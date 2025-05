Comment gagner à la roulette : méthodes et stratégies efficaces

La roulette est un pur jeu de hasard, mais votre succès à cette attraction ne dépend pas uniquement de la chance. En appliquant les bonnes tactiques, vous pourrez améliorer votre taux de réussite sur ce jeu classique.

Fort de notre expérience, nous avons relevé quelques stratégies qui vous aideront dans cette optique. Suivez ce dossier complet pour découvrir nos astuces d’experts.

Comprendre l’avantage de la maison

L’avantage de la maison représente la partie de vos mises que le casino est supposé gagner sur le long terme.

Cet indicateur varie de 0,50 % à 18,98 % en fonction des jeux. Plus, il est important, moins vous avez de chance de gagner. Sachant cela, la première stratégie que nous vous proposons est de choisir la variante de roulette qui minimise ce facteur.

Prenons le cas de la roulette européenne qui offre environ 2,7 % d’avantage au casino. Elle est constituée de 37 cases numérotées de 1 à 36 avec un zéro (0). Ce qui veut dire qu’en misant sur un seul numéro, vos chances de gagner sont de 1/37.

Cependant, la roulette paie 35x la valeur de votre mise + votre mise sur un numéro plein. Alors, si vous misez 1 € sur toutes les 37 cases (37 €), vous recevez uniquement 36 € (1 x 35 + 1). Vous aurez donc perdu 1 € qui représente l’avantage de la maison.

La roulette américaine, quant à elle, admet un double zéro (00) en plus d’autres cases numérotées (1 à 36 et 0). Elle offre en conséquence un avantage plus important au casino : environ 5,26 %.

En suivant le même exemple, vos chances probables de gagner sont de 38/1, mais si vous misez 1 € sur les 38 cases (38 €), vous gagnez uniquement 36 € (1×35 + 1). Le casino aura donc absorbé 2 € de votre mise.

Les stratégies de base pour gagner à la roulette

Jouer stratégiquement à la roulette ne nécessite pas une grande expertise. Retrouvez ci-dessous des tactiques basiques que vous pouvez appliquer en tant que débutant.

La Martingale

La stratégie de la martingale est axée sur le montant que vous misez à chaque tour. Elle s’utilise uniquement sur les chances simples (Noir/Rouge, Pair/Impair et Manques/Passes). Voici comment l’utiliser :

Fixer une mise de départ Doubler la valeur de la mise à chaque tour perdu Revenir à la mise initiale en cas de victoire

Pour appliquer cette tactique lors d’une partie de roulette, misez par exemple 2 € sur le Noir. Si votre prédiction n’est pas gagnante, doublez votre pari (2 x 2 = 4 €) au prochain tour.

Supposons que vous perdez encore cette partie. Vous devrez de nouveau doubler la mise (4 x 2 = 8 €). Si vous gagnez cette manche, vous revenez à votre mise initiale de 2 € et vous empochez les gains.

L’avantage en procédant de cette manière, c’est qu’il suffit d’une seule victoire pour compenser les précédentes pertes. Cependant, doubler la mise à chaque fois peut épuiser votre budget.

De plus, le casino impose une limite de pari par tour. Ce qui restreint l’application de cette stratégie.

Nous vous suggérons donc de fixer un seuil précis que vous ne franchirez pas. L’objectif n’est pas d’épuiser votre budget, mais de profiter du jeu de manière prolongée.

La Paroli (ou stratégie inversée)

De même que la martingale, la méthode de Paroli ne s’applique qu’aux paris de 1/2 (Manques/Passes et autres) et concerne le montant misé à chaque tour. La différence c’est qu’il s’agit de profiter au maximum des mises favorables.

Voici comment procéder pour appliquer la stratégie de Paroli :

Définissez une mise de départ ainsi qu’un seuil de gain souhaité .

Misez le montant prédéfini.

Doublez la mise si vous gagnez.

Revenez à la mise initiale en cas de défaite ou lorsque le niveau de gain désiré est atteint.

Pour contextualiser cette stratégie dans une partie de roulette, imaginons que vous souhaitez gagner 40 € avec une mise initiale de 10 €. Vous pariez sur un nombre pair et vous gagnez. Par conséquent, vous doublez votre mise (10 x 2 = 20 €) et vous pariez sur un impair cette fois.

Si votre prédiction se réalise encore, vous doublerez de nouveau votre mise (20 x 2 = 40 €). Vous gagnez une nouvelle fois et vous revenez à votre mise initiale, car l’objectif de 40 € est atteint.

L’avantage de cette stratégie est d’accroître votre bankroll avec une mise relativement basse. Cependant, vous devrez être un sacré veinard pour enchaîner autant de victoires.

Nous vous suggérons de fixer un objectif de gain relativement bas et de jouer uniquement les paris les plus probables. De cette manière, vous aurez plus de chance d’empocher des gains et de revenir à votre mise initiale.

En ce qui nous concerne, nous utilisons peu la méthode de Paroli. C’est une bonne stratégie, mais les limites de mises appliquées sur les casinos en ligne empêchent de doubler la mise à chaque victoire.

La stratégie Fibonacci

La tactique de Fibonacci est une suite mathématique que vous pouvez utiliser dans le cadre d’un jeu de roulette.

Elle s’utilise uniquement sur les paris qui offrent deux possibilités : Pair ou Impair, Noir ou Rouge, Manque ou Passe.

Pour appliquer cette stratégie, vous devez miser la somme de vos deux précédents paris en cas de défaite.

Pour vous aider à mieux comprendre, supposons que vous commencez avec une mise de 1 € et que vous perdez. Au tour suivant, vous devrez miser la somme des deux précédents tours (0 + 1), c’est-à-dire 1 €.

Si vous perdez les trois autres parties consécutives, vous miserez successivement 2 € (1+1), 3 € (2+1) et 5 € (3+2).

Vous obtenez donc la suite de mises suivante : 0-1-1-2-3-5 et si vous gagnez à partir de la mise de 5 €, deux possibilités s’offrent à vous.

La première est de recommencer le processus et la seconde est de retrancher les deux dernières mises de la suite (3 et 2). Ce qui veut dire que vous miserez 2 € après le tour gagnant.

Le principal avantage de la technique de Fibonacci est qu’elle vous permet de commencer avec une mise modeste. Cette stratégie est plutôt adaptée aux joueurs à petits budgets. De plus, la méthode de Fibonacci couvre vos pertes en une seule victoire, exactement comme la Martingale.

L’inconvénient, c’est que cette stratégie n’est pas adaptée à tous les types de paris disponibles sur la roulette.

Notez aussi que la suite de Fibonacci nécessite une bonne faculté de calcul mental. C’est pourquoi nous l’utilisons rarement. Il faut se souvenir de chaque mise pour décider de la prochaine, ce qui gâche un peu le plaisir de jouer.

Les stratégies avancées pour augmenter ses chances

Outre les tactiques précédentes, nous vous présentons des méthodes plus sophistiquées dont nous recourons parfois pour minimiser les pertes face au casino.

La stratégie Labouchère

La stratégie de Labouchère concerne uniquement les paris de doubles possibilités (Noir/Rouge, Pair/Impair, etc.). Elle consiste à établir une série de mises dont la somme représente le montant que vous souhaitez gagner.

Pour appliquer cette tactique, supposons que votre objectif de gain est de 20 €. Vous définissez alors une suite de mise dont la valeur totale équivaut à ce montant : 2-4-6-8 par exemple.

Ensuite, il est question de définir le montant que vous allez miser au premier tour. Pour ce faire, additionnez le premier et le dernier chiffre de la suite (2+8). Vous misez donc 10 € et si vous perdez, vous ajoutez cette nouvelle valeur à la suite de mise : 2-4-6-8-10.

Si vous gagnez, vous supprimez les deux chiffres (2 et 8) qui ont servi à constituer votre mise. Selon notre exemple, vous obtiendrez donc une nouvelle sélection : 4-6.

Vous procéderez ainsi jusqu’à la suppression de tous les chiffres de la suite, ce qui marquera l’atteinte de votre objectif de gain initial : 20 €.

Bien qu’efficace, cette stratégie n’est adaptée qu’aux paris simples (Noir/Rouge, Pair/Impair et autres). De plus, elle nécessite une bonne capacité de calcul mental et un budget conséquent. Raison pour laquelle nous la recommandons aux joueurs aguerris.

Utilisée convenablement, cette stratégie est idéale pour suivre l’état de sa bankroll au fil des parties. Bien entendu, elle est potentiellement rentable, surtout quand vous établissez des suites courtes comme dans l’exemple précédent (2-4-6-8).

La stratégie D’Alembert

Le principe d’Alembert convient uniquement aux paris sur la couleur d’une case gagnante (rouge ou noir) et les autres mises extérieures.

Le principe est d’ajouter une unité à votre mise en cas de défaite et de faire l’inverse lorsque vous gagnez.

Alors, si vous misez 13 € sur le Noir et que vous gagnez, vous devrez miser 12 € lors de la prochaine partie.

Inversement, si vous misez 14 € sur le Rouge et que vous perdez, il faut parier 15 € au prochain tour.

Comme vous pouvez le voir, l’avantage de cette stratégie réside dans la recherche d’un équilibre. C’est une tactique moins agressive que doubler systématiquement votre mise.

La stratégie d’Alembert permet d’enchaîner les parties sans vite écouler son budget. Cependant, il est difficile de réaliser des gains importants en suivant ce principe.

En ce qui nous concerne, nous utilisons régulièrement cette stratégie, car elle permet des parties prolongées. Nous la recommandons aux joueurs qui veulent simplement profiter du jeu sans pourchasser les profits.

La stratégie James Bond

La stratégie de James Bond (007) consiste à faire 3 paris simultanés qui sont :

Le zéro

La ligne des cases 13 à 16

La plage de cases de 19 à 36.

Seuls les numéros entre 1 et 12 sont exclus dans cette stratégie qui couvre environ 68 % du tapis.

L’application de cette tactique nécessite de miser des montants différents sur les paris sélectionnés ci-dessus.

Ainsi, le joueur qui applique cette stratégie aura, par exemple, un budget de 200 €. Il va miser 140 € sur la plage de 19 à 36, 50 € sur la ligne de 13 à 16 et 10 sur le zéro. De cette manière, le joueur s’attend à 3 niveaux de gains différents :

80 € sur la plage 19/36

100 € sur la ligne 13/16

160 € sur le 0

En revanche, il perd sa mise si un numéro entre 1 et 12 est sorti. Dans ce cas de figure, la stratégie de James Bond implique de doubler la mise (200 x 2 = 400 €) et de la répartir de nouveau sur les trois paris initiaux.

Comme vous pouvez le voir, cette tactique est très agressive et elle peut vider votre bankroll assez facilement en cas de mauvaise passe. Par ailleurs, elle a pour avantage d’offrir plus de chance de gagner.

Nous vous recommandons de l’utiliser de manière responsable. Vous pouvez l’appliquer avec une mise moins importante pour limiter les risques.

Nos astuces pour maximiser vos gains

Avant toute chose, sachez que peu importe la stratégie utilisée, le casino aura toujours un avantage sur vos mises. Les astuces que nous vous présentons ci-dessous ne garantissent aucun gain. Elles vous aident à profiter de l’expérience.

Choisir la bonne variante de roulette

Toutes les variantes de roulettes sont recommandables, mais il faut bien cerner la différence pour choisir la version la plus avantageuse.

Comme nous le disions plus haut, l’avantage de la maison est réduit sur la roulette européenne, car il n’y a qu’un seul zéro.

C’est la principale raison pour laquelle nous recommandons cette variante. Notez aussi qu’il s’agit de la version de roulette la plus répandue sur les casinos en ligne. Une raison de plus de la préférer à la variante américaine.

Outre le modèle européen, la roulette française est une bonne alternative. Elle admet des règles spéciales comme “La Partage” et “En Prison”. Les deux permettent de sauver votre mise lorsque vous faites un pari simple et que la bille s’arrête sur le zéro.

Dans ce cas de figure, vous pouvez empocher la moitié de votre mise grâce à la règle de ‘’La Partage”. Si vous préférez bloquer la totalité de votre pari pour le prochain tour, l’option “En Prison” vous en donne le droit.

Gérer sa bankroll efficacement

Une fois que vous avez choisi la version de roulette qui vous convient, il faut penser à la gestion de votre solde.

Commencez par fixer et respecter un budget précis que vous allez dédier à vos parties de jeu. Pas besoin de définir une somme exorbitante.

Il faut choisir un montant que vous pouvez vous permettre de perdre. De cette manière, vous resterez dans le bon état d’esprit, indépendamment de votre chance.

Pour prolonger votre expérience, nous vous recommandons de diviser votre bankroll. Par exemple, vous pouvez fixer un seuil à miser en fonction des tours.

En ce qui nous concerne, nous avons un budget moyen de 150 € et nous ne misons pas plus de 0,2 € par tour.

Vous pouvez vous fixer une limite plus haute, mais ne misez surtout pas plus que ce que vous avez prévu.

Éviter les pièges émotionnels

La dernière astuce, et l’une des plus importantes, est de garder le contrôle de vos émotions. Que ce soit en ligne ou dans un établissement physique, considérez la roulette comme un simple divertissement. Il ne s’agit pas d’un moyen de rémunération.

Gardez donc votre sang-froid et continuez d’adopter un jeu responsable. En cas de mauvaise passe, n’essayez pas de jouer davantage pour rattraper vos pertes. Nous avons fait cette erreur autrefois et elle nous a coûté plus d’argent.

Désormais, nous préférons marquer une pause après une série de défaites. C’est pratique pour se changer les idées et revenir plus calme.

Retenez que la roulette reste un jeu de hasard et qu’il n’existe pas de tactique infaillible pour gagner.

Questions fréquentes sur les stratégies de roulette

Quelle est la meilleure stratégie pour gagner à la roulette ?

Qu’il s’agisse de la Martingale ou de la tactique de James Bond, aucune stratégie ne permet de gagner à coup sûr. En partant de ce principe, aucune méthode n’est meilleure comparée à une autre. Choisissez simplement la stratégie qui convient à votre budget.

Peut-on vraiment battre la roulette à long terme ?

Non, d’un point de vue mathématique, les règles de la roulette donnent toujours un avantage au casino. Il n’est donc pas question de battre le jeu sur le long terme, mais de minimiser les pertes.

Faut-il éviter la roulette américaine ?

L’avantage de la maison sur la roulette américaine avoisine les 5,26 %, ce qui en fait une version moins avantageuse que le modèle européen. Cependant, il ne s’agit que de données théoriques. Dans les faits, vous pouvez autant gagner à la roulette américaine que sur l’Européenne.

Toutes les méthodes sont-elles acceptées dans les casinos ?

La plupart des casinos en ligne interdisent l’utilisation des techniques de roulette. Les joueurs qui transgressent les règles voient souvent leurs gains bloqués par le casino. Pour éviter ce type de désagrément, lisez les conditions générales de l’établissement pour savoir si l’interdiction des techniques de roulette s’applique.