respectivement, le code « player.setav magicka 1000 » et « player.setav stamina 1000 » vous propulsera au rang de mage suprême ou de coureur de marathon. Ces Skyrim codes de mana et de Skyrim codes d’endurance sont un must pour tout joueur.

Devenez un as du pickpocket et du lockpick

L’art du pickpocket et du crochetage peut parfois se révéler être un véritable défi dans Skyrim. Heureusement, ces astuces Skyrim permettent d’atteindre rapidement la maîtrise de ces compétences.

Pour devenir un expert en pickpocket, entrez « player.modav pickpocket 100 » et pour le crochetage, c’est « player.modav lockpicking 100 ». Grâce à ces Skyrim codes de compétences, vous serez bientôt envié par tous les voleurs de la Guilde des Voleurs!

Progressez rapidement dans tous les métiers

Mais s’il y a bien un triche Skyrim qui va fondamentalement transformer votre jeu, c’est celui qui permet de d’augmenter rapidement toutes vos compétences de métier. Que vous soyez un fervent alchimiste, un forgeron dévoué ou un guerrier sans peur, ces codes de Skyrim sont faits pour vous.

Pour améliorer votre niveau dans n’importe quelle compétence, entrez simplement « player.modav [skill name] 100 ». Remplacez « [skill name] » par le nom de la compétence que vous souhaitez augmenter.

Codes de triche pour modifier votre inventaire

Inquiétez-vous de ne pas avoir assez de flèches pour votre prochaine bataille? Ou peut-être que vous avez toujours rêvé d’avoir ce casque Daedric, mais il vous manque toujours quelques minerais d’ébonite. Ne vous en faites plus, ces Skyrim codes d’objets sont là pour vous.

Obtenez tous les items

Pour obtenir n’importe quel item dans Skyrim, vous devez connaître son ID de l’objet. Pour obtenir l’ID de l’objet, il suffit de taper « help [nom de l’objet] 0 ».

Ensuite, pour obtenir l’objet en question, tapez la commande « player.additem [ID objet] [quantité] ».

Profitez bien de ces astuces Skyrim!

Créez vos propres objets légendaires

Pour devenir un véritable maître forgeron et créer vos propres objets légendaires, utilisez le Skyrim codes d’amélioration. Vous pourrez instantanément améliorer vos compétences de forge « player.modav smithing 100 ».

Vous pourrez ensuite fabriquer tous les meilleurs équipements de Skyrim, devenir un véritable distributeur automatique de dégâts et briller de mille feux sur les champs de bataille.

Et voilà, vous avez maintenant toutes les clefs pour devenir le plus grand aventurier de la terre de Skyrim. N’oubliez pas, utilisez ces codes de triche pour Skyrim avec sagesse !

Les codes de triche pour contrôler le monde de Skyrim

Contrôlez le climat et le temps

Les skyrim cheats codes peuvent vous permettre de contrôler les moindres aspects du monde qui vous entoure – même le climat et le temps ! N’est-ce pas merveilleux ? Par exemple, le code ‘fw 10e1f2’ modifiera les conditions météorologiques pour un temps ensoleillé, tandis que ‘cw 10e1ee’ déclenchera une tempête de neige.

En utilisant le code ‘set gamehour to [heure souhaitée]’ (remplacez [heure souhaité] par un chiffre entre 1 et 24), vous pouvez également faire pivoter le soleil et la lune pour régler l’heure à laquelle vous le souhaitez. Très pratique si vous êtes du genre chouette nocturne ou lève-tôt !

Explorez sans limite : volez, courez vite, passez à travers les murs

Les fans de l’aspect exploration de Skyrim adoreront ces codes de triche. Avec ‘TCL’, vous pouvez vous soustraire aux lois de la physique et passer à travers les murs, les drapeaux, voire les montagnes. Il s’agit de l’outil ultime pour les explorateurs fous de Skyrim !

Vous êtes fatigué de toujours parcourir les chemins à une allure mollassonne ? Pourquoi ne pas augmenter sa vitesse avec ‘player.setav speedmult [valeur souhaitée]’. Remplacez [valeur souhaitée] par un multiple de votre vitesse de course normale – 200 pour doubler votre vitesse, 300 pour tripler et ainsi de suite.

Contrôlez les PNJ et les animaux

Si manipuler le monde physique ne vous suffit pas, réveillez le tricheur Skyrim qui sommeille en vous en contrôlant les personnages non-joueurs (PNJ) et les animaux avec le code ‘player.placeatme [ID de l’entité]’. Cela fait apparaitre à vos cotés l’entité que vous souhaitez.

Révéler tout sur la carte

La carte de Skyrim est gigantesque, recouverte de repères indicateurs, de donjons et de secrets cachés. Pour débloquer instantanément tous les marqueurs, utilisez le code ‘tmm 1’. Et voilà ! Vous pouvez maintenant voyager instantanément à n’importe quel endroit de la carte de Skyrim. Ces astuces Skyrim vous feront gagner un temps précieux en découvertes et en explorations.

En maîtrisant ces codes, vous pourrez ainsi contrôler toute la beauté et l’immensité de Skyrim, de son ciel étoilé à ses plaines enneigées, et même ses sombres donjons. Donnez libre cours à votre curiosité sans aucune entrave ! Et n’oubliez jamais : en Skyrim, le monde est vraiment à vous.

D’autres codes de triche Skyrim intéressants

Changez votre apparence

Envie de changer le look de votre personnage sans avoir à recommencer une nouvelle partie? Eh bien, c’est possible avec les codes secrets Skyrim qui vous permettront d’ouvrir la fenêtre de création de personnage en cours de jeu avec la commande « showracemenu ». Attention, à ne pas changer de race ou de sexe car cela peut réinitialiser vos compétences.

Obtenez tous les sorts et les cris

Vous êtes un mage, mais vous rêvez d’expérimenter tous les sorts sans avoir à les apprendre un par un? Ou peut-être que les cris de Dragon sont votre truc, mais vous ne voulez pas parcourir tout Skyrim pour les trouver. En utilisant les astuces Skyrim, vous pouvez ajouter n’importe quel sort ou cri à votre répertoire. La commande « psb » vous donnera tous les sorts, tandis que « UnlockWord » suivi du code du cri que vous voulez, vous donnera accès à des hurlements impressionnants.

Faire attention aux bugs

Bien que les codes de triche pour Skyrim puissent rendre votre aventure beaucoup plus facile et amusante, il ne faut pas oublier que leur utilisation peut parfois causer des bugs ou même corrompre vos fichiers de sauvegarde. Nous vous recommandons de toujours sauvegarder votre jeu avant d’utiliser ces codes, afin de pouvoir revenir à un état de jeu sain si quelque chose ne se passe pas comme prévu.

Pour en apprendre davantage

Vous voilà maintenant prêt à entrer dans le monde des tricheurs Skyrim avec cet aperçu des nombreuses possibilités offertes par les codes de triche Skyrim. Alors, que vous cherchiez à maîtriser toutes les compétences, modifier votre inventaire ou même contrôler le monde de Skyrim à votre guise, il y a un code pour cela. Cependant, rappelez-vous que le plus important est de vous amuser et de raconter l’histoire de votre propre héro dans Skyrim. Bonne aventures dans cette contrée fantstique!

FAQ sur la Liste des codes de triche pour Skyrim : Puissance et secrets

1. Comment utiliser les codes de triche dans Skyrim ?

Pour utiliser les codes de triche dans Skyrim, vous devez d’abord ouvrir la console de jeu en appuyant sur la touche ~ sur votre clavier. Ensuite, vous pouvez entrer le code de triche dont vous avez besoin et appuyer sur Entrée. Il est important de noter que l’utilisation de codes de triche peut potentiellement causer des problèmes dans votre jeu, utilisez-les donc avec prudence.

2. Quels sont les codes pour augmenter mes compétences dans Skyrim?

Il existe de nombreux codes de triche que vous pouvez utiliser pour augmenter vos compétences dans Skyrim. Par exemple, le code « player.advskill [skill] [amount] » vous permet d’augmenter la compétence de votre choix d’un certain montant. Il suffit de remplacer [skill] par le nom de la compétence que vous voulez améliorer et [amount] par le montant d’augmentation souhaité.

3. Quels sont les codes pour obtenir des objets ou de l’or dans Skyrim ?

Pour obtenir rapidement des objets ou de l’or dans Skyrim, vous pouvez utiliser le code de triche « player.additem [item ID] [quantity] ». Il vous suffit de remplacer [item ID] par l’ID de l’objet que vous voulez et [quantity] par le nombre d’objets que vous voulez obtenir. Vous pouvez rechercher les ID des objets en ligne ou dans le jeu.

4. Est-ce que l’utilisation de codes de triche peut affecter mon jeu de manière négative ?

Oui, l’utilisation de codes de triche peut potentiellement causer des problèmes dans votre jeu. Par exemple, cela peut causer des erreurs, des plantages ou des bugs. De plus, cela peut également affecter votre expérience de jeu en supprimant certains défis et donc en rendant le jeu moins intéressant.

5. Comment obtenir des codes de compétences spécifiques dans Skyrim?

Les codes des compétences spécifiques à Skyrim peuvent être obtenus à partir de différentes ressources en ligne. Un code typique de compétence pourrait ressembler à « player.advskill onehanded 100000 » pour maximiser votre compétence de combat à une main. Veillez à utiliser les codes correctement pour éviter tout dysfonctionnement du jeu.