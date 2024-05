Le jeu du Penalty Casino, ou Penalty Shoot Out Street, est un mini-jeu d'argent où vous tirez des penalties pour gagner de l'argent. Avec une interface dynamique, une bande sonore originale et un gameplay rapide, ce jeu simple et excitant est parfait

Penalty Shoot Out Street est un mini-jeu de casino en ligne lancé par le studio Evoplay en 2023. Ce jeu original et excitant est axé autour du football et offre au joueur une expérience excitante et immersive pendant laquelle il enchaîne les tirs aux buts tout en tentant de gagner de l’argent. Voici notre avis détaillé sur le jeu du penalty.

Qu’est-ce que le jeu du Penalty Casino ?

Penalty Shoot Out Street ou jeu casino du penalty est un mini-jeu d’argent et de hasard dont le gameplay consiste à tirer des tirs aux buts pour remporter de l’argent. C’est un jeu à multiplicateur dans lequel il faut enchaîner les coups gagnants pour espérer atteindre le multiplicateur maximal qui est de X 32. Ce jeu se distingue des titres similaires par son interface dynamique et agréable visuellement, sa bande son originale, la rapidité des parties et la simplicité globale du jeu. Ce dernier ne comporte, en effet, pas de fonctionnalités spéciales, ce qui le rend particulièrement adapté aux joueurs novices.

Quelles sont les règles du jeu du Penalty Casino ?

Penalty Shoot Out Street est un mini-jeu de casino en ligne minimaliste. Il comporte très peu de fonctionnalités supplémentaires et est, par exemple, dépourvu de l’autoplay ou du cash out automatique. Il fait donc partie des jeux les plus simples du marché, mais il est loin d’être intéressant. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur les règles du jeu du penalty.

Caractéristiques techniques

Penalty Shoot Out Street a des caractéristiques techniques assez communes pour ce type de jeu. Il a un RTP ou taux de redistribution de 96 %, un chiffre plutôt élevé pour un jeu aussi simple. Le jeu a aussi une haute volatilité qui rend plus probables les gains élevés.

Le gain maximal sur ce jeu est, quant à lui, de 2 400 euros.

Configuration de la partie

Penalty Shoot Out Street se lance facilement et rapidement. Une fois son interface ouverte, le joueur doit choisir la nation à représenter en cliquant sur un des 24 drapeaux qui s’affichent. Le joueur peut choisir parmi de grandes nations du football comme le Brésil, l’Argentine, la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne ou encore, l’Italie. Dès que l’équipe est choisie, le joueur doit cliquer sur confirmer pour lancer la partie de Penalty Shoot Out Street.

La mise

Comme dit précédemment, Penalty Shoot Out Street est très simple. Pour placer la mise, il suffit de cliquer sur le bouton ayant la forme d’une pile de pièces située à droite de l’écran. Le curseur qui s’affiche permet de définir précisément le montant à parier. La mise minimale dans le jeu du penalty est de 1 euro et la mise maximale est de 75 euros.

Les tirs aux buts

Dans l’interface de jeu, le joueur peut constater que la cage du gardien est segmentée en 15 cases. Lors des tirs, le gardien choisit aléatoirement un ensemble de cases alignées et les protège. Le but est alors de tirer dans une autre zone que celle que le gardien protège.

Pour tirer le ballon, il suffit de cliquer sur la case que le joueur a choisie. Lorsque le ballon part, le gardien plonge vers une direction définie aléatoirement.

La fin de la partie

La partie de Penalty Shoot Out Street peut se terminer de trois façons possibles :

le joueur rate son tir : il perd sa mise et tous les gains et multiplicateurs accumulés et une nouvelle partie commence à partir du multiplicateur minimal (X2) ;

: il perd sa mise et tous les gains et multiplicateurs accumulés et une nouvelle partie commence à partir du multiplicateur minimal (X2) ; le joueur marque un ou plusieurs buts d’affilée et il encaisse ses gains avant de rater un tir ;

et il encaisse ses gains avant de rater un tir ; le joueur marque cinq buts d’affilée et atteint le multiplicateur maximal : ses gains sont automatiquement encaissés et il recommence de zéro s’il le souhaite.

Le jeu du Penalty argent sur mobile et smartphone

Penalty Shoot Out Street est ce qu’on appelle un jeu sur navigateur. Ceci signifie que vous pouvez y jouer à partir de n’importe quel appareil connecté : ordinateur, tablette ou smartphone, et ce, sans télécharger d’application. Pour accéder au jeu, il suffit de vous rendre sur un site qui le propose et de l’ouvrir sur votre navigateur web.

Où jouer au jeu du Penalty

De nombreux casinos en ligne proposent Penalty Shoot Out Street à leurs joueurs. Vous pouvez donc trouver un casino en ligne fiable pour essayer ce jeu. Vous pouvez aussi l’essayer dans sa version gratuite ou démo sur les sites de conseils spécialisés en jeux de casino en ligne comme notre site.

Comment gagner de l’argent sur Jeu du Penalty Casino

Le jeu du penalty est un jeu de hasard dont l’issue dépend du générateur de nombres aléatoires. Mais vous pouvez améliorer vos chances de gagner de l’argent sur ce jeu en utilisant certaines stratégies dont voici les plus intéressantes.

La martingale

La martingale consiste à doubler sa mise à chaque tour perdant jusqu’à gagner. Dans ce cas, il vous suffit d’encaisser vos gains dès que vous décrochez un multiplicateur X 2. Commencez par une mise modeste, un euro par exemple, et gardez votre sang-froid jusqu’à la victoire.

Cash out à chaque but marqué

Cette stratégie consiste à jouer la prudence en encaissant vos gains à chaque fois que vous marquez un but. Cette technique vous permet d’enchaîner les parties et d’accumuler des petits gains qui, à la fin du jeu, peuvent former une belle somme.

L’avis de l’équipe sur le Jeu du Penalty

Après l’avoir testé et analysé sous toutes ses coutures, nous vous livrons ici notre avis sur Penalty Shoot Out Street.

Ce mini-jeu de casino en ligne est très excitant grâce à son gameplay dynamique et fluide qui permet d’enchaîner des parties rapides et ludiques. La thématique du football est très populaire et séduira sans doute un grand nombre de joueurs à travers le monde, surtout que le jeu permet de choisir une équipe parmi 24 nations choisies parmi les meilleures au monde actuellement.

Penalty Shoot Out Street se distingue aussi par sa simplicité et l’absence de fonctionnalités superflues. Le jeu se contente, en effet, des fonctionnalités qui permettent de placer des mises, de jouer et d’encaisser ses gains, ce qui n’est pas pour déplaire aux puristes.

Concernant les gains, Penalty Shoot Out Street est prometteur, puisqu’il a un taux de redistribution aux joueurs ou RTP de 96 % et une haute volatilité. Il faut donc s’attendre à des gains épars, mais élevés.

En résumé, le jeu du penalty casino est agréable à jouer grâce à son interface, facile à prendre en main, excitant grâce à son gameplay original et tentant par d’éventuels gains élevés puisque le gain maximal est de 2 400 euros.