Besoin de codes triche pour Age of Empires II ? Voici la liste !

Plongeons-nous dans le monde de l’art de la guerre stratégique avec Age of Empires II, un jeu qui compte plus de 20 ans d’existence et a séduit millions de joueurs à travers le globe. Vous cherchez à prendre l’avantage sur vos adversaires ? Vous voulez rendre vos batailles encore plus palpitantes ? Et si les codes de triche étaient la solution ? Dans cet article, nous avons rassemblé une liste complète de ces « aides » pour Age of Empires II. Alors, prêt à découvrir des trucs et astuces inédits qui dynamiseront sans aucun doute vos parties ? Allez, on vous laisse découvrir !

Ce qu’il faut retenir :

Il existe divers codes de triche dans Age of Empires II. Par exemple, le code « AOE2X » vous donne accès à tous les âges et technologies sans avoir besoin d’attendre ou de travailler pour les obtenir.

Utiliser « ROCK ON 1000 » pour obtenir instantanément 1000 de pierre, « LUMBERJACK 1000 » pour 1000 de bois, et « ROBIN HOOD 1000 » pour 1000 d’or. Ce sont des codes idéaux pour augmenter rapidement vos ressources.

Pour apporter une composante humoristique à votre partie, essayez le code « WOOF WOOF ». Celui-ci transforme tous les oiseaux du jeu en chiens volants super rapides.

Liste des codes de triche pour modifier les ressources dans Age of Empires II

Bonjour à tous les amateurs d’Age of Empires II ! Amateurs de techniques de triche Age of Empires II, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous allons explorer une liste de codes de triche Age of Empires II qui vous aideront à augmenter vos ressources dans le jeu. Que vous cherchiez à avoir plus d’or, de nourriture, de bois ou de pierre, les astuces que nous vous présenterons sont faites pour vous.

Cheats pour augmenter l’or

Pour commencer, concentrons-nous sur l’or. Dans le jeu Age of Empires II, l’or est une ressource indispensable qui sert à financer divers aspects importants, tels que la recherche, l’amélioration de vos unités et l’embauche de soldats. Heureusement, il existe un code cheat qui vous permet de booster votre réserve d’or en un rien de temps. En utilisant le code « ROBIN HOOD« , vous pouvez augmenter instantanément votre stock d’or de 1000 unités.

Cheats pour augmenter la nourriture

Ensuite, venons-en à une autre ressource tout aussi vitale : la nourriture. Empêche que votre population soit affamée et augmente la taille de l’armée grâce au code « CHEESE STEAK JIMMY’S« . Ce code ajoutera instantanément 1000 unités de nourriture à vos réserves. C’est donc un truc pour Age of Empires II essentiel pour tous ceux qui cherchent à construire une force robuste.

Cheats pour augmenter le bois

Comme vous le savez peut-être déjà, le bois est un élément nécessaire pour la construction de bâtiments et d’unités. Le code « LUMBERJACK » ajoutera 1000 unités de bois à vos stocks, vous offrant ainsi une possibilité supplémentaire de développement. Voici un autre secret d’Age of Empires II qui donnera un avantage significatif à votre civilisation !

Cheats pour augmenter la pierre

Enfin, nous avons la pierre. C’est celle que vous utiliserez pour renforcer vos murs et ériger de nouvelles fortifications, essentiels pour la protection de votre peuple. Le code « ROCK ON« , garantira que vous ne manquez jamais de matériaux de construction en ajoutant 1000 unités de pierre à votre réserves.

Souvenez-vous, les codes secrets Age of Empires II que vous venez de découvrir doivent être entrés dans la console de chat du jeu pour être activés. Pour accéder à la console, appuyez sur ‘Enter’ pendant que vous jouez. Rappelez-vous également que l’utilisation de ces codes de triche pourrait désactiver les succès de votre partie. Mais pour ceux qui cherchent juste à s’amuser et à voir ce que leur civilisation peut vraiment faire, ces codes pour Age of Empires II sont parfaits !

Qu’attendez-vous ? Il est temps de faire passer votre expérience de jeu Age of Empires II au niveau supérieur avec ces codes de triche Age of Empires II ! Profitez de ces astuces de jeu et passez un bon moment à construire, à développer et à conquérir !

Liste des codes de triche pour modifier les unités dans Age of Empires II

Pour améliorer votre expérience de jeu et mettre toutes les chances de votre côté, voici une liste des cheats Age of Empires II qui vous permettent de modifier les unités dans Age of Empires II.

Cheats pour augmenter le nombre d’unités

L’un des codes de triche Age of Empires II les plus utiles est certainement celui qui permet d’augmenter le nombre d’unités dont vous disposez. Vous êtes limité dans le nombre d’unités que vous pouvez avoir ? Plus maintenant. Utilisez le code « Aegis » pour supprimer les limites de population et augmenter le nombre d’unités que vous pouvez contrôler. Ne vous inquiétez plus jamais de manquer de soldats pour défendre votre empire.

Cheats pour améliorer les unités

Si vous voulez donner un coup de pouce à vos unités et les rendre plus fortes, plusieurs codes secrets Age of Empires II peuvent vous aider. Par exemple, le code « Steroids » rend vos unités invincibles. Utilisez « Black Death » pour détruire toutes les unités ennemies sur la carte, vous donnant ainsi un avantage énorme dans chaque bataille.

Cheats pour avoir des unités spécifiques

Il y a également des codes pour Age of Empires II qui vous permettent d’avoir des unités spécifiques sans avoir à les former. Voulez-vous un saboteur à votre service ? Tapez simplement « To smithereens » et voilà, vous avez votre propre saboteur prêt à faire des ravages. Ou peut-être préférez-vous avoir un super Viper à vos côtés ? Alors, tapez « I love the monkey head » et menez votre nouvelle unité à la victoire.

Cheats pour avoir des unités invincibles

L’un des codes de triche Age of Empires II les plus convoités est celui qui rend vos unités invincibles. Invoquez le pouvoir du « Alfred the alpaca » pour transformer vos unités en alpacas invincibles et regarder les ennemis fuir devant votre nouvel élevage.

Tous ces codes permettent de tirer le meilleur parti de votre jeu et de vous amuser même lorsque les choses deviennent un peu trop difficiles. Souvenez-vous, ces codes secrets Age of Empires II ne sont là que pour augmenter le plaisir de jouer et ne devraient pas être utilisés pour gâcher l’expérience de jeu de quelqu’un d’autre. Alors, profitez-en, mais soyez respectueux des autres joueurs.

Que vous souhaitiez augmenter vos unités, les améliorer, avoir des unités spécifiques ou les rendre invincibles, les cheats Age of Empires II ont tout prévu pour vous. Alors, n’attendez plus et commencez à tricher dans Age of Empires II pour profiter pleinement du jeu.

Liste des codes de triche pour modifier le gameplay dans Age of Empires II

Vivez une toute nouvelle expérience avec votre jeu préféré. Age of Empires II est déjà incroyable par lui-même, mais pourquoi ne pas lui donner une petite touche de piquant en utilisant quelques codes de triche pour modifier le gameplay?

Cheats pour gagner immédiatement

Triche Age of Empires II peut vous faire économiser beaucoup de temps, surtout si vous êtes coincé dans une mission difficile. Pour gagner instantanément une partie, « I R WINNER » est le code à rentrer.

Cheats pour révéler la carte

C’est toujours bon de connaître le terrain avant de lancer l’attaque, n’est-ce pas? Pour révéler l’ensemble de la carte de jeu, utilisez « MARCO » et simplement comme ça, la carte sera révélée.

Cheats pour passer à l’ère suivante

La progression entre les époques peut prendre du temps. Si vous souhaitez accélérer ce processus, le code « AGE UP » vous permettra de sauter à l’ère suivante.

Comment utiliser les codes de triche Age of Empires II

Vous vous demandez comment insérer ces codes de triche? Pas de soucis! Suivez simplement le guide.

Instructions pour entrer les codes

Vous devez d’abord être en mode de jeu. Appuyez sur la touche « Enter » pour ouvrir la fenêtre de discussion. Une boîte apparaît sur l’écran, ici vous devez saisir le code de triche. Faites attention, les codes de triche sont toujours écrits sans les guillemets. Appuyez à nouveau sur « Enter » pour activer la triche. Si vous avez correctement suivi ces instructions et entré le bon code, les effets de la triche seront immédiatement appliqués.

Conclusion

Grâce à ces codes secrets Age of Empires II, il est possible de révolutionner votre gameplay et d’apprécier avec encore plus d’éclat ce superbe jeu stratégique. N’oubliez pas que ces tactiques de triche Age of Empires II ne remplacent pas le plaisir de jouer, mais ils peuvent certainement vous aider à surmonter certains défis et profiter d’une toute nouvelle expérience de jeu.

FAQ sur la Liste des codes de triche pour Age of Empires II

1. Quels sont les codes de triche les plus courants pour Age of Empires II ?

Quelques codes utiles pour Age of Empires II incluent « ROCK ON » pour 1000 de pierre, « LUMBERJACK » pour 1000 de bois, « ROBIN HOOD » pour 1000 d’or, et « CHEESE STEAK JIMMY’S » pour 1000 de nourriture.

2. Comment activer les codes de triche dans Age of Empires II ?

Pour activer les codes de triche, appuyez sur Enter pendant le jeu pour ouvrir la console de chat. Ensuite, tapez le code que vous souhaitez utiliser et appuyez à nouveau sur Enter.

3. Y a-t-il des conséquences à utiliser des codes de triche dans Age of Empires II ?

Les codes de triche peuvent rendre le jeu plus facile, mais ils désactivent généralement les réalisations. Ils sont mieux utilisés pour le plaisir ou pour tester des stratégies plutôt que pour le jeu sérieux.

4. Peut-on utiliser des codes de triche dans le Mode Multijoueur d’Age of Empires II ?

Non, les codes de triche sont généralement désactivés en mode multijoueur pour garantir un jeu équitable.