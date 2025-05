Volatilité dans le casino et les machines à sous

La volatilité des jeux est un terme que vous avez surement croisé lors de vos sessions, parfois sans forcément y prêter attention.

Si vous ne savez pas à quoi cela correspond ou que vous cherchez des précisions, vous êtes au bon endroit ! Nous vous présenterons dans cet article le principe de volatilité et tout ce qui peut en découler.

Définition et importance

La volatilité des machines à sous indique la fréquence et la taille des gains qu’un joueur peut obtenir lors de ses sessions.

Il existe plusieurs niveaux de volatilité, allant des machines qui offrent des gains réguliers, mais modestes à celles qui proposent des récompenses moins fréquentes, mais bien plus élevées.

Par exemple, une volatilité faible indique des gains fréquents, mais de montant moindre, tandis qu’une volatilité moyenne assure un bon équilibre entre la fréquence et la valeur des gains. À l’inverse, une volatilité haute offre des gains plus rares, mais plus conséquents.

Bien entendu, tout cela reste théorique, car les résultats dépendent toujours du hasard et de la chance, et cela, pour chacune de vos sessions sans exception.

Influence sur les gains et l’expérience de jeu

Le principe de volatilité va avoir un impact sur plusieurs aspects de vos sessions, notamment la fréquence de vos gains.

En ayant connaissance de cela, vous pourrez davantage adapter votre stratégie de mise et gérer au mieux votre budget tout en gardant en tête que ces tendances restent théoriques.

La catégorisation des machines à sous par volatilité

Il existe plusieurs catégories de machines à sous. Elles sont différentes en fonction de leur design, de leur mécanique, de leur RTP et aussi de leur volatilité.

En théorie, la volatilité se présente sous 3 formes : faible, moyenne et haute. Chacune d’entre elles a ses spécificités et aura un impact sur vos sessions.

Machines à sous à faible volatilité – Petits gains fréquents

Les machines qui sont indiquées “à faible volatilité” fournissent des gains réguliers, mais de faibles montants. Cela signifie que vous aurez plus de chance de gagner des sommes modestes tout au long de votre session.

Ce système permet de prolonger le temps de jeu et de minimiser les pertes tout en gardant une expérience agréable. Pour les nouveaux joueurs, c’est une très bonne option pour se familiariser avec le mécanisme des machines en commençant avec des petites mises.

Machines à sous à volatilité moyenne – Le bon compromis

Les machines “à volatilité moyenne” sont appréciées par une grande majorité, car elles suggèrent un bon équilibre entre la fréquence des gains et leur montant. Elles se situent entre les machines à faible et à haute volatilité, ce qui les rend parfaites si vous recherchez un peu plus de sensations sans trop de risques.

Avec ces jeux, vous serez plus susceptible de toucher des gains assez souvent, tout en gardant une chance de décrocher un joli pactole de temps en temps.

Machines à sous à forte volatilité – Gros gains plus rares

Les machines à sous “à forte volatilité” sont les plus recherchées par les joueurs en quête de sensations fortes. Il s’agit de jeux qui payent rarement, mais quand ils se décident d’exploser, peuvent rapporter très gros.

Pour pouvoir profiter de vos sessions de manière sereine avec ce type de machine, il est important de prévoir une bankroll suffisante, car il peut y avoir de longues séries sans le moindre gain.

Comment connaître et choisir la volatilité d’une machine à sous ?

La volatilité d’une machine à sous a une influence sur la fréquence et le montant de vos gains.

Avant de vous lancer dans vos sessions, il est primordial de la connaitre pour pouvoir adapter votre stratégie et vos mises. Certains jeux affichent directement cette information, tandis que pour d’autres, ce sera à vous de la jauger.

Comment déterminer la volatilité d’un jeu ?

Vous pouvez accéder au type de volatilité d’un jeu en vous rendant directement sur les machines à sous ou sur le site des fournisseurs.

Cette information est souvent affichée sous forme de score avec des symboles qui se comptent au nombre de 5. Plus il y a de symboles remplis, plus la volatilité du jeu est haute et inversement.

D’autres fournisseurs de jeux comme Play’n GO ou Big Time Gaming ne proposent malheureusement pas cette information : un point négatif, car il s’agit d’un élément crucial pour choisir une machine qui nous correspond.

Quelle volatilité choisir selon son budget et son style de jeu ?

Choisir la volatilité est un choix crucial à effectuer en fonction de vos préférences de jeu et de votre budget.

Si vous êtes à la recherche de gains massifs, qu’encaisser plusieurs tours sans récompense ne vous décourage pas et que votre budget est conséquent, les jeux à haute volatilité seront parfaits pour vous. Faites néanmoins attention, car ces machines demandent une très bonne gestion de votre bankroll et beaucoup de patience.

Au contraire, si vous préférez privilégier la sureté et les gains réguliers, les machines à faible volatilité seront vos amies. Les gains seront modestes, mais vous gagnerez souvent, parfait si vous aimez les sessions dynamiques.

Enfin, si vous souhaitez varier les sensations sans prendre de risques, les jeux à volatilité moyenne sauront vous correspondre. Ils sont un bon compromis entre les 2 types de volatilités précédents en offrant des gains ni trop petits, ni trop rares.

Il est aussi important de garder à l’esprit que le principe de volatilité reste indicatif, ça n’est pas une science exacte. Les machines à sous sont avant tout régies par la chance et aucune tendance ne peut prédire avec certitude l’issue d’une session.

Exemples de machines à sous par niveau de volatilité

Nous vous présenterons maintenant des machines à sous que nous avons testées et approuvées. Les créations sélectionnées illustrent les volatilités présentées plus haut. Elles présentent toutes une expérience unique en termes de fréquence de gain, de potentiel jackpot et de dynamique de jeu.

The dog House

The Dog House est une machine à sous très volatile de Pragmatic Play. Populaire pour son univers unique et coloré, elle nous transporte grâce à ses designs enfantins et colorés. Le mode de fonctionnement du jeu est simple avec 20 lignes de paiements.

Sa particularité réside dans son système de bonus plus qu’intéressant. En effet, vous pouvez additionner les WILD pour multiplier votre gain maximal jusqu’à x3.

San Quentin

San Quentin est une machine à sous dotée d’une volatilité explosive. Nous l’avons testé et nous nous sommes directement immergés dans une ambiance carcérale jamais vue et parfaitement retranscrite par NoLimit City.

Il s’agit d’une des machines les plus volatiles qui existe et permettant de gagner jusqu’à 150 000 fois votre mise de départ. Une possibilité de gain sensationnelle par rapport à ce que l’on peut trouver sur le marché.

Nous apprécions grandement la possibilité d’acheter des bonus grâce à plusieurs options d’achats.

Catfather Part II

Catfather Part II de Pragmatic Play est une machine à faible volatilité qui a su conquérir notre cœur grâce à son design chic et élégant. Son fonctionnement simple la rend facile d’utilisation et permet de récupérer très régulièrement l’argent injecté.

C’est une machine que nous trouvons parfaite pour clôturer un wager.

Blood Suckers

Blood Sucker de NetEnt est une autre machine à sous à faible volatilité. Avec ses décors austères aux symboles vampiriques : cette machine vous transporte dans son atmosphère bien à elle.

Avec un taux de redistribution (RTP) de 97.99%, cette machine donne des gains réguliers à petits montants, parfaits pour garder la main sur votre budget.

Tout comme Catfather Part II, nous pensons que cette machine est idéale pour clôturer un wager.

Gonzo’s Quest

Gonzo Quest est une machine crée il y a plus de 10 ans par NetEnt ayant une volatilité moyenne. Ce jeu met en scène un explorateur en direction du Pérou avec ses fameux temples incas et ses trésors.

Son RTP approche les 95.97%, ce qui le classe dans la moyenne du marché. Son atout reste un multiplicateur maximal de 37 500 fois votre mise de départ.

Où jouer aux meilleures machines à sous en ligne ?

Le choix du casino est décisif pour pouvoir profiter pleinement pendant vos sessions. Un bon site doit disposer d’une large sélection de machines à sous adaptées à tous les profils : que vous préfériez des machines à faible, moyenne ou forte volatilité.

Nous vous présentons ici une sélection des meilleurs casinos qui se distinguent par leur catalogue de machines à sous pouvant satisfaire tout type de joueur.

Happy Hugo

Lancé en 2023, Happy Hugo nous fait décoller direction l’espace accompagné de son vaisseau spatial. Ce casino en ligne au thème ludique se démarque par son visuel simple et efficace qui rend l’expérience agréable.

Ce qui nous a vraiment conquis, c’est le catalogue de 4500 jeux disponibles regroupant machines à sous, jeux de table et casinos en direct. Il y a une barre de recherche qui permet de rechercher des jeux par nom et des catégories regroupant la collection par popularité, type de jeux, nouveautés.

Ce catalogue regorge de jeux à volatilités variées pour vous permettre de trouver celle qui vous correspond le mieux.

Staxino

Staxino est une plateforme conçue par Starscream Limited. Créee en en 2024 et déjà populaire, elle est parfaite pour les débutants, comme pour les joueurs expérimentés.

Son gros plus reste son offre de bienvenue “légendaire” avec un montant minimum de dépôt de 20€ seulement. Le casino annonce un bonus sur vos 2 premiers dépôts :

Pour votre premier dépôt : 100% jusqu’à 300€ accompagné de 125 free spins

Pour votre second dépôt : 100% jusqu’à 300€ accompagné de 175 free spins

Nous avons absolument adoré le fait de pouvoir profiter d’argent bonus ainsi que de free spins en même temps, car cela permet de tester différents jeux sans trop impacter son budget de base. De plus, la totalité des bonus sont sans wager !

Cet argent bonus est l’opportunité parfaite pour tester les machines à volatilité fiable, moyenne ou basse de chez Staxino.

Roman Casino

Roman Casino est l’un des casinos les plus complets du marché. Avec son incroyable catalogue de jeux où vous trouverez tout type de volatilité, il est tout simplement impossible de s’ennuyer.

Nous affectionnons particulièrement cette plateforme pour son programme VIP digne de ce nom comprenant des bonus et des promotions personnalisées ainsi qu’un système de validation des retraits accélérés.

Aussi, vous pouvez directement télécharger l’application du casino pour pouvoir jouer de manière plus fluide sur vos appareils.

RA Casino

RA Casino est une plateforme facile à prendre en main dotée d’un design moderne et harmonieux. Nous jouons régulièrement sur ce casino et nous avons eu un coup de cœur pour ses néons et son univers futuriste.

De plus, le service client est très réactif et a parfaitement su répondre à nos questions : un gage de sécurité et de fiabilité. Vous pouvez également les contacter pour qu’ils vous conseillent sur les meilleures machines à utiliser en fonction de la volatilité souhaitée.

Azur Casino

Cette plateforme inspirée de la Riviera présente une large sélection de machines à sous et des bonus très intéressants. Nous nous sommes laissés séduire par les nombreux bonus présents tout au long de la semaine dans l’onglet « Promotions ».

Leur offre de bienvenue très avantageuse propose 150% sur votre premier dépôt jusqu’à 500€ et 20 free spin. Nous vous conseillons d’utiliser cet argent bonus pour trouver la volatilité qui vous convient grâce aux nombreux jeux présents sur la plateforme.

Un véritable vent de fraicheur, ce casino a su se démarquer grâce à ses nombreuses qualités, dont un service client réactif et disponible 7j/7.

FAQ

Qu’est-ce que la volatilité d’une machine à sous ?

La volatilité d’une machine à sous va agir sur la fréquence et le montant des gains. Une faible volatilité signifie des gains fréquents, mais modérés, tandis qu’une forte volatilité propose des gains plus rares, mais élevés.

Comment choisir la volatilité d’une machine à sous ?

Pour choisir la volatilité d’une machine à sous, il faut sélectionner celle qui vous convient en fonction de votre budget et de votre style de jeu.

Pourquoi la volatilité est-elle importante dans les jeux de casino ?

La volatilité est un élément très important à prendre en compte, car elle détermine la fréquence estimée de vos gains et la grandeur du montant. De ce fait, vous pourrez grâce à cela adapter votre stratégie de mise au mieux.

Puis-je connaître la volatilité d’une machine à sous avant de jouer ?

Bien-sûr, la volatilité d’une machine à sous est indiquée dans les informations du jeu ou alors sur le site du casino souvent sous forme de jauge.