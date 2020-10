Johnny Hallyday : un titre inédit du chanteur sort maintenant et cartonne déjà !

Johnny Hallyday, l’icône de la musique française avait visiblement laissé un travail inachevé avant de s’en aller. Alors que la sortie de l’un de ses albums est prévue pour le 23 octobre prochain, le clip d’un titre inédit a été révélé ce 9 octobre par la mère de Jade et Joy.

Deux sortes d’hommes, un titre inédit de Johnny Hallyday révélé par Laeticia Smet

Déjà près de 3 ans que le roi du rock ‘n’roll et de la pop a quitté ce monde. En effet, le père de David est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre après avoir combattu pendant plus d’un an contre un cancer du poumon. Ayant laissé derrière lui une veuve et des enfants, son œuvre musicale continue de faire parler de lui. Ce vendredi, Laeticia Hallyday, la veuve du chanteur a dévoilé un morceau oublié intitulé Deux sortes d’hommes. Johnny Hallyday était très apprécié surtout pour sa voix puissance qui séduisait tous les mélomanes. Bien qu’il ne soit plus en vie, ses chansons continuent de faire écho.

Personne n’échappe au charme de la voix de Johnny Hallyday comme on l’a encore constaté ce 9 octobre avec ce clip inédit. C’est une chanson de 3min30 sur le fond d’une guitare blues que le chanteur a régalé ses fans. Sur le clip de cette chanson, on aperçoit des images d’archives du célèbre chanteur de pop et de rock. On peut le voir sur différentes scènes à des époques bien distinctes et parfois en motard. À la fin du clip, le mari de Laeticia répond à la question de savoir combien de temps il va vivre sur terre à laquelle il répond « Qui sait ? ».

Ce morceau inédit enregistré dans le coffret CD et DVD

Cette chanson inconnue du public avait été enregistrée par l’icône de la musique française aux États-Unis en 2014 pendant qu’il travaillait sur Rester Vivant en compagnie de Don Was, son producteur. Cette musique avait été composée par Daran et le texte est de Pierre-Yves Lebert. En effet, Deux sortes d’hommes avait été validé mais ne faisait pas partie du disque. Toutefois, cette chanson découverte sera dans le coffret CD/DVD du 23 octobre pour le plus grand plaisir de ses fans. Comme l’avait déjà annoncé sa veuve Laeticia Hallyday sur son compte Instagram en septembre, un concert a également été prévu à New York pour ce coffret. Depuis la mort de Johnny Hallyday en fin d’année 2017, sa famille n’a cessé de faire parler d’elle. La veuve du chanteur et ses enfants ont longtemps fait la une des journaux français à cause d’un litige autour de son héritage. En mai 2019, la justice estimait d’ailleurs être compétente de trancher cette affaire. Après avoir finalement trouvé un accord avec Laura Smet, Laeticia Hallyday a réussi à faire revenir le calme et la sérénité au sein de cette famille.

Récemment encore, la veuve du célèbre chanteur de rock ’n’roll avait fait parler d’elle après avoir décidé de vendre deux résidences laissées par Johnny Hallyday. Laeticia avait mis en vente sa villa de 1100 m2 située dans un quartier prisé de Los Angeles. L’annonce avait été partagée par un agent immobilier comme l’annonçait le magazine People. La mère de Jade vendait cette magnifique villa à plus de 15 millions d’euros. S’il y a quelque chose qu’on garde de Johnny Hallyday, c’est bien son patrimoine artistique et c’est d’ailleurs pour cette raison que son fils aîné David Hallyday, qui avait décidé de renoncer à l’héritage laissé par son père, avait plutôt dit sur les ondes de RTL être intéressé par son patrimoine musical.