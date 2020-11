Johnny Depp : il perd son rôle dans la série les Animaux Fantastiques !

Réalisé par David Yates, Les Animaux Fantastiques est très attendu par les amateurs du cinéma d’autant plus que sa sortie est prévue pour 2022. Lundi passé, l’acteur américain a perdu le procès qui l’opposait au tabloïd britannique qui l’avait jugé de « frappeur de femmes » en 2018.

Johnny Depp prié de quitter son rôle dans Les Animaux Fantastiques

Après cette affaire contre « The Sun », l’acteur américain de 57 ans a été écarté de Grindelwald où il devait jouer un rôle important. Il faut dire que Johnny Depp connaît des moments difficiles dans sa carrière cinématographique. Après cette décision douloureuse de quitter la série, le père de Lily-Rose et Jack John Christopher s’est exprimé sur son compte Facebook vendredi dernier lorsqu’il déclarait « Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps, ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les accusations à mon encontre sont fausses ». Ce dernier ne compte donc pas s’arrêter à ce niveau d’autant plus qu’il estime que les accusations portées à son endroit ne seraient pas fondées.

Voir cette publication sur Instagram Who would you like to see cast as Gellert Grindelwald?△⃒⃘ Une publication partagée par Harry Potter (@albusdumbledore) le 8 Nov. 2020 à 6 :15 PST

Il faut dire que la série est très attendue autant par les téléspectateurs américains que britanniques. L’acteur n’a pas manqué de préciser qu’il a été contacté par la Warner Bros qui lui a demandé de démissionner de son rôle dans Les Animaux Fantastiques et il a accepté cette décision. Pour ceux qui auraient souhaité voir Johnny Depp dans ce prochain film, ce dernier se fera remplacer par un autre acteur. L’information a d’ailleurs été confirmé par le porte-parole de la Warner Bros qui n’a pas manqué de remercier l’acteur américain avant de dire qu’il quittera effectivement la Fantastic Beasts.

Johnny Depp a perdu son procès contre The Sun

Johnny Depp devait à nouveau interpréter le personnage du méchant Gellert Grindelwald comme ce fut le cas dans les éditions de 2016 et 2018. Après avoir écrit un article sur l’acteur de Pirate des Caraïbes où il avait été qualifié de mari violent, Johnny Depp avait donc entrepris de poursuivre en justice pour diffamation, le News Group Newspapers qui est une entreprise éditrice du journal The Sun qui l’accusait d’avoir frappé sur Amber Heard. Il faut dire que son ex-compagne lui avait également porté plainte pour agression quelque temps après leur séparation. Son procès contre le tabloïd britannique qui a duré près de 3 semaines en juillet dernier, a amené la Haute Cour de Londres à se prononcer lundi passé où elle a donné tort à l’acteur d’Edward aux mains d’argent.

Johnny Depp a initialement reconnu certains des faits qui lui ont été reprochés d’autant plus que la majorité des violences dont il était accusé avaient été prouvées. Déterminé à se faire entendre, l’acteur américain a indiqué qu’il ne lâchera pas cette affaire malgré le jugement du tribunal britannique qu’il juge de surréaliste. Ses fans n’ont pas hésité à le soutenir dans son combat d’autant plus qu’il a également remercié ses followers. Johnny peut donc toujours compter sur ses fans qui lui ont adressé de nombreux messages d’encouragement. Ce fut une période difficile pour le père de Jack John Christopher et Lily-Rose. En effet, sa vie privée avait été déballé au point de dévoiler certains secrets de sa vie comme l’addiction à la drogue, l’infidélité ainsi que plusieurs autres révélations. Rencontrés en 2009, Amber Heard et Johnny Depp ont vécu une histoire amoureuse tumultueuse. Les deux acteurs avaient fait leur connaissance lors du tournage des films Rhum Express sorti en 2011. Alors que les deux tourtereaux avaient divorcé après deux ans de mariage, la jeune actrice américaine de 34 ans avait porté des accusations contre son ex-compagnon pour violences conjugales répétées, ce que ce dernier a toujours nié.