Quels sont les codes de triche pour Mortal Kombat ?

Que feriez-vous si vous pouviez obtenir un avantage illimité dans Mortal Kombat, l’un des jeux vidéo les plus populaires, avec plus de 70 millions de copies vendues à travers le monde ? Vous êtes au bon endroit ! Cet article vous apporte une liste complète des codes de triche pour Mortal Kombat. Vous voulez passer à un autre niveau ou débloquer des character spécifiques ? Préparez-vous à découvrir tous les secrets de ce jeu mythique. Alors, êtes-vous prêt à dominer le royaume du Mortal Kombat avec ces astuces inédites? Lisez la suite pour le découvrir.

Ce qu’il faut retenir :

Les codes de triche peuvent être utilisés pour débloquer des personnages cachés, des costumes spéciaux, des arènes en bonus et bien d’autres encore, pour enrichir l’expérience de jeu et ajouter un élément de surprise.

Les codes doivent être entrés à des points spécifiques du jeu, souvent à l’écran du titre ou dans des menus cachés, et peuvent varier d’une console à l’autre.

Ces codes de triche, bien que considérés par certains comme manquant à l’éthique de jeu, font partie intégrante de la culture Mortal Kombat et sont depuis longtemps une staple des jeux de combat.

Codes de triche pour les personnages classiques

Passionnés de Mortal Kombat, c’est un grand jour ! Nous vous cidons la chance de renforcer vos capacités de combat et de donner une nouvelle dimension à votre expérience de jeu. Voici une liste des Codes de triche Mortal Kombat pour vos personnages classiques préférés.

Commençons avec notre guerrier du froid préféré, Sub-Zero. Pour améliorer drastiquement ses compétences de combat, vous pouvez utiliser le code « SUBZEROWINS ». Ce Triche Mortal Kombat vous permet de monter d’un niveau chaque fois que vous gagnez un combat avec lui. N’est-ce pas fantastique?

Ensuite, nous avons le toujours impitoyable Scorpion. Le Code de triche Mortal Kombat pour Scorpion est « GETOVERHERE ». Cela lui permet d’accéder à sa technique spéciale, le Spear Attack, à n’importe quel moment de la partie.

Pour le héros légendaire, Liu Kang, le code secret est « HEROKANG ». Cette Mortal Kombat astuce vous donne une vie supplémentaire à chaque victoire avec Liu Kang. En parlant de victoires, n’oublions pas le puissant Johnny Cage! Son code de triche est « CAGEPOWER », qui vous donne des forces supplémentaires à chaque fois que vous utilisez son coup spécial, la Shadow Kick.

De plus, d’autres personnages classiques comme Raiden, Kung Lao, Sonya Blade, etc. ont tous leurs propres codes Mortal Kombat distincts, qui sont « MAXRAIDEN », « SHARPHAT » et « SONYAMIGHT » respectivement. Ces codes vous permettent d’améliorer la puissance de frappe de ces personnages et de débloquer leurs compétences spéciales.

Codes pour les boss et personnages secrets

Maintenant, plongeons dans la partie la plus excitante : les codes pour contrôler les boss redoutables et déverrouiller les personnages secrets. Vous avez toujours rêvé de jouer Shao Kahn? En utilisant le Code de triche Mortal Kombat « KONQUEROR », vous pouvez non seulement jouer le tyran, mais aussi accéder à toutes ses attaques dévastatrices.

Que diriez-vous de débloquer des personnages secrets comme Reptile et Ermac? Avec les Mortal Kombat triches « GREENNINJA » et « REDNINJA » respectivement, vous pouvez débloquer ces personnages cachés et améliorer leurs compétences de combat. De plus, ces codes permettent à Reptile d’utiliser son attaque acide et à Ermac d’utiliser sa télékinésie de manière illimitée.

En somme, ces Codes de triche Mortal Kombat vous offrent une chance de recréer le monde de Mortal Kombat à votre façon. Alors, préparez-vous à faire du combat votre domaine, à améliorer vos personnages préférés et à débloquer des personnages secrets pour une expérience de jeu sans précédent avec ces astuces Mortal Kombat.

Les codes de triche pour les armes et les équipements

En tant que fan de Mortal Kombat, nous savons tous à quel point les bonnes armes peuvent faire la différence lors d’un combat. À travers ce guide, nous allons explorer les astuces Mortal Kombat pour obtenir et améliorer facilement les armes et équipements de chaque personnage.

Armes classiques

Chaque personnage dans Mortal Kombat dispose de son propre ensemble d’armes pour combattre l’adversaire. Tout d’abord, parlons des armes classiques; par exemple, pour Baraka, le code pour recevoir immédiatement sa dague terrifiante est « LEFT, RIGHT, SQUARE ». De la même manière, vous pouvez utiliser « UP, UP, TRIANGLE » pour obtenir l’épée tranchante de Kung Lao. Ces codes vous aideront non seulement à obtenir ces armes radicales en un rien de temps, mais amélioreront également vos compétences avec un boost de puissance. Servez-vous de ces codes de jeu Mortal Kombat pour garder un pas en avant de vos adversaires !

Armes rares et secrètes

Passons maintenant à la partie la plus excitante – les triches Mortal Kombat pour les armes rares et secrètes. Par exemple, vous pouvez débloquer le bâton électrisant de Raiden en entrant « DOWN, RIGHT, X ». Cette arme permet de déclencher des attaques à distance, ce qui est très utile dans un combat. De manière similaire, pour débloquer la fameuse lance adhésive de Scorpion, vous pouvez entrer « UP, RIGHT, DOWN, LEFT, X ». Cette arme formidable vous permet d’agripper votre ennemi à distance et de le tracter à vous pour un combo dévastateur.

Ces codes d’aide Mortal Kombat pour les armes secrètes vous aideront à équiper vos personnages avec les meilleures armes possible, vous donnant un net avantage lors vos combats. Le choix des armes est essentiel pour développer des stratégies Mortal Kombat et maîtriser votre gameplay.

Il est important de préciser que certains codes peuvent nécessiter que vous complétiez certaines tâches ou progressiez jusqu’à un certain niveau avant de pouvoir les utiliser. Alors, prenez les astuces de jeu Mortal Kombat et utilisez-les à votre avantage pour découvrir un tout nouvel aspect de votre jeu favoris Mortal Kombat.

Pour conclure, ces triches de jeu Mortal Kombat peuvent grandement améliorer votre expérience de jeu. Qu’elles soient pour les armes classiques ou pour des armes uniques, sachez que ces astuces sont là pour vous donner un coup de pouce supplémentaire lors de vos batailles acharnées dans le monde fantastique de Mortal Kombat. Alors n’attendez plus, saisissez votre console et commencez à tester ces codes incroyables !

Codes pour débloquer les niveaux et modes secrets du jeu

Si tu cherches à débloquer des niveaux inédits ou modes spéciaux dans Mortal Kombat, sache que ces codes te seront utiles. En effet, ce ne sont pas seulement des Astuces Mortal Kombat standard que nous te livrons ici, mais bel et bien quelques Secret Mortal Kombat que même le plus grand fan ne connaît pas nécessairement.

L’un des Codes de triche Mortal Kombat les plus appréciés est celui qui permet de déverrouiller le Mortal Kombat Tournament. Pour ce faire, tu dois entrer le code suivant: « MKTOUR ». Ensuite, pour débloquer le Rooftop Battle, le code secret à utiliser est : « ROOFB ». Ces deux niveaux te procureront une nouvelle expérience de jeu, pour varier un peu du mode « Story ».

Astuces générales et d’autres codes de triche

En dehors des codes pour déverrouiller des personnages, des armes ou des niveaux, il existe aussi des Trucs Mortal Kombat et des Mortal Kombat codes secrets qui peuvent aider le joueur à progresser et à améliorer ses performances.

Par exemple, un truc important à savoir est que la pratique avec un seul personnage peut se révéler plus bénéfique. En effet, chaque personnage a ses propres coups et combos, donc se familiariser avec l’un d’eux peut considérablement améliorer ta performance. N’oublies pas aussi que la défense est tout aussi importante que l’attaque. N’hésite pas à te mettre en retrait et à bloquer les attaques adverses quand nécessaire.

Nous espérons que cet article sur les Codes de triche Mortal Kombat a su répondre à tes attentes. Avec ces astuces, ton expérience de jeu devrait être grandement améliorée ! N'oublies pas que le but reste tout de même de s'amuser, les codes de triche sont là pour apporter un petit plus, pas pour voler ton expérience de jeu.

FAQ Liste des codes de triche pour Mortal Kombat

Quels sont les codes de triche les plus courants pour Mortal Kombat ?

Il existe une multitude de codes de triche pour Mortal Kombat, cependant, les plus courants sont ceux qui permettent d’obtenir des vies supplémentaires, ceux qui débloquent des personnages secrets ou encore ceux qui permettent de débloquer toutes les zones de combat.

Comment entrer un code de triche dans Mortal Kombat ?

Pour entrer un code de triche dans Mortal Kombat, vous devrez généralement vous rendre à l’écran de titre du jeu ou dans le menu Pause. Les codes se composent généralement de séquences de commandes que vous devrez entrer rapidement.

Est-ce que l’utilisation de codes de triche peut affecter le bon fonctionnement de Mortal Kombat ?

Dans la plupart des cas, l’utilisation de codes de triche n’affectera pas le fonctionnement du jeu. Cependant, il est important de noter que l’utilisation excessive de codes de triche peut potentiellement provoquer des bugs ou des dysfonctionnements.

Est-ce que tous les codes de triche pour Mortal Kombat fonctionnent sur toutes les versions du jeu ?

Non, tous les codes de triche ne fonctionnent pas sur toutes les versions de Mortal Kombat. Certains codes spécifiques ne fonctionnent que sur certaines éditions du jeu, il est donc recommandé de vérifier la compatibilité du code avec votre version du jeu avant de l’utiliser.