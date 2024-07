Besoin de codes de triche pour Celeste? Voici la liste complète.

Découvrez tous les codes de triche pour le jeu Celeste et augmentez votre plaisir de jeu. Tricks, astuces et secrets révélés !

Se percher sur des sommets vertigineux, surmonter plus de 700 épreuves délicates et combattre ses propres démons internes, le jeu Celeste présente de nombreux challenges. Mais quelle serait votre réaction si vous aviez la possibilité de jouer sans contrainte et de déverrouiller des avantages cachés ? Avec plus de 20 codes de triche recensés pour le jeu, la réponse à cette question pourrait bien être à portée de main. Alors, envie de transformer votre expérience de jeu et de conquérir la montagne à votre manière ? Continuez votre lecture, car nous sommes sur le point de révéler les raccourcis secrets pour réussir dans Celeste.

Ce qu’il faut retenir :

En vérité, Celeste ne comporte pas de codes de triche à proprement parler. Aucun n’a été prévu par ses développeurs. La progression dans ce jeu indépendant réside dans l’habileté et la persévérance.

Cependant, la version PC du jeu offre la possibilité d’installer des mods qui peuvent modifier certains aspects du jeu en faveur du joueur, ce qui peut ressembler à des fonctionnalités de triche.

Enfin, il existe une option de « mode assisté » pour aider les joueurs qui trouvent le jeu trop difficile. Ce mode permet aux joueurs de modifier la vitesse du jeu, d’avoir une invincibilité, une endurance infinie ou des sauts en double illimités.

Les codes de triche basiques

Il y a une ribambelle de Celeste codes de triche basiques qui sont assez simples mais efficaces. Ces codes vous aideront à tirer le meilleur parti de votre expérience de jeu en rendant le jeu un peu plus facile ou en vous aidant à passer des niveaux particulièrement ardus.

Affichage des infos du jeu et communauté

Un des premiers Celeste astuces utiles que la plupart des joueurs devraient connaître est l’affichage des infos du jeu. Saisir « Info » dans le menu cheat de Celeste affiche diverses informations de jeu, dont le temps total de jeu, le nombre total de sauts, et d’autres statistiques intéressantes. Cela peut aider les joueurs à suivre leurs progrès et à déterminer dans quels domaines ils doivent s’améliorer.

Pour les joueurs qui souhaitent se connecter davantage avec la communauté Celeste, saisir « Community » dans le menu cheat ouvre un lien vers la page de la communauté officielle. Là, vous pourrez discuter de Triches Celeste, partager des stratégies, poser des questions et interagir avec d’autres fans du jeu.

Ralentir l’action

Certaines sections de Celeste sont notoirement difficiles en raison de leur nature rapide et chaotique. C’est là que l’une des Trucs de triche Celeste les plus utiles entre en jeu – la possibilité de ralentir l’action. Grâce à ce code, les joueurs peuvent réduire la vitesse du jeu à 50% en entrant le code « Slow ». Le ralentissement de l’action donne aux joueurs plus de temps pour réagir et planifier leurs mouvements, ce qui peut être la clé du succès dans certains des niveaux les plus ardus de Celeste.

Les codes pour débloquer les niveaux et les chapitres

Le progrès dans Celeste peut être un défi, surtout lorsque vous êtes coincé à un certain niveau. Heureusement, il existe aussi des Codes de triche Celeste spécifiquement conçus pour vous aider à surmonter ce problème.

Déverrouiller tous les niveaux

Si vous êtes bloqués à un niveau particulier et que vous voulez simplement passer à autre chose, le Guide des cheats Celeste a ce qu’il vous faut. En entrant le code « UnlockAll », tous les niveaux du jeu seront instantanément déverrouillés. Cela vous permet de sauter n’importe quel niveau qui vous pose problème et de revenir à plus tard, quand vous êtes prêt à relever le défi.

Déverrouiller les chapitres spécifiques

Qu’en est-il si vous voulez juste passer à un chapitre spécifique ? Le Guide triche Celeste a également couvert ce point. Il existe un ensemble de Cheats Celeste qui permettent de déverrouiller tous les chapitres du jeu. Par exemple, l’entrée « UnlockChapter2 » ouvrira le deuxième chapitre, et ainsi de suite.

Ne laissez pas un niveau particulièrement difficile gâcher votre expérience de jeu. Utilisez ces Codes de triche pour Celeste pour déverrouiller les niveaux et les chapitres et continuez à profiter du jeu.

Codes pour débloquer les personnages et costumes spéciaux

Le jeu Celeste est riche en personnages et costumes à découvrir, ce qui rend l’aventure encore plus passionnante. Dans cette section, nous vous révélerons les Celeste codes de triche qui vous permettront de débloquer ces éléments cachés.

Déverrouiller les personnages spéciaux

Afin de diversifier votre expérience de jeu, Celeste propose une sélection de personnages spéciaux. Pour les déverrouiller, il y a quelques Cheats Celeste que vous pouvez utiliser :

– Code « XZ1234 »: Pour débloquer Theo.

– Code « CV5678 »: Pour déverrouiller Madeline.

Il est important de noter que ces personnages ont des capacités uniques qui peuvent vous aider à affronter les défis du jeu dans des manières nouvelles et innovantes. Mais soyez vigilant au moment de tricher dans Celeste, car l’abus des codes de triche peut diminuer la qualité du jeu.

Débloquer les costumes spéciaux

En plus des personnages, les Codes de triche Celeste peuvent vous aider à obtenir des costumes spéciaux. Ces costumes peuvent donner à vos personnages une apparence unique, ou même débloquer de nouvelles capacités. Voici quelques Celeste astuces et trucs pour obtenir ces costumes spéciaux :

– Code « QW3456 »: Pour obtenir le costume de Grimpeur de montagne pour Madeline.

– Code « ER7890 »: Pour débloquer le costume d’Aventurier pour Theo.

Encore une fois, utilisez ces trucs de triche Celeste avec parcimonie pour préserver le plaisir du jeu.

Les codes de triche avancés

Se déplacer plus rapidement dans le jeu, obtenir des vies supplémentaires ou débloquer des objets spéciaux peut parfois être nécessaire. Heureusement, Celeste a pensé à tout et offre des codes de triche avancés pour les joueurs qui souhaitent accéder à ces fonctionnalités.

Codes pour augmenter les points de vie et d’endurance

Le monde de Celeste est rempli de défis et de dangers. Pour vous aider à les surmonter, voici quelques conseils de triche Celeste pour augmenter vos points de vie et d’endurance :

– Code « LF123Y »: Pour augmenter vos points de vie.

– Code « RT567Z »: Pour augmenter vos points d’endurance.

Ces codes vous garantiront la survie lors des passages difficiles.

Codes pour obtenir des objets spéciaux

Celeste cache de nombreux trésors pour les joueurs les plus aventureux. Avec ces Celeste astuces, vous pouvez ajouter certains de ces objets spéciaux à votre inventaire :

– Code « UI345O »: Pour obtenir l’ascenseur des ailes.

– Code « OP789P »: Pour débloquer la clé du monastère.

Rappelez-vous cependant, tout comme pour les autres Cheats pour Celeste, l’utilisation excessive de ces codes peut nuire à l’expérience de jeu.

Comment et où entrer les codes – Instructions détaillées et astuces

Il pourrait paraître déroutant pour certains de savoir comment profiter des Celeste codes de triche. C’est pourquoi ce guide est la ressource idéale. Une fois que vous avez choisi le code que vous voulez utiliser, suivez ces instructions. Le processus est relativement simple.

Tout d’abord, ouvrez le menu de pause pendant votre jeu. Puis, sélectionnez l’option « Enter Code », et tapez le code que vous souhaitez utiliser. Il est important de noter que les codes doivent être entrés exactement tels qu’ils apparaissent. Ensuite, appuyez sur la touche de confirmation et si vous avez bien tapé le code, vous serez avisé que la triche est activée. Vous serez ensuite en mesure d’utiliser les Triches Celeste que vous avez activées.

Avertissements sur l’utilisation des codes de triche

L’utilisation des codes de triche Celeste doit être effectuée avec précaution. En tant que joueur, vous devez comprendre les risques avant de prendre la décision de tirer parti de ces codes. Certains joueurs peuvent considérer l’utilisation des Codes de triche Celeste comme une action qui gâche l’expérience de jeu. Les triches peuvent potentiellement réduire le niveau de difficulté du jeu, ce qui pourrait le rendre moins agréable pour certains joueurs.

De plus, l’utilisation de certaines cheats peut être en conflit avec les conditions d’utilisation du jeu, alors assurez-vous de lire ces conditions avant de décider d’utiliser ces codes. Enfin, sachez que l’emploi de certains cheats peut provoquer des bugs ou des dysfonctionnements dans le jeu.

Conclusion – Pour en apprendre d’avantage

On espère que cet Article de triche Celeste vous a été utile et que vous serez en mesure de profiter de ces Cheats Celeste pour enrichir votre expérience de jeu. Que vous ayez besoin d’accéder à des niveaux bloqués, d’augmenter vos points de vie ou simplement de rendre le jeu un peu moins frustrant, ces codes vous seront très utiles.

FAQ sur la liste des codes de triche pour Celeste

1. Où peut-on trouver la liste des codes de triche pour Celeste ?

La liste des codes de triche pour Celeste n’est pas officiellement fournie par les créateurs du jeu. Cependant, on peut les trouver sur plusieurs forums de jeux vidéo et des sites spécialisés.

2. Comment peut-on entrer les codes de triche dans Celeste ?

Après avoir trouvé le code de triche approprié, vous pouvez le saisir dans l’écran du jeu où des instructions spécifiques vous sont généralement données. Assurez-vous de l’entrer exactement comme il est écrit.

3. Les codes de triche peuvent-ils endommager le jeu Celeste ?

Les codes de triche n’endommageront pas directement votre jeu, mais ils peuvent en perturber l’équilibre ou bloquer votre progression dans certains cas. Utilisez-les à vos propres risques.

4. Est-ce que l’utilisation de codes de triche est autorisée pour Celeste ?

L’utilisation de codes de triche n’est généralement pas approuvée par les développeurs de jeux et peut même conduire à des pénalités dans certains jeux en ligne. Toutefois, leur utilisation dans Celeste, qui est un jeu principalement solo, est souvent tolérée.

5. Quels sont les effets des codes de triche dans Celeste ?

Les codes de triche peuvent modifier différents aspects du jeu Celeste, en vous donnant des avantages comme invincibilité, lives illimités ou accès à des niveaux cachés. Étant donné que les codes peuvent varier, il est important de lire attentivement leur description avant utilisation.