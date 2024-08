Besoin de codes de triche pour The Sims 4 ? Voici la liste

Boostez votre expérience de jeu avec notre liste complète des codes de triche les plus utiles pour The Sims 4. Un jeu plus facile vous attend !

Les Sims 4, avec ses 200 millions de copies vendues à travers le monde, continue de captiver la curiosité de nombreux gamers. Néanmoins, atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves Sim peut parfois s’avérer difficile. Vous recherchez des solutions pour améliorer votre expérience de jeu ? Sans nul doute, cet article qui rassemble plus de 50 codes de triche pour The Sims 4 est pour vous. Oubliez les longues heures de frustration et découvrez comment devenir un maître dans l’art de manipuler le mode de vie de vos Sims. Alors, prêts à améliorer votre univers virtuel ?

Ce qu’il faut retenir :

Les codes de triche Sims 4 permettent d’accéder instantanément à des ressources, des compétences ou des actions. Par exemple, « motherlode » donne 50 000 simflouz et « max_out » améliore toutes les compétences d’un Sim.

Ces codes sont à taper dans la console de triche, accessible avec les touches CTRL+SHIFT+C sur PC, ou CMD+SHIFT+C sur Mac.

Certains codes requièrent l’activation du mode triche en tapant « testingcheats true ». Sans cela, ils ne fonctionneront pas correctement.

Activation des codes de triche dans The Sims 4

Pour les mordus de The Sims 4, les codes de triche sont comme des clés magiques qui ouvrent un tout nouveau monde d’amusement et d’exploration. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il semble important de discuter de l’activation de ces codes triche.

Processus d’activation de la fenêtre de commande

Quand on parle de tricher dans The Sims 4, la première étape consiste à activer la fenêtre de triche. Pour tous les connaisseurs, cette étape peut sembler élémentaire. Pourtant, pour les nouveaux venus, elle demeure mystérieuse. Simplement, une fois votre jeu lancé, appuyez simultanément sur les touches ‘Ctrl’, ‘Shift’ et ‘C’ de votre clavier (si vous jouez sur PC). Si vous jouez depuis une console comme la PS4 ou la Xbox, l’association de touches sera différente – ‘L1’, ‘R1’, ‘L2’, ‘R2’ pour PS4 ; ‘LB’, ‘RB’, ‘LT’, ‘RT’ pour Xbox. Une petite fenêtre, nommée console de commande, apparaît. Vous êtes prêt à entrer vos cheats The Sims 4.

Comment entrer les codes de triche

Maintenant que la console de commande est activée, c’est le moment d’entrer les Codes Sims 4. Ces séquences clavier ne sont pas toujours intuitives, alors assurez-vous d’entrer soigneusement les codes. Un point crucial à rappeler est que, pour que ces codes fonctionnent, vous devrez également entrer le code ‘testingcheats true’ sans les guillemets, bien sûr. Ce petit code indispensable déverrouille le potentiel complet des autres Codes secrets The Sims 4.

Impacts potentiels de l’utilisation des codes de triche

Bien que le Guide de triche Sims 4 puisse sembler être un passage obligé pour un fabuleux voyage rempli de facilités et d’expériences illimitées, l’impact potentiel de l’utilisation de ces cheats doit être clairement compris. D’une part, tricher peut assurément vous aider à contourner certains aspects de gameplay laborieux. Vous pouvez débloquer des objets, accéder aux bonus de triches et contourner les longues heures de gameplay pour construire votre compétence.

Néanmoins, l’utilisation fréquente de ces codes peut potentiellement réduire la difficulté et ainsi, le sentiment d’accomplissement que vous pourriez ressentir en réussissant à atteindre vos objectifs de jeu de manière légitime. Rappelez-vous donc que tricher n’est qu’un moyen parmi tant d’autres pour enrichir votre jeu, pas une fin en soi.

Codes de triche pour les compétences de Sim

Les SIM ont une variété de différentes compétences qui peuvent être améliorées à travers le gameplay, mais parfois vous voulez simplement accélérer le processus. C’est là que les codes de triche pour les compétences peuvent être utiles

Codes pour augmenter les compétences

Boostez vos compétences instantanément ! Que ce soit pour améliorer la compétence en cuisine de votre SIM ou augmenter sa capacité de fitness, les cheats de compétence The Sims 4 sont juste ce dont vous avez besoin. Par exemple, en tapant « stats.set_skill_level AdultMajor_Fitness 10 », vous montez instantanément votre SIM au niveau 10 en fitness.

Codes pour réinitialiser les compétences

Il se peut que vous décidiez de réinitialiser votre SIM à un niveau de compétence plus bas, c’est là que les codes de compétence entrent en jeu. Bien que ces codes soient plus complexes que ce que nous avons vu jusque-là, ils peuvent s’avérer très utiles. La commande est simplement « stats.set_skill_level [SkillType] [1-10] », remplissez simplement le type de compétence et le niveau souhaité.

Il est important de noter que tous les cheats ne sont pas toujours disponibles dans toutes les versions du jeu et certains ne fonctionneront que sur Cheat The Sims 4 PC, donc veuillez vérifier les spécificités de chaque cheat avant de l’essayer.

En conclusion, tricher peut apporter une couche d’excitation supplémentaire à votre jeu, mais n’oubliez pas l’intention première qu’a The Sims 4 de créer une expérience de vie simulée authentique.

Codes de triche pour l’argent et la construction

Envie de vivre le rêve ultime dans le monde de The Sims 4? Même dans le jeu, certains rêves nécessitent de l’argent! Heureusement, avec quelques combinaisons de touches rapides, nous pouvons remédier à cela. Voici un guide simple sur comment tricher dans The Sims 4 pour gagner rapidement de l’argent et construire librement des maisons et autres bâtiments.

Codes pour gagner de l’argent instantanément

L’argent est essentiel pour à peu près tout dans The Sims 4 – de l’achat de nouveaux meubles à l’enrichissement de votre vie sociale. Voici quelques cheats The Sims 4 essentiels pour vous aider à remplir votre compte bancaire Sim:

– ‘motherlode’ : Ajoute 50 000 Simoleons à votre compte.

– ‘kaching’ ou ‘rosebud’ : Ajoutent 1 000 Simoleons à votre compte. Ces deux codes font exactement la même chose, alors utilisez celui qui est le plus facile à retenir pour vous !

– ‘Money [montant]’ : Cela définit votre ménage avec un montant spécifique. Par exemple, en écrivant ‘Money 50000’, votre solde Simoleon courant serait défini à 50 000 Simoleons.

Codes pour des constructions gratuites

Si vous voulez créer la maison de vos rêves sans limitations financières, voilà quelques codes Sims 4 qui débloqueront votre potentiel de construction :

– ‘FreeRealEstate On’ : Rend toutes les propriétés gratuites. Vous pouvez l’activer avant de choisir une maison lors de la création d’un nouveau ménage.

– ‘FreeRealEstate Off’ : Si vous voulez revenir à la réalité et payer pour vos propriétés, ce code désactivera cette option.

Codes de triche pour l’état de Sim et les besoins

Maintenir un Sim heureux et en bonne santé peut être un travail à temps plein. Heureusement, ces codes de carrière The Sims 4 et cheat de satisfaction The Sims 4 sont là pour rendre votre vie de Sim plus facile.

Codes pour contrôler l’émotion de Sim

Avec ces cheatcodes The Sims 4, vous pouvez manipuler les émotions de votre Sim comme bon vous semble :

– ‘sims.remove_all_buffs’ : Réinitialise les humeurs de votre Sim.

– ‘sims.add_buff [nom de l’émotion]’ : Cela change l’émotion de votre Sim. Par exemple, ‘sims.add_buff HappyHigh’ rendrait votre Sim très heureux.

Codes pour combler les besoins de Sim

Pas le temps de faire dormir votre Sim ? Ou peut-être ont-ils constamment faim ? Pas de souci, prenez note de ces astuces :

– ‘fillmotive motive_[nom du besoin]’ : Cela réinitialise un besoin spécifique. Par exemple, ‘fillmotive motive_Hunger’ satisfera la faim de votre Sim.

– ‘sims.fill_all_commodities’ : Cela satisfera tous les besoins de votre Sim en même temps.

Voilà! Vous êtes maintenant équipé avec tous les trucs et astuces The Sims 4 nécessaires pour tricher dans la gestion de l’argent, de la construction, de l’état et des besoins de vos Sims. N’oubliez pas : les Sims sont censés être un reflet de la vie, donc ne vous sentez pas trop coupable pour tricher un peu !

Les codes de triche pour le déblocage des objets et des carrières

Codes pour débloquer les objets

Prenez la liberté de découvrir toutes les surprises cachées par le jeu à l’aide des codes secrets The Sims 4. Grâce à eux, vous pouvez avoir accès à un éventail fascinant d’objets tous plus insolites les uns que les autres.