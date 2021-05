Johnny Hallyday : gros scandale sur la Star Academy, cette nouvelle polémique apparaît 20 ans après

Plus personne ne pensait avoir de nouvelles informations en ce qui concerne l’émission Star Academy, car on ne pensait pas pouvoir trouver des anciens candidats faire des révélations aussi dingues concernant les coulisses de la Star Academy. Il faut dire que pour les 20 ans de l’émission mythique, certains anciens candidats ont décidé de lever le voile sur des mystères de l’émission, en partageant des coulisses, mais également des déceptions que l’on a pu découvrir contre toute attente.

C’est donc ainsi avec la plus grande surprise que les internautes ont pu découvrir ces dernières semaines des déclarations de certains candidats qui n’ont vraiment pas froid aux yeux. Certains d’entre eux sont prêts à tout pour pouvoir faire entendre leur voix, même si cela ne plaît pas à tout le monde. On se souvient notamment de Jean-Pascal Lacoste qui a pu avoir des messages assez durs à entendre, notamment avec la chanteuse Jenifer qui a été assez scandalisée récemment.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car on a également pu trouver de nouvelles révélations exclusives en ce qui concerne des grandes stars venues participer à l’émission de la Star Academy. En effet, que cela concerne Johnny Hallyday ou d’autres chanteurs et chanteuses, ce n’est que 20 ans plus tard que l’on peut commencer à apprendre des histoires assez dingues des coulisses de la Star Academy. Personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que les choses aillent aussi loin, et nous avons tous été très surpris de voir les derniers événements récemment…

Johnny Hallyday : une participation très remarquée sur le plateau de la Star Academy

Alors que l’émission venait tout juste de commencer et que les candidats qui participaient à l’émission n’avaient pas une grande notoriété à l’époque, personne n’aurait pu être en mesure de penser qu’un grand chanteur comme Johnny Hallyday accepte de participer à cette émission de télécrochet et il y a de cela quelques années maintenant. En effet, tout le monde a vraiment été surpris de pouvoir constater que Johnny Hallyday était encore assez attaché à la jeunesse, et c’est donc tout naturellement que l’on a pu le voir sur le plateau de la Star Academy il y a quelques années.

Néanmoins, on a pu découvrir seulement récemment que rien ne s’est vraiment passé comme prévu concernant la venue du chanteur mythique sur le plateau de l’émission. En effet, il se trouve que seulement quelques années après, on a enfin pu connaître les dernières coulisses de la Star Academy, et notamment avec une révélation assez étonnante de la part d’un ancien candidat qui a décidé de prendre la parole ces derniers jours. C’est notamment l’ancien candidat Pascal Mono qui a pu tout balancer dans les médias, et l’anecdote fait vraiment froid dans le dos…

Johnny Hallyday : ce mouvement choquant qui aurait pu lui coûter sa place…

Alors qu’il était déjà interdit à l’époque de fumer sur scène, l’histoire incroyable que l’on a pu apprendre fait froid dans le dos. En effet, il se trouve que le rocker n’a pas hésité justement à arriver sur la scène de la Star Academy avec une cigarette allumée, laissant de côté toutes les règles établies.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car on a également pu découvrir qu’il ne s’était pas privé à l’époque pour pouvoir jeter sa cigarette par terre et l’éteindre avec ses pieds, alors que le sol était neuf !