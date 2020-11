Johnny Depp : il perd son procès contre le tabloïd britannique The Sun qui l’avait appelé « frappeur de femmes » !

La violence conjugale est un sujet qui suscite depuis toujours une grande indignation dans la société. Rien n’explique qu’on puisse lever la main sur une femme, peu importe ses erreurs ou ses manquements. Pourtant, ce crime, c’est ce dont on accuse le célèbre acteur Johnny Depp. Son ex-femme Amber Heard a déclaré qu’il était un mari violent, ce qui a conduit le tabloïd The Sun à le décrire comme un frappeur de femmes. Suite à cela, l’acteur a intenté une action en justice pour diffamation, mais n’a malheureusement pas obtenu gain de cause.

L’histoire de l’ancien couple Amber et Johnny Depp

Le célèbre acteur de la saga Pirates des Caraïbes Johnny Depp, a fait la rencontre de son ex-femme Amber Heard en 2011. C’était sur le tournage de Rhum Express. Après une idylle qui a duré quelques années, les deux acteurs décident de se marier en février 2015.

Malheureusement, leur union fut de courte durée, car déjà au début de l’année 2017, leur divorce avait été prononcé. Le moins qu’on puisse en dire, c’est qu’il ne s’agissait certainement pas d’une procédure à l’amiable, car il y a eu un énorme scandale autour de leur séparation. L’actrice a accusé Johnny de violences conjugales, des allégations que l’homme a aussitôt rejetées.

Le procès de Johnny Depp contre The Sun

Amber Heard ne s’est pas contentée d’accuser son ex-mari, elle est allée jusqu’à donner des interviews pour décrire les « comportements abusifs » qu’il aurait eu à son égard. C’est ainsi que le grand tabloïd britannique The Sun s’est intéressé à l’histoire. Ils ont décrit Johnny Depp comme étant un mari violent, à tel point qu’on lui attribue aujourd’hui le surnom de : « frappeur de femme ». C’est ainsi que l’acteur a décidé de les poursuivre en justice pour diffamation. Malheureusement pour lui, le jugement n’a pas été en sa faveur.

A l’annonce du verdict, les avocats ainsi que les défenseurs inconditionnels de Johnny ont estimé qu’il s’agissait d’une décision à la fois perverse et déconcertante. Cette décision présenterait un grand nombre de défauts et d’insuffisances. Il serait donc ridicule de ne pas faire appel. On comprend alors la décision de Johnny Depp de lancer une procédure d’appel dès la fin de ce premier procès.

Amber Heard serait-elle coupable de fausses déclarations ?

Les penchants de Johnny Depp pour l’alcool et les stupéfiants ne sont plus à cacher. D’ailleurs, il a lui-même admis pendant le procès qu’il pouvait avoir tendance à abuser de ces substances par moment. Toutefois, il affirme qu’à aucun moment, il n’a levé la main sur une femme, peu importe l’état dans lequel il pouvait se trouver. Cette déclaration a été confirmée par ses deux ex-compagnes, Vanessa Paradis et Winona Ryder. Elles le décrivent plutôt comme un homme tendre et affectueux, gentil, généreux, non violent et un bon père par-dessus tout.

Il convient donc de se demander si Amber Heard ne serait pas plutôt coupable de mensonges, car il y a eu plusieurs failles et modifications dans ses déclarations lors du procès. L’avocat de Johnny l’a même traité de « menteuse compulsive ». En plus, selon les propos de l’acteur, ce serait plutôt elle la personne violente dans leur couple.

Il faut espérer que très vite la lumière soit faite sur le sujet, car si les coupables de violences conjugales ne doivent pas s’en sortir impunément, il serait également injuste de condamner un innocent.