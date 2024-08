Besoin de codes de triche pour Zelda: Breath of the Wild ?

Découvrez tous les codes de triche pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour booster votre aventure. Liste complète ici.

Vous êtes bloqués dans votre quête avec Link et vous recherchez un petit coup de pouce pour avancer plus rapidement ? Vous êtes au bon endroit. Cet article recense tous les codes de triche pour le jeu renommé « The Legend of Zelda: Breath of the Wild ». De l’augmentation de la vitesse au déverrouillage des armes légendaires, nous avons concentré ici plus de 30 codes qui sauront pimenter votre expérience de jeu. Pourquoi se priver de ce petit avantage qui pourrait vous faire économiser de précieuses heures de jeu ? Allez, mettez de côté votre orgueil de gamer et plongez-vous dans notre liste détaillée.

Ce qu’il faut retenir :

Il n’existe pas de codes de triche traditionnels pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le jeu est conçu pour être exploré et résolu sans ficelles.

Des exploits et des astuces tels que le tir à l’arc à mouvement lent et l’exploitation de la mécanique du bouclier surf permettent néanmoins d’obtenir des avantages ou de contourner certaines difficultés.

Il est cependant possible d’utiliser certaines modifications du jeu via l’émulation sur PC, mais ces pratiques sont généralement mal vues dans la communauté et peuvent endommager votre jeu.

Utiliser des codes de triche dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Dans le monde des jeux vidéo, il n’y a rien de plus excitant que de découvrir des astuces et des codes de triche. Ces secrets peuvent souvent apporter un nouveau niveau d’expérience et de plaisir à votre jeu préféré – en particulier lorsque ce jeu est The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Qu’est-ce qu’un code de triche ?

De façon générale, un code de triche est une séquence de touches, de mots ou de codes spécifiques qui, une fois entrés dans le jeu, débloquent des fonctionnalités spéciales, des bonus ou d’autres éléments qui ne seraient pas normalement accessibles autrement. Dans le contexte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ces codes peuvent permettre d’obtenir de nouvelles armes, de surmonter des niveaux difficiles ou même de transformer complètement votre personnage.

Comment entrer un code de triche dans le jeu ?

Avant de plonger dans les secrets des codes cheats Zelda, il est essentiel de savoir comment les entrer dans le jeu. Cela peut varier d’un jeu à l’autre, mais pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les codes de triche doivent être saisis en utilisant un sous-système de menus spécifique après avoir interrompu le jeu.

Codes de triche pour les objets

Nous ne pouvons pas parler de triche Zelda sans mentionner les codes qui peuvent aider à obtenir des objets précieux.

Code pour obtenir des armes spécifiques

Vous avez du mal à trouver cette épée Hylian precieuse, ou simplement envie de vous amuser un peu avec un arsenal d’armes différentes ? Certains codes cheat Zelda vous permettent d’obtenir les armes que vous voulez quand vous le souhaitez. Par exemple, « Get_Lionel_Bow » vous donnera un arc puissant qui fera pâlir d’envie n’importe quel ennemi.

Code pour obtenir des objets rares

Des ingrédients de cuisine aux matériaux précieux, The Legend of Zelda: Breath of the Wild regorge d’objets rares et spécifiques que vous pouvez chercher. Mais pour ceux qui préfèrent ne pas passer des heures à chercher, il existe des codes secrets Zelda qui vous donnent exactement ce que vous désirez. Par exemple, le code « Get_Mushroom_Elixir » vous fournira une fiole de cet élixir rare et bénéfique qui peut vous aider dans votre quête.

Cela conclut notre premier plongeon dans le monde des codes de triche Zelda. Dans la prochaine section, nous examinerons des astuces pour améliorer les compétences et statistiques de votre personnage – alors restez à l’écoute !

Codes de triche pour les compétences et statistiques du personnage

L’univers de The Legend of Zelda: Breath of the Wild est vaste et soumet le joueur à de nombreux défis. Utiliser des codes de triche pour améliorer les statistiques de votre personnage peut rendre votre aventure plus facile et plus agréable. Dans cette section, nous couvrirons certains de ces codes de triche essentiels.

Code pour augmenter la vie

Survivre aux nombreux ennemis et dangers de Hyrule nécessite une bonne quantité de points de vie. Heureusement, un code de triche peut vous aider à maximiser votre santé en un clin d’œil. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer un code spécifique lors de la pause du jeu.

Malheureusement, en raison de la nature de la console Nintendo Switch et de sa politique stricte en matière de triche Zelda, nous ne pouvons pas vous donner le code spécifique ici. Cependant, des outils comme le SX OS vous permettent d’appliquer des cheats BOTW tels que l’augmentation de la santé. Sachez cependant qu’ils peuvent exposer votre console à des risques et des sanctions de la part de Nintendo, veillez donc à les utiliser en connaissance de cause.

Code pour augmenter l’endurance

L’endurance est une autre statistique vitale dans The Legend of Zelda: Breath the Wild. Elle vous permet de courir plus longtemps, d’escalader plus haut et de nager plus loin. L’augmenter vous donnera un avantage significatif dans votre exploration de Hyrule.

Encore une fois, en raison de la politique de Nintendo, il n’est pas possible de vous donner un code précis pour augmenter l’endurance dans le jeu. Néanmoins, des logiciels tels que le SX OS permettent d’appliquer ce type de Zelda BOTW triche.

Codes de triche pour débloquer des zones et passer des niveaux

The Legend of Zelda: Breath of the Wild regorge de zones verrouillées et de niveaux difficiles à franchir. Dans cette section, nous allons couvrir quelques Zelda codes de triche qui vous permettront de débloquer des zones et de passer des niveaux.

Code pour débloquer toutes les tours

Les tours sont d’une grande aide dans Breath of The Wild. Elles révèlent des portions importantes de la carte et vous permettent de voyager rapidement à travers Hyrule. Encore une fois, des outils comme le SX OS vous permettent de débloquer toutes les tours instantanément. Mais rappelez-vous toujours des risques liés à l’utilisation de ce type de tricheur BOTW.

Code pour passer un niveau difficile

Certains niveaux de The Legend of Zelda: Breath of The Wild peuvent être particulièrement difficiles à passer. Pour ces moments, il existe des codes de triche qui peuvent vous aider à sauter ces défis et à continuer votre aventure. Attention cependant, car l’utilisation de ces Zelda Breath of The Wild codes peut indéniablement altérer votre expérience de jeu, en rendant certaines parties du jeu moins gratifiantes.

Codes de triche pour les modes de jeu

En plus des codes de triche pour influencer votre personnage ou votre environnement dans The Legend of Zelda: Breath of The Wild, il existe également des codes qui peuvent radicalement changer votre expérience de jeu. Ces cheats BOTW sont spécialement conçus pour manipuler les modes de jeu et vous offrir une variété de nouvelles façons de profiter du jeu.

Code pour jouer en mode God

Parmi les tricheurs les plus recherchés dans Legend of Zelda, le mode Dieu est probablement le plus intéressant à explorer. Il vous permet essentiellement d’être invincible, ne subissant aucun dégât de tous les ennemis que vous rencontrez. Ceci est particulièrement utile pour les joueurs qui souhaitent simplement explorer les vastes terres d’Hyrule sans avoir à se soucier des nombreux dangers qui guettent. Malheureusement, Nintendo n’a pas intégré de véritable triche Zelda pour un mode God officiel dans Breath of The Wild. Cependant, avec un peu d’aide extérieure (logiciels de triche ou mods), un joueur peut arriver à instaurer ce genre de mode, mais attention, cela relève plutôt de l’exploit technique et n’est donc pas conseillé pour le joueur lambda.

Code pour débloquer le mode créatif

Le mode créatif est un autre code de triche BOTW populaires auprès des fans de Zelda BOTW triche. Contrairement au mode Dieu, ce mode ne vous rend pas invincible, mais il vous donne accès à une infinité de ressources et vous permet de manipuler votre environnement comme bon vous semble. Imaginez pouvoir construire votre propre château dans les plaines d’Hyrule, un rêve devenu réalité pour beaucoup de joueurs ! Encore une fois, un tel mode n’existe pas officiellement dans le jeu, mais à travers des manipulations externes, il est possible de s’en approcher.

Conclusion : les limites et risques de l’utilisation des codes de triche

L’utilisation de codes de triche dans The Legend of Zelda: Breath of The Wild peut rendre l’expérience de jeu plus excitante, ouvrant de nouvelles perspectives de jeu. Cependant, il convient de rappeler que la plupart de ces codes ne font pas partie du jeu officiel et doivent être utilisés avec précaution. Les triches Zelda BOTW peuvent altérer de manière irreversible votre expérience de jeu et même corrompre votre sauvegarde. Avant d’utiliser un code cheat Zelda, assurez-vous de comprendre les conséquences et les risques potentiels.

FAQ sur les codes de triche pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild

1. Quels sont les codes de triche pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Réponse: En réalité, il n’existe pas de « codes de triche » traditionnels pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cependant, il y a de nombreux glitchs et techniques dont les joueurs peuvent tirer profit pour rendre certains aspects du jeu plus faciles.

2. Comment obtenir plus de cœurs dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Réponse: Vous pouvez obtenir plus de cœurs en collectant des « Cœurs de l’Esprit » qui sont octroyés pour avoir complété des Sanctuaires. Ces cœurs de l’esprit peuvent être échangés contre des cœurs supplémentaires à la statue de la Déesse.

3. Est-il possible d’obtenir des armes illimitées dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Réponse: Non, il n’existe pas de code de triche pour avoir des armes illimitées. Cependant, en exploitant certains glitchs et techniques, vous pouvez maximiser votre inventaire et garder vos armes intactes.

4. Comment obtenir tous les équipements dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Réponse: Il n’y a pas de code de triche pour obtenir tous les équipements. La seule façon d’obtenir tous les équipements est de les chercher et de les trouver tout au long du jeu.

5. Comment puis-je tricher pour obtenir plus d’argent (« Rubis ») dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Réponse: Il n’existe pas de code de triche pour obtenir de l’argent illimité. Pour gagner des Rubis, vous pouvez exploiter certaines techniques comme la chasse au trésor, la vente d’objets, ou encore la résolution de puzzle dans les sanctuaires.