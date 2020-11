Joe Biden est élu président des Etats-Unis ! Donald Trump l’attaque déjà !

Joe Biden vient d’être officiellement nommé 46ème Président des Etats-Unis d’Amérique. Donald Trump n’a pas tardé à se faire entendre : selon lui, Joe Biden se précipite pour se proclamer vainqueur alors que rien ne serait fait.

En effet, on oublie pas que Donald Trump et ses proches ont engagés de nombreux avocats pour défendre leurs intérets et de nombreuses procédures ont été enclenchés pour stopper le comptage des voix ou encore recompter les voix des Etats ayant donné leurs résultats pour vérifier que ceux-ci n’ont pas été truqués.

Joe Biden célèbre d’ores et déjà sa victoire sur les réseaux sociaux alors que Trump continue de clamer qu’il est le vainqueur.

Kamala Harris, la femme d’origine afro-américaine que Joe Biden a choisi pour être sa vice-présidente, a elle aussi montré sa joie en vidéo lors d’un appel avec le futur président.