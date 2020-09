Johnny Depp et Amber Heard : la jeune femme accuse son ex-mari de tout faire pour nuire à sa carrière !

Malheureusement, les choses sont loin d’être réglées entre les deux ex-compagnons.

Les relations entre Johnny Depp et Amber Heard semblent évoluer de mal en pire. Les deux acteurs sont apparemment prêts à tout pour se détruire mutuellement. Si précédemment il y a eu des accusations pour violences domestiques qui ont été portées contre l’interprète de Jack Sparrow, cette fois-ci c’est une toute autre histoire qui a été révélée au grand jour par Amber Heard. Elle accuse son mari d’avoir orchestré des attaques en ligne sur sa personne. Une nouvelle accusation grave qui a fait réagir l’avocat de l’acteur. Apprenez-en plus dans cet article.

Une nouvelle polémique entre les deux ex-conjoints

Ça fait quatre années que les choses sont extrêmement tendues entre Johnny Depp et celle qui fut son épouse. Entre les accusations de violences domestiques et autres méfaits, les deux ex-compagnons ne semblent pas prêts à enterrer la hache de guerre. Si Amber Heard s’est précédemment un peu éloignée de cette situation chaotique en se rendant à Istanbul pour quelques jours de vacances, un nouveau rebondissement dans l’affaire va lui ôter la tranquillité à laquelle elle aspirait.

En effet, l’actrice d’Aquaman accuse Johnny Depp d’être à l’origine d’une campagne de cyberattaque contre sa personne. Dans les documents qui ont été fournis au tribunal, l’acteur aurait suscité une tendance à l’indignation et à la haine envers Amber Heard. Il est clairement mentionné dans ces documents que Johnny Depp essaie de diffamer son ex-femme en interférant avec sa réputation, sa carrière et ses moyens de subsistance.

L’accusation va encore plus loin en donnant des détails des manigances de Johnny Depp. Ce dernier aurait mis en place des comptes authentiques et non authentiques ainsi que des bots qui ciblent le compte Twitter de l’actrice et tentent de porter atteinte à ses contrats et à son entreprise. Les choses ne se sont cependant pas arrêtées là, puisque la défense d’Amber Heard souligne un autre point assez sidérant. En effet, Adam Walman, l’avocat de Mr Depp aurait des affiliations avec des individus russes susceptibles de mener ce genre d’attaques.

À ces différentes accusations, l’avocat de Johnny Depp n’est certainement pas resté bouche close. Il a fait une déclaration sur Twitter en affirmant que les accusations portées par Amber Heard ne sont rien d’autre que des absurdités et qu’il fallait des faits et des preuves. Tout le monde attend de voir jusqu’où ces deux personnes autrefois amoureuses l’une de l’autre, seront capables d’aller.

Le prochain procès reporté ?

Le nouveau procès qui devrait opposer Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard était prévu pour le mois de janvier 2021. Sauf qu’il y aura des paramètres qui vont interférer avec cette date. Cette période correspond également à celle du tournage du film Animaux Fantastiques 3. Ce projet va certainement occuper tout l’emploi du temps de Johnny Depp qui a dû demander un report du procès.

Selon les documents transmis aux autorités judiciaires par l’équipe de l’acteur, ce dernier aurait hâte de passer au procès. Cependant, la situation est indépendante de sa volonté. Il y a donc de bonnes raisons pour demander une modification de la date préalablement choisie. En effet, le tournage du film avait déjà été reporté de nombreuses fois. Il était censé avoir lieu cette année, mais la crise sanitaire qui sévit actuellement ne permet pas de le faire.

Le report qui est demandé pour l’intervalle de mars à octobre est bien susceptible d’être approuvé. Une assemblée aura lieu à la date du 11 septembre prochain pour déterminer la validité de cette demande.