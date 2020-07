JLC Family : la saison 3 menacée à cause du Covid-19, Jazz en dit plus !

Jazz, qui réside à Dubaï avec son mari Laurent, est l’heureuse maman de la petite Chelsea et du petit Cayden, qu’elle n’hésite pas à mettre en scène dans son émission de téléréalité, la JLC Family.

Dans ce programme, amis et proches se retrouvent tous réunis autour de la petite famille, partageant leurs aventures lors de vacances inoubliables.

Tandis que la saison 2 a en partie été tournée en Thaïlande, qu’en sera-t-il de la saison 3 ? Celle-ci sera-t-elle annulée à cause de l’épidémie de Coronavirus et de ses mesures de confinement ? Les fans sont nombreux à s’interroger à ce sujet, c’est pourquoi Jazz a décidé de prendre la parole sur Snapchat pour en dire plus à ce sujet.

Jazz répond aux interrogations des internautes concernant la saison 3 de la JLC Family

Alors que nous vous révélions dernièrement que Jazz et Laurent étaient accusés d’escroquerie, la jeune femme a décidé de répondre aux interrogations de ses fans concernant la troisième saison de son émission de téléréalité. Jazz, qui pourrait bien être prochainement au casting d’un nouveau programme, a ainsi préféré se montrer franche avec les téléspectateurs : « On l’a reportée normalement si Dieu le veut au mois de mai pour une diffusion avant l’été je l’espère du moins », a-t-elle ainsi fait savoir, tentant avec cette déclaration de rassurer les fans de la JLC Family.

Compte tenu de la pandémie mondiale de Covid-19, rien ne semble donc encore avoir été décidé par la production au sujet du tournage de la troisième saison. Des précisions qui sont intervenues avant que plusieurs candidats de téléréalité – dont Jazz et Laurent- ne se retrouvent blacklistés de Snapchat !

Jazz et Laurent (JLC Family), Astrid Nelsia, Anaïs Camizuli et d’autres candidats de téléréalité blacklistés par Snapchat, ils ne se laissent pas faire !

Certains fans de Jazz et Laurent ou d’autres candidats de téléréalité ont pu remarquer que leurs stars préférées étaient dernièrement introuvables sur Snapchat, et pour cause, nombre d’entre eux ont été blacklistés par le réseau social ! Alors que tous étaient très actifs sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement, Anaïs Camizuli a ainsi fait savoir qu’elle et bon nombre de ses camarades avaient vu leurs comptes interdits par le réseau social au logo jaune. La jeune maman a du mal à comprendre cette décision, étant donné qu’elle ne diffuse jamais de contenu considéré comme illégal.

Une situation qui énerve fortement Anaïs Camizuli, bien décidée à ne pas se laisser faire. Après avoir révélé la liste exacte des candidats de téléréalité actuellement blacklistés de Snapchat, la jeune femme a laissé exploser sa colère, tout comme d’autres candidats de téléréalité qui figurent désormais sur la liste noire du réseau social : Babydriver, Aqababe, Astrid Nelsia, Jazz, Laurent et bien d’autres…

Snapchat France accusé de racisme

Babydriver a d’ailleurs décidé de partager avec ses abonnés sur Twitter une liste noire qui proviendrait de Snapchat France, intitulée « filtre de modération ». Dans cette blacklist, il est possible de retrouver parmi les mots clés à filtrer des termes comme « baby.driver93 », « aqababe », mais également des mots-clés à filtrer comme « rebeu » ou « beur ».

Outré par cette liste, tout comme de nombreux internautes accusant Snapchat France de racisme, Babydriver a lancé le hashtag #SnapchatFranceRaciste, partagé en masse par les Twittos. Pour l’heure, le groupe Snapchat n’a toujours pas réagi.

Biographie express de Jazz (JLC Family)