JoeyStarr : Le rappeur tacle violemment le Premier ministre Jean Castex sur Instagram !

C’est un montage photo dans lequel on voyait le Premier ministre qui a été nommé employé du mois de la plateforme de vente en ligne Amazon.

De toute évidence, les décisions prises par le gouvernement pour contrer la pandémie du coronavirus ne font pas l’unanimité auprès de la population. Certaines célébrités n’ont pas hésité à pousser des coups de gueule face à cette situation. JoeyStarr quant à lui, s’en est directement pris à Jean Castex, le Premier ministre français. L’artiste dénonçait de façon véhémente la fermeture obligatoire des commerces que les autorités jugent ‘’non essentiels’’. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Quand le rappeur s’en prend au Premier ministre…

De toute évidence, les mesures gouvernementales pour maîtriser la crise sanitaire sont en train de créer des vagues d’indignation dans les rangs de la population. C’est pour dénoncer certaines restrictions ressemblant à des ‘’abus’’ que le rappeur JoeyStarr a pris la parole pour s’adresser à ses fans sur son compte Instagram.

Il s’en est directement pris à Jean Castex, le Premier ministre français en taclant la décision de fermer les commerces non essentiels comme les librairies, les disquaires, mais aussi les rayons culture dans les supermarchés. Le moins qu’on puisse dire c’est que le rappeur n’a pas peur de prendre la parole et ne fait pas la langue de bois. Il a partagé sur son compte Instagram un montage photo assez péjoratif. On y voyait Jean Castex, l’homme politique, nommé employé du mois chez Amazon.

« Bientôt le Black Friday ou comment achever les petits commerçants » avait-il mis en légende. En effet, avec la fermeture des librairies et disquaires, la population sera obligée de s’approvisionner en faisant uniquement des achats en ligne, et la plateforme Amazon est la plus utilisée. Il a ensuite enchaîné en déclarant qu’on ne peut pas se tromper sur tout sans en avoir l’intention.

Les mots du rappeur ont eu pour effet de faire réagir ses fans qui ont été nombreux à laisser des messages dans la section des commentaires. Ils ont appelé au boycott du site de vente en ligne et beaucoup d’entre eux ont affirmé qu’ils ne feraient pas leur achat sur Amazon. « Je n’engraisserai pas Amazon », « Quoi qu’il en soit, no Amazon » pouvait-on lire dans les commentaires.

Précédemment des prises de position contre le gouvernement

Ce n’est pas la première fois que le rappeur s’en prend au gouvernement en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire. En octobre dernier sur la chaîne Europe 1, il avait clamé haut et fort à quel point il aimait prendre connaissance de l’actualité. Il a également ajouté qu’il était dans l’incompréhension totale de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement français.

« On ne sait pas trop. Il y a des chiffres, mais ce n’est pas très lisible, tout ça. On acte sans forcément comprendre, ou savoir », avait déclaré le rappeur. Il avait même soutenu Nicolas Bedos qui s’était fermement opposé aux différentes mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Pour le rappeur, on devrait faire fi de cette règle et ‘’vivre à fond’’ malgré la maladie qui est en train de faire des ravages. Il n’arrivait pas à accepter que les libertés individuelles soient brimées à cause de la pandémie. JoeyStarr a même fustigé le gouvernement en affirmant que ses membres ne prenaient pas leurs responsabilités. On se demande bien quel sera son prochain coup de gueule.