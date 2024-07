Besoin de cheats pour Red Dead Redemption 2 ? Voici une liste

Dans l’univers impitoyable de Red Dead Redemption 2, qui a séduit plus de 26 millions de joueurs à travers le globe, chacun pourrait utiliser un petit coup de pouce pour survivre. Besoin d’un approvisionnement infini de munitions ou d’une augmentation de la cote de popularité auprès des personnages non-joueurs ? Avez-vous déjà songé à activer les codes de triche ? Nous avons préparé pour vous une liste exhaustive de ces codes qui transforme your gameplay. Alors, êtes-vous prêt pour une toute nouvelle expérience de jeu? Lisez l’article et commencez à tricher comme un pro.

Ce qu’il faut retenir :

Pour activer les codes de triche dans Red Dead Redemption 2, vous devez les entrer dans le menu Pause, sous l’option ‘Paramètres’. Vous ne recevrez pas de confirmation, mais le code sera activé.

Un code de triche populaire est « Greed is now a virtue » qui ajoute 500$ à votre solde. « You flourish before you die » vous remplissait la santé, l’endurance et le noyau du dead eye à leur maximum.

N’oubliez pas que l’utilisation de ces codes de triche désactive les trophées et les succès. Ainsi, veillez à sauvegarder votre jeu avant d’entrer les codes.

Les codes de triche généraux

Red Dead Redemption 2 est un superbe jeu d’action-aventure qui plonge les joueurs dans l’univers du Far West. Mais que diriez-vous de pimenter un peu votre expérience de jeu ? C’est là qu’interviennent les codes de triche généraux ! Ces astuces vous permettent de modifier votre expérience de jeu en accordant une multitude de bonus. Cependant, leur utilisation doit être dosée puisque certains peuvent verrouiller l’accès à certaines fonctionnalités du jeu ou à certaines récompenses.

Les codes de triche généraux offrent une gama variée de triches, depuis l’immortalité jusqu’à l’infini munitions. L’utilisation de ces codes secret RDR2 peut réellement transformer votre gameplay, vous offrant des possibilités surprenantes. Pour bénéficier de ces codes de triche, il vous suffit de vous rendre dans le menu des paramètres du jeu et de les entrer. Notez que vous devrez peut-être débloquer certains codes en réalisant des actions spéciales dans le jeu.

Liste et utilisation des codes de triche généraux

Voici une liste non exhaustive des codes de triche généraux disponibles dans Red Dead Redemption 2 :

– « A simple life, a beautiful death » : ce code vous permet d’avoir une gamme d’armes basique à votre disposition.

– « Greedy only to longevity » : ce code vous donne la possibilité de disposer d’une santé infinie.

– « Vanity. All is vanity » : ce code ouvre tous les ensembles d’habits à arborer pour votre personnage.

– « Share » : ce code vous donne accès à tous les camps en mode répartition.

Ces codes de triche RDR2 peuvent être utilisés pour modifier le rythme et le style de votre jeu, en vous offrant des compétences et des avantages qui vous sont normalement inaccessibles. Souvenez-vous que l’utilisation de ces codes peut avoir des conséquences sur votre progression dans le jeu, alors utilisez-les judicieusement.

Les codes de triche d’articles

Ensuite, attaquons-nous aux codes de triche d’articles dans Red Dead Redemption 2. Similaire aux codes de triche généraux, ces codes vous permettent de débloquer instantanément un large éventail d’articles pour vous aider dans votre aventure à travers le Far West. Cela inclut mais sans s’y limiter : des armes supplémentaires, des munitions illimitées et des objets pour améliorer votre santé, endurance et dead eye.

Liste et utilisation des codes de triche d’articles

Voici une liste pratique de quelques codes de triche d’articles que vous pouvez utiliser :

– « Abundance is the dullest desire » : ce code vous octroie des munitions illimitées.

– « You want punishment » : ce code augmente votre niveau de recherche.

– « You want freedom » : ce code diminue votre niveau de recherche.

– « You want something new » : ce code fait apparaître un cheval aléatoire pour une monture impromptue.

Comme avec les codes de triche généraux, il est important de se rappeler que l’utilisation de ces codes d’aide RDR2 peut avoir un impact sur votre progression dans le jeu. Cependant, ils peuvent aussi rendre l’exploration du monde de Red Dead Redemption 2 encore plus amusante et intéressante. Alors, prêt à débloquer toute une variété d’articles pour enrichir encore plus votre aventure à travers le Far West ?

Les codes de triche pour augmenter ses compétences

Dans le monde immersif de Red Dead Redemption 2, développer les compétences de votre personnage est un élément essentiel pour avancer dans le jeu. Mais que faire lorsque vous êtes impatient de débloquer de nouvelles aptitudes ou quand vous êtes confronté à un niveau particulièrement ardu ? C’est là que les codes de triche pour augmenter ses compétences entrent en jeu.

Explication des codes de triche pour compétences

Les codes de triche pour compétences dans Red Dead Redemption 2 vous permettent d’accélérer le progrès de votre personnage en renforçant certaines capacités spécifiques instantanément. De la précision maximale aux améliorations de vos statistiques de santé et de stamina, ces codes-là peuvent grandement optimiser vos expériences de jeu.

Il est essentiel de noter que l’utilisation de ces codes d’aide RDR2 désactive les trophées et les succès pour la partie en cours. Ils sont donc idéaux pour une deuxième partie, où la découverte du scénario n’est plus le principal attrait.

Liste et utilisation des codes de triche pour compétences

Voici une sélection non exhaustive des codes de triche pour compétences en RDR2 :

1. « Vaincre tout, céder à rien » : Vous permet d’obtenir une résistance infinie.

2. « Le gagnant est le roi » : Vous rend invincible pendant cinq minutes.

3. « Je suis tout d’acier » : Vous offre une santé infinie.

4. « L’entrainement est tout » : Vous permet d’augmenter l’ensemble de vos compétences d’armes.

5. « Plus que capable » : Vous permet de vous régénérer instantanément votre santé, endurance et oeil de faucon.

Pour utiliser ces codes de triche RDR2, vous devez d’abord faire une pause dans le jeu, accéder au menu Réglages, puis appuyer sur le bouton Y (sur Xbox One) ou Triangle (sur PS4) pour enfin saisir votre code triche Red Dead.

Même si ces codes peuvent être activés à n’importe quel moment du jeu, rappelez-vous : tricher n’est pas seulement une question de gains instantanés, c’est également une stratégie de jeu. Ces codes offrent une solution, certes immédiate, mais temporaire. Ils ne remplacent pas le véritable plaisir tiré de l’amélioration de ses compétences par l’expérience de jeu.

Que vous décidiez ou non d’utiliser ces codes, ils exemplifient la richesse de Red Dead Redemption 2 et la diversité des approches que l’on peut adopter pour tirer le meilleur de ce jeu complexe et fascinant.

Les codes de triche pour contrôler la météo et le temps

Si vous êtes un fan de Red Dead Redemption 2 , alors vous savez certainement qu’il est possible de modifier la météo et le temps dans le jeu grâce à l’utilisation de codes de triche. Dans la glorification de l’Ouest sauvage qu’est ce chef-d’œuvre de Rockstar Games, avoir le contrôle du climat peut s’avérer précieux dans certaines situations, que ce soit pour créer l’ambiance parfaite ou simplement parce qu’on a du mal à viser en plein soleil.

Explication des codes de triche pour la météo et le temps

Les codes de triche pour le temps et la météo sont un élément important pour les joueurs de Red Dead Redemption 2. Ils offrent la possibilité de modifier l’environnement de jeu à volonté, rendant l’expérience de jeu plus flexible. Que vous souhaitiez expérimenter un couché de soleil dans les grands canyons de l’Ouest ou vivre une intense tempête de neige en pleine montagne, les codes de triche de météo et temps peuvent rendre votre session jeu encore plus immersive.

Liste et utilisation des codes de triche pour la météo et le temps

Voici une liste des codes de triche que vous pouvez utiliser pour modifier la météo et le temps dans Red Dead Redemption 2:

– « You want freedom »: code pour changer la météo.

– « You want punishment »: pour modifier le temps et expérimenter avec des conditions climatiques extrêmes.

Il est important de noter que l’utilisation des codes de triches altère votre jeu et peut empêcher l’obtention de certains trophées et succès, le tout afin de préserver le caractère équitable et l’intégrité du jeu. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent simplement profiter de l’expérience solo sans restriction, ces codes peuvent fournir un niveau d’interaction supplémentaire avec l’univers du jeu.

Conclusion – Les codes de triche dans Red Dead Redemption 2:

Conseils pour l’utilisation des codes de triche

N’oubliez pas, la clé pour profiter pleinement des Codes triche RDR2, y compris ceux qui affectent le temps et la météo, est de les utiliser avec modération. Vous pourriez être tentés de débloquer tous les contrôles sur le monde sauvage de Red Dead Redemption 2 avec ces codes, mais cela peut aussi ôter l’excitation et le défi du jeu.

Opinion personnelle sur l’utilisation des codes de triche

En somme, l’usage de la triche Red Dead Redemption 2 est autant question de choix personnel que de type de gameplay recherché. Certains joueurs préfèrent l’expérience authentique en affrontant les défis du jeu tels qu’ils ont été conçus, tandis que d’autres préfèrent la liberté de contrôler l’univers du jeu à leur guise.

FAQ Liste des codes de triche pour Red Dead Redemption 2

1. Comment entrer un code de triche dans Red Dead Redemption 2 ?

R : Pour entrer un code de triche dans Red Dead Redemption 2, allez dans le menu pause, puis dans le sous-menu « Réglages ». En bas à droite de l’écran, vous verrez la mention « Appuyez sur Triangle/Y pour entrer un code de triche ». Saisissez le code, si le code est correct, un message de confirmation apparaîtra.

2. Quels sont les codes de triche pour l’invisibilité ou l’invincibilité dans Red Dead Redemption 2 ?

R : Malheureusement, il n’existe pas de codes de triche pour l’invisibilité ou l’invincibilité dans Red Dead Redemption 2. Les codes de triche disponibles peuvent augmenter vos ressources, vos compétences ou débloquer certaines fonctions, mais ils ne peuvent pas vous rendre invincible ou invisible.

3. Quels codes de triche ne bloquent pas les trophées / succès dans Red Dead Redemption 2 ?

R : Tous les codes de triche dans Red Dead Redemption 2 bloquent les trophées / succès une fois activés. Pour continuer à gagner des trophées / succès, assurez-vous de sauvegarder votre jeu avant d’entrer un code de triche, et ne sauvegardez pas votre jeu une fois qu’un code a été activé.

4. Est-ce que l’utilisation des codes de triche dans Red Dead Redemption 2 entraîne des conséquences ?

R : Oui, l’utilisation des codes de triche dans Red Dead Redemption 2 a des conséquences. Une fois un code de triche activé, vous ne pouvez pas sauvegarder votre progression dans le jeu, et vous ne pouvez pas débloquer les trophées / succès.

5. Où trouver la liste des codes de triche pour Red Dead Redemption 2 ?

R : La liste des codes de triche pour Red Dead Redemption 2 peut être trouvée dans de nombreux guides en ligne, sites de jeu, et forums spécialisés. Assurez-vous de bien vérifier la source pour s’assurer de l’exactitude des codes.