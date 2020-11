JLC Family : un énorme drame familial force Jazz a arrêter le tournage de son émission !

Jazz est très triste et a décidé de se confier à sa communauté de fans sur Snapchat il y a à peine quelques heures. Elle et son mari ont totalement disparu des réseaux sociaux dernièrement, car leur fils Caylen a été victime d’un terrible accident.

Le petit garçon a en effet failli mourir en tombant dans leur grande piscine.

La jeune maman a tout de même souhaité rassurer ses fans en expliquant que son bébé allait bien, et qu’il y avait eu plus de peur que de mal. En revanche, elle a décidé de mettre un terme au tournage de son émission JLC Family.

Un tragique accident qui fait réfléchir

Jazz s’est confié à ses fans sur ce triste accident qui a failli coûter la vie à son fils : « Que vous sachiez bien évidemment, notre famille prime sur tout. Et on a donc décidé d’arrêter le tournage de la JLC Family. Alors si j’étais une « p*te à buzz », et bien j’aurais laissé tourner une cam. J’aurai continué mon émission et j’en aurai parlé. Eh au final les gens auraient regardé parce qu’ils auraient été intrigués de savoir ce qui se passe. Pendant ce cauchemar. Mais j’en ai rien à foutre de tout ça parce que c’est juste éphémère. »

On se doute bien que ce genre d’événement peut marquer profondément une personne et apparemment la jeune maman a décidé de changer et de donner un nouveau tournant à sa vie. Pour protéger son fils, elle a donc décidé de stopper le tournage de JLC Family.

La famille avant le business

L’argent, les jolies voitures, les grandes maisons, et les vacances de rêves, c’est bien, mais savoir que sa famille et ses proches sont en bonne santé et en sécurité, c’est encore plus important.

Jazz s’en est rendue compte récemment après avoir failli perdre son fils dans un triste accident de piscine. Sa décision a été sans appel : elle va arrêter le tournage de JLC Family.

Elle a tout de même tenu à expliquer à ses fans le pourquoi de cette grande décision : « Laurent et moi on a décidé de tout arrêter. Ça a été du travail, mais j’en ai rien à faire. Parce que ça ne vaut plus rien pour moi. Que vous sachez aussi on s’en est beaucoup remis à Dieu. Et on a décidé de faire attention à notre famille et tout ce qu’on fait. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. On a pris de grosses décisions. »

La jeune maman a décidé de conclure son discours en faisant passer un message plein de colère aux “idiots” qui ont tout de même trouvé le moyen de la critiquer et de l’accabler dans un tel moment : « Eh pour les messages qui disent que nous sommes des parents indignes parce qu’on a pas de sécurité autour de notre piscine… Quand je rentre chez moi, je vais vous filmer pour vous montrer qu’il y a un store électrique. Qui permet de marcher dessus sans couler. Mais là, on était en tournage et il venait juste d’être ouvert. Deux minutes avant. Mais on le ferme toujours normalement. Donc c’est juste de la méchanceté gratuite. Mais ce n’est pas grave, cela ne vaut rien. »

On ne peut que saluer la décision de cette jeune maman qui a décidé de prendre ses responsabilités et de se consacrer à son fils et à sa famille avant de penser à faire de l’argent. Félicitations Jazz et bon courage pour la suite !