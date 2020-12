Johnny Hallyday : découvrez les révélations choquantes de Babeth Hallyday sur sa peur secrète !

L’ancienne mannequin qui a vécu pendant quelques années avec le rockeur français est enfin sortie du silence et elle a décidé de tout balancer ! L’ex-femme de Johnny qui ne prend que très rarement la parole et elle est revenue dans un entretien sur l’attitude du chanteur pendant leur idylle qui n’aura duré que trois ans.

Babeth Hallyday balance tout dans une interview choc !

C’est dans les lignes du magazine people Closer et dans TPMP que cette dernière a décidé de donner un entretien exclusif où elle revient sur son aventure avec Johnny Hallyday. On en apprend un peu plus sur la relation entre le couple qui a fait beaucoup parler d’eux à l’époque. Dans son entretien, Babeth Hallyday parle de lui comme quelqu’un de romantique, toutefois on a pu apprendre que tout n’était pas tout rose entre les deux tourtereaux. En effet, on a pu apprendre que le rockeur n’hésitait pas à franchir des limites et à tromper sa femme à l’époque. Toutefois, l’ancienne mannequin affirme que la vie n’était pas forcément difficile avec le chanteur.

Babeth Etienne, l'épouse "oubliée" de Johnny Hallyday est avec nous dans #TPMP pic.twitter.com/6BeQ1Qfmxk — TPMP (@TPMP) December 2, 2020

En effet, on peut penser que l’emploi du temps de Johnny Hallyday devait d’ores et déjà à l’époque être très compliqué et que les sollicitations de toutes parts ne devaient pas aider le couple. Cela est sans aucun doute dû au fait que sa compagne à l’époque était d’ores et déjà réputée pour avoir un caractère bien trempé ! Mais dans les lignes de cette entrevue, nous avons également appris des informations qui n’avaient jamais été révélées plus tôt concernant une des plus grandes peurs du chanteur préféré des français…

Johnny Hallyday avait peur d’être seul et paniquait à tout moment !

Si on sait que Johnny Hallyday n’était pas souvent seul, cela n’a en réalité rien d’un hasard. En effet, de nombreuses personnalités comme lui sont entourées de toutes parts et ont des difficultés dès qu’elles se retrouvent seules. Cela peut se comprendre, et cela peut par ailleurs sûrement expliquer des comportements comme le fait de se tourner vers l’alcool ou les drogues dans les pires des cas. Dans l’entretien que Babeth Hallyday a donné au magazine Closer, on apprend que la peur de la solitude de Johnny Hallyday venait de son enfance.

Babeth Etienne (ex-femme de Johnny Hallyday) joue le rôle d'une des gendarmettes #LeGendarmeEtLesGendarmettes pic.twitter.com/4tCKlveoLo — Nicolas Mlb (@NMalaboeuf) April 20, 2020

En effet, le chanteur avait une peur bleue d’être abandonné jour et nuit. Il n’hésitait pas à appeler déjà à l’époque tout son carnet d’adresses pour prendre des nouvelles au milieu de la nuit. Si pour certains insomniaques, cela ne pose pas de problème en particulier, on peut imaginer que certaines personnalités n’ont pas dû bien réagir en entendant la star française au téléphone au milieu de la nuit…

Un dîner d’adieu en guise d’au revoir…

Nous avons également appris que Babeth Hallyday, bien qu’elle ait été en couple avec Johnny Hallyday, n’a malheureusement pas pu assister à l’enterrement du célèbre rockeur. L’ancienne mannequin affirme avoir demandé à ses proches qui ne lui ont malheureusement pas proposé de se rendre sur place.

Johnny Hallyday et Babeth Étienne pic.twitter.com/fcKvsnqlEY — Jean-philippe Verviers (@jeanphilVervie2) October 17, 2020

C’est au moins de juin en 1982 que le couple se sépare brutalement lors d’un dîner d’adieu, dans lequel l’ancienne compagne de Johnny Hallyday affirme être complètement effondrée face à un Johnny Hallyday qui parle beaucoup à ce moment-là ! Pour une première rupture, on peut dire que cela a pu être un choc difficile à vivre pour Babeth Hallyday, qui avait décidé depuis de ne plus parler de sa relation…