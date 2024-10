Besoin de codes de triche pour The Witcher 3: Wild Hunt ?

Découvrez les codes de triche les plus utiles pour The Witcher 3: Wild Hunt et boostez vos compétences de jeu dès maintenant.

Vous êtes bloqué dans l’univers sombre et dangereux de The Witcher 3: Wild Hunt ? Vous avez déjà passé près de 200 heures à explorer ses forêts profondes, ses montagnes escarpées et ses villages pittoresques, mais vous sentez encore que vous manquez quelque chose d’important ? Peut-être qu’un petit coup de pouce pourrait vous aider à vaincre votre prochain ennemi redoutable, ou à acquérir cet équipement légendaire qui vous échappe toujours. Que diriez-vous de découvrir une liste exhaustives des codes de triche disponibles pour ce jeu épique ? Ne manquez pas l’opportunité de porter votre expérience de jeu à un tout autre niveau, lisez la suite.

Ce qu’il faut retenir :

Installer la console de débogage : Pour utiliser les codes de triche pour The Witcher 3: Wild Hunt, il faut d’abord installer un mod de console de débogage.

Activer les triches : Une fois le mod installé, utilisez la touche de votre clavier (souvent la touche F2 ou F4) pour ouvrir la console de débogage et entrer les codes.

Entrer les codes : Les codes varient de simples augmentations d’attributs (ex : « setlevel(15) ») à des ajouts d’objets spécifiques à votre inventaire (ex : « addItem(‘Bear Armor 3’,1) »). Chaque code a une fonction spécifique.

Knowledge on Cheat Codes

What are Cheat Codes?

Dans l’univers des jeux vidéo, un élément particulièrement intriguant et passionnant pour les joueurs sont indéniablement les codes de triche. Les codes de triche The Witcher 3 comme dans n’importe quel autre jeu, ont le potentiel d’altérer la dynamique du jeu et d’offrir une multitude d’avantages au joueur.

Les codes de triche sont en quelque sorte des mots de passe secrets ou des combinaisons de touches que les développeurs incluent dans leurs jeux. Dans certains cas, ils sont là pour aider les testeurs à résoudre les problèmes plus rapidement. Et parfois, les codes de triche sont simplement de petits extras amusant ajoutés pour donner un plus de liberté et de divertissement au jeu.

En terme plus simple, tricher dans The Witcher 3 avec des codes de triche consiste à entrer un certain code pour débloquer des fonctions ou des objets qui ne sont pas accessibles autrement. Ces bonus peuvent varier de pouvoirs supplémentaires, accéder à des niveaux secrets, obtenir une énergie infinie ou encore passer des niveaux dans The Witcher 3. Ces fonctions cachées rendent le jeu plus attrayant et procurent un sentiment d’un pouvoir absolu au joueur.

À voir Besoin de codes de triche pour Tomb Raider? Voici une liste.

How to use the Cheat Codes in The Witcher 3: Wild Hunt

Maintenant que vous avez une idée de ce que sont les codes de triche, passons à comment utiliser ces Cheat codes The Witcher 3.

Pour commencer, sachez que pour utiliser les codes de triche dans The Witcher 3: Wild Hunt, vous devez activer la console de débogage du jeu. Cela implique généralement de modifier un fichier de jeu, alors assurez-vous de sauvegarder vos données avant de commencer.

Voici comment le faire :