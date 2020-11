Jody (Koh-Lanta) victime de l’amitié du duo Angélique-Lola : Elle se fait finalement éliminer !

Les fans ont attendu avec impatience le tout dernier épisode de l’émission de téléréalité Koh Lanta les 4 terres. Sur l’île des deux équipes réunifiées, il y a eu assez de rebondissements lors de l’épisode du 30 octobre dernier. En effet, il y a eu deux personnes éliminées. Il y a d’abord Bertrand-Kamal qui était arrivé dernier à l’épreuve d’immunité. Ensuite, ce fut le tour de Joaquina qui a été éliminée par les autres aventuriers. Les internautes se sont demandé qui sera le prochain à se voir évincer de l’émission. La question fut vite répondue et ce fut Jordy que le sort a désigné. Les prochaines lignes de cet article vous en diront plus à ce sujet.

Voir cette publication sur Instagram Venez suivre l’aventure 🌴🥥🟩🟧🟪🟦 #kohlanta2020 #survivor Une publication partagée par Jody Favier (@jodykohlanta) le 6 Août 2020 à 2 :24 PDT

Déroulement de l’émission

Tout a commencé à 21h20 à la résidence du Jury finale. Bertrand-Kamal, Marie France et Hadja se sont rendu compte que c’était Joaquina qui avait été évincée. Cette dernière savait qu’elle avait été trahie. Les aventuriers ont été obligés de choisir deux personnes pour aller chercher de la nourriture « pour le corps ou pour l’esprit ». Entre les courriers qui les attendaient et leur faim, ils ne savaient quoi choisir. Ils ont donc tiré au sort. Ce furent finalement Jody et Dorian qui ont été chargés de ramener de la nourriture.

À 21h34, les deux émissaires avaient pour objectif de récupérer le plus de talismans possible. Sur les 13, ils ont pu en avoir 7. Si lors de cette épreuve Jody s’est illustrée par son expérience en mer, Dorian était un peu plus en retard.

Par la suite, ils prirent connaissance du contenu du coffre. Ils trouvèrent une tablette de chocolat, 1 kg de riz, 1 kg de haricots verts, des petits pains, un ananas, des œufs durs, des bonbons et du café. Leur compagnon était très content du butin rapporté et ils ont décidé de se distribuer le pain et le chocolat.

Après cet agréable moment passé ensemble, il sonnait 21h50. Ce fut le tour de Lola qui mit en place une stratégie en s’approchant de Brice qui avait déjà deux votes. En voulant conclure une alliance avec lui, elle lui a dévoilé qu’elle possédait un collier d’immunité. Pendant ce moment, Ava avait décidé de s’épiler avec un bâton enflammé. Le soir venu, tous les candidats se sont couchés après avoir pris un bon repas.

L’aventure se poursuit

Dès qu’il a sonné 22h05, les aventuriers en sont arrivés au jeu de confort, les femmes très alourdies par des sacs de 3 kg et les hommes de 5 kg. Celui qui remportait la partie repartait avec une récompense incroyable : une évasion en dehors du camp chez les locaux. À la fin de la première étape, les hommes étaient en tête. Ava et Jody étant les dernières, elles ont choisi quelqu’un à qui donner leur sac. Ava a choisi Laurent et Jody, Loïc.

Ils arrivèrent à la 3e étape à 22h15 avec Lola en tête. Loïc et Alexandra étaient les derniers et devaient transmettre leur sac. Alexandra a donné ses 3 kg à Fabrice et Loïc a confié les siens à Brice qui doit désormais porter 21 kilos. Dorian a conservé la première place et il a été suivi par Lola, Alix et Fabrice. Très alourdi par les bagages, Brice arrive en dernier, mais parvient jusqu’à la poutre.

De fil en aiguille, Dorian se retrouve ralenti par une charge de 26 kg. Le parcours devient très difficile pour lui, vu qu’il porte tous ses sacs. Cependant, les choses semblaient bien aller pour Lola qui arrive à surmonter les obstacles. Malgré la difficulté de la tâche, Alix et Dorian sont arrivés à terminer le parcours avec leur poids.

Jody est éliminée

Alors que Lola avait remporté l’épreuve de l’immunité, elle devrait choisir la personne avec qui partager sa récompense. À 22h35, les téléspectateurs furent choqués de remarquer que Lola a choisi angélique plutôt que Dorian. Les autres aventuriers aussi n’arrivaient pas à cerner ce choix de Lola. Lorsque les deux amis arrivèrent au lieu de leur récompense, elles ont été accueillies par des cocktails et des fruits.



À 22h45, on voyait Dorian et Alex très furieux et ils n’avaient désormais qu’une seule idée en tête. Détruire le duo formé par Lola et Angélique. Brice s’allie à Fabrice tandis qu’Alexandra et Jody sont partis à la cueillette. Elles ont pu ramener du manioc et du tarot. Au retour de Lola et Angélique, les alliances se sont créées et on voit Brice, Fabrice, Alexandra et Lola qui se sont rapprochés. Le soir, Lola et Alexandra ont été privées de repas et ont été mises à l’écart.

Entre 23h04 et 23h15, les aventuriers ont participé à l’épreuve d’immunité et ce fut Lola qui remporta la bataille. Elle sera donc la seule intouchable pendant le conseil. Les candidats ont continué à élaborer des stratégies et en 10 minutes, au moins 5 personnes sont sorties sur le camp.

Ce fut un véritable coup de maître lorsque Lola remit son collier d’immunité à son ami Angélique. Après le vote, Denis Brogniart a procédé au dépouillement et Angélique se retrouve avec 6 votes contre elle. Elle a donc fait valoir le collier d’immunité que Lola lui avait précédemment donné. Finalement, ce fut Jody qui a été éliminée avec 4 voies tandis que Fabrice en avait deux à son nom. Ces événements se déroulent entre 23h30 et 23h36. La jeune femme éliminée a été très déçue des résultats du vote.