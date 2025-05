Comment bien gérer sa bankroll au casino ?

Une chose que nous avons apprise en jouant dans les casinos en ligne, c’est l’importance de bien gérer sa bankroll ! Même si seulement le hasard influence nos gains, nous avons compris que nous pouvons garder le contrôle sur l’argent que nous misons.

Au fil des années, nous avons commis des erreurs qui nous ont permis d’affiner notre approche. Dans cet article, nous partageons les bonnes pratiques et les astuces pour éviter les pièges courants, jouer plus longtemps et limiter les pertes.

Qu’est-ce qu’une Bankroll ?

Une bankroll est le montant d’argent qu’un joueur réserve spécifiquement pour jouer au casino. Nous le définissons comme étant notre budget de jeu. En tant que tel, il est totalement distinct de nos dépenses personnelles ou de nos économies.

En déterminant une bankroll fixe pour nos sessions, nous pouvons nous adonner à notre passion sans mettre en péril notre stabilité financière. De plus, grâce à une bonne gestion de notre bankroll, il nous est possible de mieux encadrer nos mises.

Il va sans dire cependant que, quelle que soit la valeur de l’argent joué, nous risquons toujours d’en perdre la totalité à un certain moment, car le casino est toujours gagnant ! Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez effectuer votre premier dépôt.

Pourquoi la gestion d’une Bankroll est-elle importante ?

Notre expérience sur les casinos en ligne nous a appris une chose essentielle : même un bon joueur peut vite se retrouver en difficulté sans une bonne gestion de sa bankroll. Par ailleurs, gérer notre budget de jeu ne se limite pas à contrôler nos dépenses dans la mesure où cette bonne pratique influence aussi notre expérience de jeu en général :

Avantages de la gestion de bankroll Description Sessions de jeux prolongées En limitant nos mises, nous restons dans le jeu plus longtemps et apprécions notre session sans tout perdre rapidement. Meilleure gestion des impulsions Nous résistons à la tentation de doubler la mise après une perte, évitant ainsi les spirales de pertes. Approche plus mesurée des jeux Nous évaluons mieux les jeux et ajustons nos mises en fonction des risques que nous sommes prêts à prendre.

Comment mettre en place une bonne gestion de bankroll ?

Construire et gérer une bankroll n’est pas facile, mais indispensable. Il nous a fallu plusieurs années parsemées de hauts, de bas et de quelques pertes douloureuses pour trouver un bon équilibre. Ce que nous avons retenu, c’est qu’il faut définir son budget au préalable, adopter de bonnes habitudes de mise et rester discipliné.

Définir un budget clair

Avant de déposer de l’argent et de jouer sur un casino en ligne, nous prenons toujours le temps de déterminer une somme exacte à dépenser.

Comment établir une bankroll ? Le choix du montant dépend entièrement de vous, de vos envies et de vos moyens. Par ailleurs, ce que nous pouvons vous recommander, c’est de fixer un budget dédié uniquement au jeu. Un budget que vous considérez comme perdu d’avance.

Il ne faut pas oublier que le casino est toujours gagnant sur le long terme et que les jeux de hasard sont conçus pour se divertir et non pour enrichir les joueurs. C’est pourquoi, nous jouons avant tout pour le plaisir. Si nous gagnons, c’est un bonus, mais nous sommes prêts à perdre la somme définie sans regret.

Alors ce que nous faisons, c’est de mettre de côté un pourcentage de notre revenu mensuel (1 à 2%) qui est exclusivement réservé au casino. Ainsi, nous pouvons jouer en toute sérénité, sans que cela n’affecte notre situation financière.

Une fois ce montant déterminé, nous choisissons un casino fiable et généreux comme Millionz, Casino Extra ou FatBoss pour faire notre dépôt.

Diviser la bankroll en unités

Une bonne gestion de bankroll implique de bien répartir son argent sur plusieurs mises pour éviter de tout perdre en un seul coup. Nous avons ainsi pris l’habitude de diviser notre solde en petites unités de 0,1% à 5% de la balance. De cette manière, nous pouvons mieux gérer les fluctuations du jeu et prolonger nos sessions.

D’après notre expérience, deux principaux facteurs conditionnent la variation des mises.

Le style de jeu

Notre approche personnelle influence directement le montant que nous choisissons de miser. En principe, nous privilégions les mises conservatrices pour minimiser les pertes et pour pouvoir jouer plus longtemps. Cependant, il nous arrive aussi de prendre des risques avec des paris élevés afin de tenter de remporter des gains plus importants.

Pour une balance de 100 € par exemple, nous optons pour des petites mises de 0,10 € à 0,20 € par tour pour jouer plus longtemps. Si nous voulons prendre un peu plus de risque, nous misons sur des paris qui varient de 0,4 € à 0,5 €. Nous montons entre 0,60 € et 1 € pour les jeux très volatiles comme Gates of Olympus ou Starbust.

Le type de jeu

Si nous jouons sur des machines à sous, nos mises ne seront pas les mêmes que lorsque nous parions sur un jeu de table en direct. Nous ajustons toujours nos montants en fonction des spécificités de chaque jeu.

Nos mises sur les machines à sous ne dépassent pas les 0,8% de notre balance, tandis que sur des jeux de table en direct, nous allons jusqu’à 5% à 10%.

Les bonus hunt font exception à cette constante. Nous adaptons notre mise selon l’évolution de la situation. Au début, nous optons pour des mises de 0,01% à 0,02% et montons jusqu’à 0,8% de la balance quand notre solde est presque épuisé.

Voici un tableau qui récapitule comment nous organisons nos mises :

Balance de 100 € Type de jeu Volatilité Objectif 0,10 € à 0,20 € Machines à sous classiques, Roulette Faible à moyenne Jouer plus longtemps, limiter les pertes 0,40 € à 0,50 € Machines à sous vidéo, Blackjack Moyenne Prendre un risque modéré, équilibrer gains/pertes 0,60 € à 1 € Machines à sous à jackpots, Jeux en direct (Crazy Time, Monopoly Live) Élevée Tenter de gros gains avec plus de risque 5 € à 10 € Jeux en direct (Blackjack, Baccarat) Moyenne à élevée Tenter de remporter de gains conséquents et de s’arrêter rapidement.

Utiliser des stratégies de mise appropriées

Nous voyons que certains sites recommandent de faire des martingales ou d’autres techniques, mais grâce à notre expertise, nous pouvons vous affirmer que ces pratiques sont plus risquées que bénéfiques.

À la place, nous avons adopté trois autres façons de gérer notre bankroll qui permettent de garder le contrôle sur l’argent que nous misons.

Gardez toutefois à l’esprit que même avec une gestion parfaite de votre bankroll, les casinos en ligne reposent entièrement sur le hasard. Vous pourrez suivre nos recommandations à la lettre, mais si la chance n’est pas de votre côté, vous risquez tout de même de perdre votre mise.

Le Flat Betting

Nous apprécions le Flat Betting ou mise par unité fixe pour sa simplicité. Il nous permet de mieux gérer notre bankroll.

Son principe : miser le même montant que notre bankroll augmente ou diminue.

Si vous êtes débutant, nous vous recommandons cette méthode, car elle vous permet de vous concentrer sur le jeu sans devoir recalculer vos mises à chaque spin. Nous l’utilisons également pour faciliter le déblocage de nos bonus, car elle représente moins de risque et permet de prolonger la session.

Quoique, le flat betting n’est pas sans risque et peut ne pas s’adapter à votre budget après une série de pertes.

Voici un exemple : avec une bankroll de 100 €, nous décidons qu’une unité vaut 0,2 € soit 0,2% de notre budget de départ. Nous allons donc miser 0,2 € à chaque tour, quelle que soit l’évolution de notre capital, qu’il augmente ou qu’il diminue. Après 100 pertes successives, notre balance est à 80 €. Si nous continuons à enchaîner les pertes, notre solde peut vite s’évaporer.

Mise évolutive

La mise évolutive ou unité variable est l’opposé du flat betting. Comme son nom l’indique, elle consiste à changer la mise en fonction de l’évolution du bankroll. Nous l’appliquons principalement pour faire face aux fluctuations de notre capital :

Nous commençons avec une mise de 0,2% à 0,3% de notre solde Si la chance est de notre côté et augmente notre bankroll, nous passons à 0,4% Si notre solde commence à diminuer, nous réduisons à 0,1% En cas de perte importante, nous descendons à 0,05% de notre bankroll

Attention, pour cette pratique, il est important de se fixer des paliers avant d’ajuster vos mises. Par exemple, si vous avez 150 € de solde, vous ne changerez de mise que lorsque vous atteindrez 100 € ou 200 €, afin de garder un contrôle sur votre gestion et d’éviter de trop réagir à des fluctuations mineures.

Indice de confiance

Nous n’appliquons cette méthode que très rarement, car elle est très risquée. Elle repose principalement sur le ressenti. La part du hasard est donc très importante !

Voici comment elle fonctionne :

Si vous avez l’impression que la chance est de votre côté, vous pouvez augmenter vos mises.

À l’inverse, si les résultats sont décevants, baissez vos mises pour limiter les pertes.

Écouter votre intuition est fortement recommandé mais ne sous-estimez jamais les risques que cela comporte.

Profiter des bonus et promotions

Les bonus et les offres promotionnelles offertes par les casinos en ligne constituent un bon tremplin pour booster la bankroll, à condition de bien les choisir.

Notre astuce pour faire le bon choix, c’est de ne pas se laisser impressionner par les sommes astronomiques et d’opter pour des bonus avec des wagers raisonnables.

En ce sens, nous avons eu un coup de cœur pour Millionz Casino qui n’applique pas de conditions de mises sur son bonus de bienvenue. Sur cette plateforme, nous avons pu doubler notre bankroll et profiter d’un maximum de 500 € + 50 Free Spins.

Les cashbacks constituent aussi un bon moyen pour amortir les pertes et conserver plus longtemps une partie de notre bankroll. En tant que mebre du club VIP de Julius Casino, nous obtenons au moins 5% de cashbacks sur nos pertes de la semaine.

Attention, les cashbacks peuvent être soumis à des conditions de mises trop élevés qui peuvent vous faire dépasser votre budget de jeu.

Néanmoins, qu’un bonus soit avec ou sans exigence de mise, il est toujours soumis à des conditions qui varient d’un opérateur à l’autre. Voici quelques règles générales qui s’appliquent sur les casinos en ligne :

Le montant du dépôt doit être joué au moins 1x avant d’être retiré

Un dépôt minimum de 10 € à 20 € est requis pour profiter du bonus

Certains jeux ne sont pas éligibles au bonus

Un retrait avant l’accomplissement des wagers annule les bonus

Fixer des limites de gains et de pertes

Un joueur qui sait s’arrêter est un joueur qui gagne ou du moins, qui minimise ses pertes ! Que nous soyons en train de gagner ou de perdre, nous définissons toujours des limites claires dès le départ.

Ainsi, quelle que soit la tendance de jeu, nous savons que nous devons nous arrêter lorsque nous atteignons des gains de 50 € ou lorsque nous accumulons des pertes de 20 € sur une bankroll de 100 €.

Nous utilisons également des outils d’autolimitations pour fixer des limites de dépôt afin d’éviter de dépasser notre bankroll. Sur Casino Extra, nous utilisons régulièrement la page dédiée au jeu responsable pour fixer des limites de dépôt et de mise par jour, par semaine ou par mois.

Tenir un journal de jeu

Année après année, notre journal de jeu nous a été d’une grande aide pour gérer notre bankroll. Il nous aide à analyser nos résultats sur le long terme et à ajuster notre méthode de gestion en fonction de notre situation. En le consultant, nous faisons le point par rapport à notre budget de départ.

Pour faire votre suivi, vous pouvez utiliser un tableau comme celui-ci :

Bankroll de départ Date Titre du jeu Mise Gain Perte Bankroll avant mise Bankroll après mise Remarques

Quelles sont les erreurs à éviter dans une gestion de bankroll ?

Lorsque nous avons débuté au casino, nous avons fait de nombreux faux pas qui nous ont coûtés cher. Heureusement pour vous, vous pouvez apprendre de nos erreurs ! Voici quelques pièges que vous devez éviter pour préserver votre bankroll.

Poursuivre les pertes

L’une des erreurs les plus fréquentes est de tenter de récupérer les pertes en augmentant les mises. Une réaction émotionnelle normale que nous avons aussi eue.

Après plusieurs pertes successives avec des mises modestes sur Reactoonz, nous avons pensé que la chance tournera en notre faveur et que sa haute volatilité nous sera enfin favorable. Nous avons donc décidé d’augmenter progressivement nos mises dans l’espoir de décrocher le gros lot. Ce qui n’a pas été le cas !

Rappelez-vous donc que, bien que la pratique d’une mise progressive soit recommandée dans certaines astuces de jeu comme la martingale, elle n’est pas sans risque et conduit souvent à des pertes encore plus importantes.

Manque de discipline

Une autre erreur que font une bonne partie des joueurs de casinos en ligne est de ne pas respecter les limites qu’ils se sont fixées.

À nos débuts, nous fixions des limites de dépenses, mais nous ne les respections pas toujours, surtout après quelques victoires encourageantes. Cette mauvaise habitude s’est retournée contre nous et nous a fait perdre de l’argent inutilement.

Cela nous mène donc à dire qu’il ne faut pas laisser ses émotions prendre le contrôle et s’appliquer une autodiscipline stricte quoiqu’il arrive. Vous pouvez également vous appuyer sur les mesures d’auto-restrictions proposées par les casinos en ligne.

Ignorer les stratégies de jeu

Jouer sans connaître les règles, c’est directement courir à sa perte ! Si vous jouez sans appliquer une bonne méthode de gestion ou sans comprendre les règles des jeux, votre bankroll peut vite s’épuiser.

Si les machines à sous sont intuitives et faciles à prendre en main, certains jeux de table peuvent être complexes. Mais dans les deux cas, il est toujours indispensable de connaître les règles en détail et de maîtriser les subtilités du jeu.

Au Plinko, par exemple, le principe est simple : faire tomber une bille qui rebondit entre des quilles jusqu’à atteindre un multiplicateur. Cependant, sans comprendre le fonctionnement des multiplicateurs et la répartition des gains, nous avons mal calculé nos mises. Nous avons donc naïvement perdu une grande partie de notre Bankroll en pensant que les gains sont garantis !

FAQ

Comment gérer sa bankroll lorsque l’on joue à des machines à sous ?

Adaptez systématiquement vos mises en fonction de votre solde et de la volatilité du jeu. Pour les machines très volatiles, miser entre 0,05% et 0,1% de votre balance permet de limiter les risques, tandis que pour les jeux moins volatiles, une mise de 0,2% à 0,5% peut être envisagée.

Quelles stratégies adopter pour les jeux de table avec une petite bankroll ?

L’idéal est de choisir des tables avec des mises modérées. Privilégiez également les paris à faibles risques :

Pour la Roulette : choisissez des tables à faibles mises et concentrez-vous sur les paris extérieurs (rouge/noir, pair/impair) qui augmentent vos chances de gains réguliers comparés aux paris à numéro plein.

Au Blackjack : optez pour des mises réduites et suivez les règles de base pour minimiser l’avantage du casino. Restez prudent et fixez-vous des limites pour éviter de perdre votre bankroll trop rapidement.

Quels types de jeux sont les plus adaptés pour une petite bankroll ?

Le choix dépend de vos préférences en matière de gains et d’expérience :