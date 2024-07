Besoin de codes de triche pour Fallout 4? Voici la liste.

Découvrez les codes de triche les plus utiles pour améliorer votre expérience de jeu dans Fallout 4.

Rejoignez les rangs des 12 millions de joueurs qui s’adonnent déjà à l’aventure post-apocalyptique de Fallout 4. Vous butez parfois sur une quête tortueuse ou un adversaire coriace ? Que diriez-vous de connaître quelques astuces pour rendre l’expérience plus fluide ? Dans cet article, nous allons vous dévoiler une liste exhaustive de codes de triche pour Fallout 4. Serait-ce une hérésie ou simplement une manière de maximiser votre plaisir de jeu ? À vous de choisir. Plongez donc dans la lecture de cet article pour en savoir plus.

Ce qu’il faut retenir :

Les codes de triche pour Fallout 4 sont nombreux et variés, permettant ainsi aux joueurs de modifier leurs expériences de jeu à leur guise. Ces codes comprennent des éléments tels que « tgm » pour le mode Dieu, « tai » pour désactiver l’IA, et « tcl » pour la collision sans clip.

Les utilisateurs doivent saisir ces codes en appuyant sur le tilde (~) pour ouvrir la console de commande, taper le code et appuyer sur Enter.

L’utilisation des codes de triche peut modifier de manière significative le défi et les plaisirs de gameplay de Fallout 4, donc utilisez-les avec prudence.

Personnage et Santé

Nous savons tous que pour naviguer dans le monde post-apocalyptique du populaire jeu vidéo Fallout 4, il faut être préparé et fort. Cependant, qui a dit que vous ne pouviez pas avoir un peu d’aide ? C’est là que l’outil de codes de triche Fallout 4 entre en jeu. Alors accrochez-vous, car nous allons explorer quelques astuces et codes pour booster votre personnage.

Codes de triche pour augmenter vos statistiques

Tout d’abord, nous allons vous présenter certains des codes qui peuvent aider à améliorer les statistiques de votre personnage. De cette façon, vous pouvez augmenter votre force, votre endurance et même votre chance. Par exemple, pour augmenter n’importe quelle statistique spéciale, tapez : « player.modav [stat] [number] », où [stat] est la statistique que vous souhaitez augmenter (force, endurance, perception, etc.) et [number] est le montant de l’augmentation. Vous pouvez monter jusqu’à 10 dans chaque statistique.

Pour augmenter votre expérience, vous pouvez utiliser le code « player.rewardxp [number] » où [number] est le montant de l’expérience que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez également utiliser « player.setlevel [number] » pour définir votre niveau à un nombre spécifique. Enfin, utilisez le code « player.additem 0000000f [number] » pour ajouter autant de caps que vous le souhaitez à votre inventaire.

Codes pour guérir et booster votre personnage

Inutile de chercher désespérément des stimpacks ou de subir les effets de l’addiction aux drogues dans le jeu. Grâce à ces codes, votre personnage sera toujours en bonne santé et prêt à combattre. Le code « player.resethealth » restituera toute votre santé, mais il faudra être prudent avec le fait de combattre en même temps que vous l’appliquez, car cela ne vous protège pas des dégâts pendant son activation.

Pour éliminer toutes les addictions à la drogue, le code « player.dispelallspells » sera votre meilleur ami. Aussi, si vous voulez bénéficier d’un nombre infini de points d’action, utilisez le code « tgm », qui vous permettra de sprinter, d’utiliser V.A.T.S. et d’exécuter des attaques puissantes sans limitations.

Armes et Objets

Fallout 4 est riche en armes et en équipements divers et variés à découvrir. Mais parfois, fouiller chaque recoin du Commonwealth pour trouver l’équipement parfait peut devenir un vrai casse-tête. C’est là qu’entrent en jeu les Cheat codes!

Accéder instantanément à l’arme de votre choix

Chaque arme dans Fallout 4 a son propre code ID unique, que vous pouvez utiliser pour l’appeler à volonté. Par exemple, pour obtenir un lance-flammes, tapez « player.additem 000e5881 » et validez avec Entrée. De même, pour obtenir une Fat Man, l’arme nucléaire portable la plus puissante du jeu, utilisez le code « player.additem 000bd56f ».

Trouver des objets rares facilement

Vous aurez également besoin de divers objets pour améliorer votre expérience de jeu, de la santé aux matériaux d’artisanat en passant par les augments d’armure. Pour trouver un stimpack, utilisez le code « player.additem 00023736 ». Si vous manquez de bobines de cuivre pour l’artisanat, le code « player.additem 0006907c [number] » vous permettra d’en ajouter autant que vous le souhaitez à votre inventaire.

C’est tout pour cette première section de notre guide triche Fallout 4. Profitez de ces astuces et prenez le dessus dans vos aventures à travers le Commonwealth. Dans la prochaine section, nous explorerons d’autres aspects du jeu auxquels vous pouvez appliquer des codes pour améliorer votre expérience de jeu, alors restez à l’écoute !

Environnement du jeu

La beauté d’un jeu comme Fallout 4 réside en grande partie dans son environnement, mais parfois, on se retrouve face à un paysage apocalyptique un peu trop sombre ou une météo un peu trop capricieuse. Heureusement, grâce aux codes de triche Fallout 4, vous pouvez manipuler la météo et le temps à volonté.

Codes pour changer la météo

L’un des plus grands plaisirs de Fallout 4 est l’exploration de son vaste monde, parsemé de secrets et de trésors cachés. La triche Fallout 4 vous offre la possibilité de changer la météo du jeu à votre gré. Par exemple, si vous voulez apporter un peu de lumière à votre journée virtuelle, le code triche Fallout 4 « fw 0015e1e2 » transformera le ciel ensoleillé. En revanche, si c’est une ambiance orageuse qui vous plaît, le code « cw 0015e920 » fera s’abattre une pluie de foudres.

Commandes pour manipuler le temps et l’espace

Vous avez le sentiment que les jours défilent trop rapidement ou que vous ne pouvez pas explorer assez de lieux en une seule journée ? Là encore, les codes secret Fallout 4 sont là pour vous aider. La soluce Fallout 4 pour le contrôle du temps s’effectue par le code « set timescale to X » où X représente la vitesse à laquelle le temps s’écoule (par défaut, X = 20). Avec « set timescale to 10 », une journée dans Fallout 4 durera deux fois plus longtemps!

Compagnons et NPCs

Gagner du terrain dans les terres dévastées de la post-apocalypse est beaucoup plus amusant (et sûr) avec un ami à vos côtés. Les compagnons peuvent aider à transporter des objets, aident à combattre et certains ont même des quêtes spéciales. De la même manière, les PNJ (personnages non-joueurs) ajoutent du piquant à l’histoire. Que serait Fallout 4 sans ses rencontres inattendues ?

Contrôler vos compagnons avec des codes

Grâce à la triche Fallout 4, vous pouvez faire bien plus que diriger vos compagnons. Le code triche Fallout 4 « prid [CompagnonID] » suivi de « moveto player » permettra à vos compagnons de vous rejoindre instantanément, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans le jeu.

Faire apparaitre ou disparaître des PNJs à volonté

Les PNJs peuvent à la fois enrichir et déranger votre expérience de jeu. Tantôt ils vous donnent des quêtes intéressantes, tantôt ils vous barrent la route. Heureusement, la triche Fallout 4 est à votre service une fois de plus. Grâce au code « player.placeatme [NPCID] » vous pouvez faire apparaitre n’importe quel PNJ à côté de vous. Encore plus pratique, le code « markfordelete » permet de faire disparaître indéfiniment ce même PNJ. En utilisant ces codes, le triche jeu Fallout 4 s’adapte parfaitement à votre style de jeu.

Autres codes utiles

Dans cette section, nous allons explorer d’autres codes de triche très utiles pour optimiser votre expérience de Fallout 4. Que vous souhaitiez booster votre expérience ou créer des objets à partir de rien, ces codes de triche Fallout 4 vous seront essentiels.

Commandes pour booster l’expérience et les niveaux

Nous savons tous à quel point il peut être laborieux de monter de niveau, surtout quand on est dans les niveaux les plus élevés. Heureusement, il y a des codes qui vous permettront de booster votre expérience en un rien de temps. C’est ici que les mots Triche Fallout 4 prennent tout leur sens.

Par exemple, en utilisant le code « player.advlevel » sans les guillemets, vous pouvez augmenter instantanément le niveau de votre personnage d’un niveau. Cette commande doit être suivie d’une autre commande qui spécifie de combien vous souhaitez augmenter le niveau.

De même, si vous voulez simplement booster votre expérience, utilisez le code « player.setav experience [quantité] », et vous pourrez ajouter de l’expérience à votre personnage à votre convenance. Assurez-vous simplement de remplacer « [quantité] » par le montant exact que vous souhaitez.

Créer des objets du jeu à partir de rien

Vous avez un besoin urgent d’un objet que vous ne trouvez tout simplement pas? Pas de souci, Fallout 4 a un code pour cela! En utilisant la commande « player.additem [ID objet] [quantité] », vous pouvez littéralement créer des objets à partir de rien. Remplacez simplement « [ID objet] » par l’ID de l’objet que vous voulez et « [quantité] » par le nombre d’objets que vous désirez.

N’oubliez pas que ces codes peuvent vous aider à profiter au maximum du jeu, mais ils peuvent aussi le rendre trop facile. C’est pourquoi nous vous recommandons de ne les utiliser qu’en cas de besoin.

Conclusion

Les codes cités dans cet article ne sont qu’une petite partie des codes de triche Fallout 4 disponibles. Cela dit, ils représentent un bon point de départ pour ceux qui souhaitent découvrir l’étendue des possibilités de triche dans Fallout 4 et améliorer leur expérience de jeu.

Nous espérons que vous avez trouvé ces codes utiles et qu’ils ont élargi vos perspectives sur ce que vous pouvez faire dans Fallout 4. Si vous êtes intéressé par plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à consulter notre article sur les armures et armes dans Fallout 4. Souvenez-vous, la connaissance est la clé pour devenir le maître du Wasteland!

FAQ sur la liste des codes de triche pour Fallout 4

1. Quels sont certains des codes de triche les plus utiles dans Fallout 4 ?

Il existe de nombreux codes de triche utiles dans Fallout 4. Par exemple, « tgm » vous rend invincible, « tcl » vous permet de marcher à travers les murs et « player.additem 0000000f » suivi d’un chiffre vous donnera le nombre de capsules spécifié.

2. Comment puis-je utiliser les codes de triche dans Fallout 4 ?

Pour utiliser les codes de triche dans Fallout 4, vous devez d’abord ouvrir la console de commande en appuyant sur le bouton tilde (~). Ensuite, tapez le code de triche que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Entrer.

3. Les codes de triche vont-ils désactiver les trophées/achievements dans Fallout 4 ?

Oui, l’utilisation de codes de triche désactivera les trophées et achievements dans Fallout 4 sur la plupart des plateformes. Assurez-vous de sauvegarder votre jeu avant d’utiliser des cheats si vous voulez continuer à gagner des trophées/achievements.

4. Les codes de triche fonctionnent-ils pour Fallout 4 sur toutes les plateformes ?

Non, les codes de triche ne fonctionnent que pour la version PC de Fallout 4. Les versions pour console du jeu ne supportent pas les commandes de triche.

5. Y a-t-il des conséquences à l’utilisation de codes de triche dans Fallout 4 ?

Outre la désactivation des trophées et achievements, l’utilisation de triche peut aussi potentiellement causer des bugs ou des problèmes avec votre sauvegarde de jeu. Utilisez ces codes de triche à vos propres risques.