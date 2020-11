Joaquina (Koh Lanta) : Elle révèle une séquence non diffusée de l’émission avec Bertrand-Kamal !

Elle a révélé qu’ils avaient fêté son 30e anniversaire ensemble sur l’île.

Bertrand-Kamal était l’un des candidats préférés des téléspectateurs et fans de l’émission. Malheureusement, il a perdu la vie à la suite d’un long combat contre le cancer du pancréas en laissant un grand vide dans le cœur de ses fans et de ses partenaires de l’émission. Chaque épisode diffusé depuis sa mort rappelle à quel point il était un jeune homme extraordinaire. Il avait participé à la compétition seulement quelques mois avant son décès. Son ancienne partenaire Joaquina a fait des révélations sur leurs aventures passées sur l’île et il y a de quoi émouvoir les téléspectateurs. La jeune femme a parlé d’une séquence inédite où ils étaient tous en sa compagnie…

Une fin triste pour Bertrand-Kamal

Si chaque épisode diffusé depuis le décès du jeune homme est chargé de douloureux souvenirs, celui du 23 octobre dernier fut beaucoup plus poignant. En effet, c’est lors de celui-ci que Bertrand-Kamal a été obligé de faire ses adieux à ses camarades du campement et ce fut la fin de l’aventure pour lui. Cependant, même si cet épisode rappelle des moments de tristesse, ce fut également des moments de joie pour l’ancien partenaire d’Hadja.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇫🇷Bertrand-Kamal🇲🇦 (@bekakohlanta) le 3 Sept. 2020 à 4 :01 PDT

En effet, le jeune homme a pu célébrer son 30e anniversaire en compagnie de ses amis sur l’île. Une façon plutôt originale pour un dernier anniversaire quand on y repense aujourd’hui. Notons que, les téléspectateurs ignoraient ce détail puisqu’il ne figurait pas dans le numéro qui a été diffusé sur TF1. Ce fut Joaquina son ancienne coéquipière qui l’a révélé au public.

Un anniversaire original et bien mérité !

Joaquina a voulu rendre un hommage à son ancien coéquipier tellement elle était fière de son esprit combatif. C’est dans les colonnes de Télé-Loisirs que la boulangère de 38 ans a réaffirmé toute son admiration pour le jeune homme. Elle n’a pu s’empêcher d’évoquer sa bonne humeur contagieuse, son optimisme permanent et sa capacité à redonner du courage aux membres de son équipe.

Le caractère avenant du jeune homme constituait vraiment un grand réconfort dans les dures épreuves qu’ils traversaient. Les fans de l’émission connaissent certainement les dures conditions dans lesquelles vivent les candidats : la faim, la soif, l’inconfort, etc. La présence de Bertrand-Kamal changeait la donne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇫🇷Bertrand-Kamal🇲🇦 (@bekakohlanta) le 28 Août 2020 à 12 :13 PDT

« Ce que les téléspectateurs ont vu sur TF1 le vendredi soir, c’était vraiment qui il était. On ne pouvait que l’aimer. C’était un soleil, c’était les conforts que l’on ne gagnait pas », avait-elle affirmé. La presque quarantenaire a ajouté que la disparition du jeune homme rendrait différente la suite de l’aventure.

Une belle surprise organisée par ses camarades de l’île

Bertrand-Kamal était certainement loin de s’imaginer que ses camarades pourraient lui faire une surprise malgré les conditions précaires dans lesquelles ils étaient obligés de survivre. Ses amis ont célébré ce jour particulier avec lui d’une manière spéciale. Ils ont chanté et trinqué ensemble avec une noix de coco.

Bien qu’ils n’eussent rien à manger, tout s’est déroulé dans la bonne humeur et dans la convivialité. Pour Joaquina, Bertrand-Kamal a eu l’anniversaire qu’il voulait. Un tout dernier anniversaire qui restera certainement gravé dans la mémoire de ses amis qui sont les seules personnes à en connaître les autres détails.