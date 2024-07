Quels sont les codes de triche pour Borderlands 3 ?

Plongez dans l’univers anarchique de Borderlands 3, le jeu vidéo de tir à la première personne acclamé par la critique qui compte plus de 5 millions de copies vendues dès sa première semaine de lancement. Mais comment augmenter vos chances de survie dans ce monde post-apocalyptique rempli de maraudeurs sans foi ni loi ? Peut-être avez-vous envisagé l’utilisation de « codes de triche ». Si oui, cet article est fait pour vous. Naviguez avec nous à travers la liste des codes de triche pour Borderlands 3 et décuplez votre expérience de jeu. Alors, prêts à devenir les maîtres de Pandore ?

Ce qu’il faut retenir :

Il n’existe pas actuellement de codes de triche « officiels » pour Borderlands 3. Le développeur Gearbox Software n’a pas intégré de cheats dans le jeu.

Cependant, les joueurs peuvent utiliser des trainers ou des logiciels tiers pour modifier le jeu. Attention, ces méthodes peuvent être à risques et peuvent entraîner des sanctions si utilisées en ligne.

En dehors des cheats, de nombreux Easter Eggs liés à d’autres franchises sont à découvrir, ajoutant du fun et de l’originalité au gameplay.

Codes de triche pour les armes et munitions

Êtes-vous passionné par le Jeu Borderlands 3 triche et recherchez-vous toutes les astuces Borderlands 3 possibles pour améliorer votre expérience de jeu ? Avez-vous déjà utilisé des Codes de triche Borderlands 3 pour booster vos performances ? Ne vous inquiétez pas, car je suis là pour vous aider. Voici quelques Codes secrets Borderlands 3 pour vous aider à être le meilleur dans le jeu.

Cheat codes pour un approvisionnement infini de munitions

Jouer à Borderlands 3 peut devenir plus excitant lorsque vous avez des munitions illimitées. Un des Cheats Borderlands 3 pour une munition infinie est le code « ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36 ». Cela donne une clé d’or qui peut être utilisée pour avoir des munitions à l’infini. Notez que ce code est valable jusqu’au 31 mars 2023.

Cheat codes pour avoir des armes légendaires

Obtenir des armes légendaires est l’un des meilleurs trucs et astuces de Borderlands 3 que vous pouvez utiliser. L’un des codes de triche Borderlands 3 pour obtenir des armes légendaires est « HBC3B-63JCJ-55CZC-35TBB-SSCHS ». Ce code vous permettra d’obtenir des armes légendaires pour augmenter votre puissance de frappe.

Codes pour modifier les statistiques des armes

Les Codes Borderlands 3 pour modifier les statistiques de votre arme sont un autre élément essentiel du Guide Borderlands 3. Un de ces codes est « ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36 » qui vous donne une clé en or. Vous pouvez utiliser cette clé pour modifier les statistiques de votre arme et améliorer vos performances lors des combats.

Codes pour les boucliers et les compétences

Codes pour des boucliers infinis

Améliorer votre défense avec des boucliers infinis est l’une des meilleures astuces jeu Borderlands 3 que vous pouvez utiliser. Un des codes Borderlands 3 pour les boucliers infinis est « 5JWJB-9K9T9-33FJH-JJTTB-56TJ6 ». Notez que ce code est potentiellement retiré lors des mises à jour, alors utilisez-le dès que vous le pouvez.

Cheat codes pour augmenter les compétences

Si vous voulez devenir invincible et gagner dans chaque combat, vous devriez essayer d’utiliser les Codes de triche Borderlands 3 pour augmenter vos compétences. Le code « Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6 » vous donnera des super capacités pour dominer dans le jeu.

Codes pour avoir des compétences supplémentaires

Obtenir des compétences supplémentaires est une autre excellente triche pour Borderlands 3. Les codes tels que « ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5 » vous permettront d’obtenir des compétences en plus et ainsi augmenter vos compétences au combat.

Merci de m’avoir lu jusqu’ici ! Notez que ces codes de triche sont valables pour Borderlands 3 triche PS4, Borderlands 3 triche Xbox et Borderlands 3 PC triche. Alors utilisez-les sans modération pour renforcer votre arsenal et accroître vos compétences.

Tricher pour gagner des points d’expérience et augmenter de niveau

Exploiter les codes de triche Borderlands 3 pour gagner de l’expérience et augmenter le niveau du personnage peut rendre le jeu beaucoup plus excitant.

Cheat codes pour gagner de l’expérience rapidement

Si vous cherchez à gagner rapidement de l’expérience dans Borderlands 3, utiliser les cheats Borderlands 3 peut être une excellente méthode. Malheureusement, Gearbox n’a pas publié de codes spécifiques pour gagner instantanément de l’expérience. Cependant, des manipulations spécifiques et des combinaisons de trucs et astuces Borderlands 3 permettent cela. Par exemple, jouer en mode coopératif vous donne un boost d’XP. Combiner cela avec l’utilisation de grenades d’XP peut vous donner un avantage significatif pour gagner de l’expérience rapidement.

Codes pour augmenter le niveau du personnage

Le fait de pouvoir augmenter rapidement le niveau de son personnage est l’un des avantages des Codes de Triche Borderlands 3. Il n’y a pas de codes spécifiques pour augmenter le niveau du personnage, mais des stratégies peuvent être mises en place en combinant divers astuces Borderlands 3 comme de choisir les quêtes principales et secondaires fournissant le plus d’XP, ou bien d’éliminer des ennemis spécifiques qui donnent plus d’XP.

Tricher pour obtenir des points de compétence supérieurs

Si vous voulez bénéficier de points de compétence supérieurs, les cheats Borderlands 3 peuvent vous aider. L’augmentation de points de compétence est souvent liée à l’augmentation du niveau du personnage, et plusieurs exploits ont été découverts qui permettent de faire cela rapidement. Une astuce largement utilisée consiste à redémarrer et à rejouer certaines missions qui rapportent des points de compétence élevés.

Codes de triche pour obtenir des objets rares et de l’argent

L’utilisation de codes de triche Borderlands 3 est un excellent moyen d’améliorer votre inventaire et votre portefeuille en jeu.

Cheat codes pour obtenir des objets rares

L’obtention d’objets rares à travers la triche Borderlands 3 peut rendre votre gameplay beaucoup plus amusant. Les codes pour obtenir des objets rares ne sont pas disponibles, cependant, certains joueur ont partagé diverses astuces de jeu Borderlands 3 pour améliorer vos chances d’obtenir des butins rares. Par exemple, utiliser l’artefact Eridian favorise l’apparition d’objets rares lors des combats.

Tricher pour avoir de l’argent à l’infini

Imaginez avoir une source illimitée d’argent grâce au jeu Borderlands 3 triche. Même si il n’y a pas de codes pour obtenir de l’argent à l’infini, plusieurs astuces peuvent vous aider à maximiser vos gains d’argent. Par exemple, vous devriez toujours vérifier les machines à sous dans les bars, car elles peuvent donner des récompenses importantes ainsi que de l’argent.

Rappelez-vous que l’utilisation de codes de triche Borderlands 3 doit être faite à vos propres risques, assurez-vous de respecter les conditions d’utilisation du jeu. Profitez de votre expérience de jeu renouvelée grâce à ces codes de triche Borderlands 3 console et Borderlands 3 PC triche !

Autres codes de triche utiles pour Borderlands 3

Maintenant que vous avez découvert comment obtenir une quantité infinie de munitions, des armes légendaires, augmenter vos compétences et gagner des objets rares, laissez-moi vous partager d’autres codes de triche pour Borderlands 3 qui vont sûrement améliorer votre expérience de jeu.

Codes pour se déplacer rapidement dans le jeu

Rien de plus frustrant que de prendre de longues minutes pour se déplacer d’un point A à un point B. Heureusement que dans Borderlands 3, il existe des codes secrets Borderlands 3 qui vous permettent de vous déplacer plus rapidement dans le jeu. Ces codes vous aident à épargner du temps et à focuser plus sur l’action en cours.

Cheat codes pour accelerer le temps de rechargement

Le temps de rechargement peut parfois être très déroutant surtout quand vous êtes encerclés par des ennemis. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez gagner des secondes cruciales avec ces trucs et codes Borderlands 3 pour accélérer le temps de rechargement.

Et si rien ne fonctionne ?

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous constatez qu’aucun des Borderlands 3 codes de triche mentionnés ne fonctionne, il y a plusieurs pistes à explorer. Assurez-vous d’abord que vous avez bien tapé le code, sans faute de frappe. Si le problème persiste, cela peut être dû à une mise à jour du jeu qui a rendu certains codes obsolètes. Dans ce cas, le mieux est de consultez régulièrement notre blog pour être au courant de toutes les mises à jour et des nouveaux codes de triche Borderlands 3.

Pour en apprendre davantage

Nous espérons que ce guide de triche Borderlands 3 vous a été utile. N’oubliez pas que les astuces Borderlands 3 que nous avons fournies sont là pour vous aider à optimiser votre expérience de jeu.

Si vous souhaitez découvrir d’autres conseils pour améliorer votre gameplay sur Borderlands 3 ou si vous cherchez des codes pour d’autres jeux, jetez un œil à nos autres articles. Nous publions régulièrement des guides pour différents jeux, des astuces précieuses et toutes les nouveautés du gaming.

Jusqu’à la prochaine fois, restez connectés et amusez-vous en jouant à Borderlands 3 et n’oubliez pas, pour toujours plus d’astuces jeu Borderlands 3, restez connectés sur notre blog !

FAQ sur la liste des codes de triche pour Borderlands 3

Quels sont les codes de triche pour Borderlands 3 ?

Les codes de triche pour Borderlands 3 sont nombreux et variés. Ils vont de l’augmentation des compétences aux armes et équipements spéciaux. Malheureusement, ces codes ne sont pas actuellement disponibles pour le jeu car les développeurs ont décidé de ne pas inclure de triche dans leur jeu.

Comment puis-je obtenir des codes ShiFT pour Borderlands 3 ?

Les codes ShiFT peuvent être obtenus en suivant le compte Twitter officiel de Borderlands ou en vous inscrivant à la newsletter du jeu. Ces codes vous offriront des clés en or qui ouvrent un coffre spécial à Sanctuary III contenant des équipements de haut niveau.

Existe-il des codes pour déverrouiller de nouvelles skins et têtes dans Borderlands 3 ?

Il n’y a pas de codes de triche pour déverrouiller des skins et têtes, mais vous pouvez obtenir des codes SHiFT qui permettent d’obtenir des skins et des têtes exclusifs pour vos personnages. Ces codes sont souvent disponibles lors d’événements spéciaux ou de promotions spécifiques.

Puis-je utiliser des codes de triche sur la version console de Borderlands 3 ?

Non, il n’y a pas de codes de triche officiels dans Borderlands 3, que ce soit pour les versions console ou PC du jeu.

Est-il possible de triche dans Borderlands 3 en utilisant des outils tiers ?

Non, il est fortement déconseillé d’utiliser des outils tiers pour tricher dans Borderlands 3. Cela peut entraîner une interdiction permanente de votre compte par les développeurs du jeu.