Joe Exotic (Tiger King) maltraité durant son enfance ! Il raconte tout dans un livre déchirant !

Alors que le documentaire Tiger King ne cesse d’être visionné sur la plateforme de streaming Netflix, Joseph Maldonado, l’un des protagonistes de cette production plébiscitée, semble prêt à se confier sur son passé. Actuellement en prison depuis 22 ans, Maldonado-Passage – alias Joe Exotic – se prépare à raconter sa vie dans un mémoire.

Lors d’une récente interview accordée au magazine PEOPLE, le mari de Joe Exotic, Dillon Passage, a révélé que l’ancien gardien de zoo de l’Oklahoma a écrit un livre pendant son incarcération et que celui-ci détaille son enfance « tragique » et « déchirante ».

« Il a écrit un livre pendant qu’il était en prison et a raconté toute son enfance, tout. Vous allez en comprendre beaucoup plus, ce dont je ne peux pas parler car ce n’est pas mon histoire. Mais le livre sera publié à un moment donné et beaucoup de choses auront un sens », a déclaré Dillon Passage, 24 ans, dans la presse américaine.

Bien que Dillon Passage ait assuré qu’il « ne donnera pas de détails sur le livre », il a tout de même révélé que Joe Exotic, 57 ans, a subi « beaucoup d’abus mentaux, physiques et sexuels ». « Je l’ai lu en entier. C’est très déchirant. Et il n’a pas eu une très bonne enfance ».

« Et il a vraiment traversé beaucoup de choses. Je veux dire, j’ai étudié la psychologie à l’université – et cela a beaucoup de sens de savoir qui est Joe maintenant et cela l’a vraiment affecté et la façon dont il pense et dont il gère les choses. C’est donc une histoire très tragique. C’est super traumatisant pour Joe. Et une fois qu’elle sera connue, tout le monde verra une autre facette de Joe », a déclaré M. Passage à propos de son mari, qu’il a épousé le 11 décembre 2017.

La lecture du livre de Joe Exotic a fait pleurer Dillon Passage, son mari

« C’est une histoire vraiment déchirante et beaucoup de gens vont voir une autre facette de Joe grâce à cela », a-t-il assuré. « J’ai pleuré. J’ai pleuré, pleuré et pleuré. C’était tellement tragique parce qu’il ne m’a jamais parlé de ça en personne. C’est très personnel et c’est certainement une histoire que personne ne pensait qu’il se serait passé. C’est absolument tragique. Et Joe fait vraiment connaître son histoire et fait savoir aux gens ce qui lui est arrivé ».

Selon Dillon Passage, Joe Exotic voulait partager son histoire « parce qu’il ne savait pas s’il sortirait un jour de prison ».

« Je veux dire que cette peine est de 22 ans, toute sa vie et sa réputation ont été absolument détruites. Il voulait donc faire connaître son histoire, écrire et faire savoir aux gens exactement ce qui s’est passé dans son enfance, la personne qu’il est et ce qui a influencé ses choix et ses décisions », a également expliqué Dillon Passage, le compagnon de Joe Maldonado-Passage, toujours emprisonné.