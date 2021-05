Johnny Hallyday : exclusif, Valérie Damidot fait des révélations fracassantes sur son décès

Depuis le tragique décès de Johnny Hallyday, il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de nouvelles révélations complètement dingues en ce qui concerne ce dernier. Il se trouve que pendant de nombreuses années, le chanteur a été suivi par les journalistes par tous les moyens, mais toutefois ce n’est pas pour autant qu’on a pu voir que les choses se sont calmées en ce qui concerne le chanteur.

On ne compte plus le nombre de fois où on a pu voir des scandales autour du chanteur français mythique, en revanche personne n’aurait pu penser une seule seconde que l’on allait voir autant d’informations de la part des autres interlocuteurs. D’ailleurs, quand ce n’est pas Johnny Hallyday qui est au cœur des discussions récemment, c’est sa fille Jade Hallyday qui ne cesse de faire parler d’elle avec des photos complètement dingues.

Mais cette fois-ci, il se trouve que les révélations que l’on a pu découvrir en ce qui concerne Johnny Hallyday viennent de Valérie Damidot, la célèbre animatrice de télévision que l’on a pu voir pendant longtemps sur M6 dans le cadre d’une grande émission de décoration. On ne savait pas en effet jusque là que les deux protagonistes pouvaient avoir un lien entre eux, et on ne sait d’ailleurs toujours pas si ces derniers ont été en relation. A l’heure où on peut entendre de plus en plus de relations aujourd’hui grâce aux réseaux sociaux, tout le monde a été surpris par la dernière prise de parole de la part de Valérie Damidot qui a été très claire sur le sujet.

Valérie Damidot prend la parole avec sa fille Roxane, des révélations très étonnantes

C’est sur le plateau de l’émission Quotidien que Valérie Damidot a pu décider contre toute attente de tout balancer en ce qui concerne Johnny Hallyday. En effet, il se trouve que l’on ne savait pas vraiment que l’animatrice avait été autant touchée par le décès terrible du chanteur. Concrètement, ce qu’explique l’animatrice dans une interview qui est assez choquante, Valérie Damidot explique qu’elle a eu l’impression de perdre un membre important de sa famille, et tout le monde a été très choqué de voir la situation.

Elle a pu raconter concrètement que cela a toutefois pu lui permettre de se rapprocher avec sa fille Roxanne. Personne n’aurait pu savoir en effet que la famille de Valérie Damidot avait pu être contre toute attente fan du chanteur mythique de Johnny Hallyday. Face à cette situation, il se trouve que cela a pu rapprocher Valérie Damidot de sa fille Roxanne. A l’heure où il se trouve que l’on peut voir des rapprochements difficiles entre Johnny Hallyday et ses enfants, cela peut très bien se comprendre.

De nouvelles révélations concernant le chanteur font débat

Il y a quelques jours, tout le monde se posait la question concernant une déclaration choquante du chanteur Johnny Hallyday : on a pu en effet le voir prendre la parole en ce qui concerne une « fille » qu’il a demandé, pendant qu’il était complètement ivre dans une interview.

Si à l’époque, les propos du chanteur n’ont choqué personne, il se trouve que par la suite tout le monde a pu réagir assez violemment après ces déclarations, notamment sur les réseaux sociaux où les messages sont assez difficiles contre le chanteur.