Jim Bauer (The Voice) : le candidat balance tout sur sa vie amoureuse chaotique…

On peut dire que l’émission de The Voice n’a pas fini de faire parler d’elle ! En effet, il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne des révélations complètement folles en ce qui concerne des candidats de l’émission, quand ce ne sont pas les jurys eux mêmes qui sont dans la tourmente.

Il faut bien avouer qu’avec cette saison vraiment exceptionnelle que nous sommes encore actuellement en train de suivre, les candidats de The Voice n’ont pas fini de nous surprendre. Toutefois, ce n’est pas toujours sur le terrain de la chanson que l’on entend parler des chanteurs et des chanteurs dans le télécrochet. Certains d’entre eux ont fait sensation, et cela a pu malheureusement leur jouer de mauvais tours, c’est le moins que l’on puisse dire…

The Voice 2021 : une saison complètement hors norme pendant la crise sanitaire

Alors que ces derniers mois, certains auraient pu être en mesure de penser qu’ils n’allaient pas pouvoir voir de nouvelle saison de l’émission The Voice, c’est avec la plus grande des surprises que l’on a pu constater que l’émission avait bel et bien été diffusée cette année sur TF1. Néanmoins, on ne s’attendait vraiment pas à ce que les candidats fassent autant parler d’eux, avec des polémiques complètement folles.

Et cela a commencé dès les premières émissions de The Voice en cette saison. En effet, on se souvient toutes et tous de l’intervention assez surprenante du candidat The Vivi, mais surtout du chanteur Vianney qui a pu se retourner sur lui. Alors qu’il a pu chanter une chanson populaire mais très controversée, il se trouve selon certains internautes, Vianney aurait choisi volontairement le moment le plus critiqué de la chanson. Si pour certains, il ne s’agit que d’une pure et simple coïncidence, selon d’autres personnes, cela pourrait être une volonté de la part du chanteur.

Par la suite, comme vous avez pu le voir, même si lors du tournage le chanteur The Vivi a pu continuer son ascension, il a été complètement coupé au montage. Ainsi, les téléspectateurs ne verront jamais ses prestations !

Jim Bauer est le véritable « chouchou » de The Voice cette année

Toutefois, ces dernières semaines, un autre chanteur a pu faire parler de lui, et non des moindres. Il s’agit en effet du candidat Jim Bauer, qui est le fils d’Axel Bauer et même le véritable chouchou de The Voice cette année. On ne compte plus le nombre de messages félicitant les performances du jeune homme sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que le jeune homme sait s’y prendre, il a fait une reprise fantastique de Tata Yoyo qui restera dans les mémoires de The Voice. Certains ne se sont pas privés pour comparer ce moment magistral à Julien Doré qui avait à l’époque interprétée Lolita dans l’émission de la Nouvelle Star.

Jim Bauer (The Voice) détaille sa vie amoureuse en plein direct

Alors que certaines femmes et hommes se demandent clairement si Jim Bauer est un coeur à prendre ou non, on a pu en savoir un peu plus sur la vie privée du fils d’Axel Bauer. En effet, dans une interview pour Le Parisien, Jim Bauer a raconté qu’il s’était mis à chanter au départ pour impressionner les filles.

On a pu apprendre toutefois que Jim Bauer aurait aujourd’hui trouvé « la perle rare ». Toutefois, sa réponse reste imprécise et rien ne précise si cela est réciproque ou non…