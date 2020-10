Jonathan Cohen révèle la réaction de sa femme suite à La Flamme !

Alors que Jonathan Cohen était invité sur le plateau de TPMP pour présenter sa dernière série La Flamme, une série parodique du célèbre Bachelor, Cyril Hanouna s’est montré très curieux sur la vie personnelle de l’acteur…

Marc, le mec alpha et ses 13 prétendantes

Marc, pilote de ligne, égocentrique, très peu subtil et célibataire endurci cherche l’amour.

Celui-ci va pour les besoins d’une émission, intégrer une magnifique villa en compagnie de 13 femmes splendides, toutes prêtes à lui mettre le grappin dessus. Mais ce sera à Marc d’avoir le dernier mot et de choisir la femme avec qui il finira sa vie.

Le jeune homme aura alors 9 semaines pour mettre à l’épreuve ses prétendantes et décider de celle qui sera vraiment « digne de le rendre heureux » (ah, les machos alpha…) !

Voici en quelques lignes le résumé de La Flamme, une série parodique qui reprend le principe de la célèbre téléréalité Le Bachelor et de sa version américaine Burning Love, et dans laquelle Jonathan Cohen incarne le rôle principal de Marc.

Pourtant, à y regarder de plus près, la personnalité de ce macho alpha sur de lui et un tantinet prétentieux est aux antipodes de celle de l’acteur français de 40 ans. De quoi surprendre le public !

Celui-ci avait d’ailleurs déclaré avoir dû faire énormément d’effort pour coller à son personnage, tant au niveau de la manière de s’exprimer, que de la manière d’être en général. Ce rôle l’avait même obligé à perdre quelques kilos, car le beau Marc, au-delà d’être un peu stupide se devait d’être un minimum séduisant pour que les filles aient envie de se battre pour lui !

Un casting de haut niveau pour La Flamme !

Si on ne peut nier l’évident charisme de l’acteur Jonathan Cohen, ses prétendantes sont loin d’être en reste, et on a notamment pu découvrir dans La Flamme, de nombreuses actrices françaises de renom se disputer les faveurs du pilote de ligne.

Parmi les prétendantes, les téléspectateurs ont eu le bonheur de découvrir entre autres Leïla Bekhti, Doria Tillier, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Camille Chamoux ou encore Florence Foresti. Des grands noms du cinéma, et des femmes toutes plus séduisantes les unes que les autres !

Le rôle de Youssef Hajdi qui interprète Orchidée dans la série a également fait l’unanimité auprès du public. Reste à savoir si elle sera l’heureuse prétendante qui saura allumer la flamme dans le coeur du beau Marc.

On se doute bien que le casting a ravi l’acteur, mais qu’en est-il de la femme avec qui il partage sa vie ?

Ça fait quoi d’incarner un bourreau des cœurs quand on est en couple ?

Alors que ce mardi 13 octobre, Jonathan Cohen, le séduisant Marc, et Youssef Hajdi, la surprenante Orchidée, étaient tous deux invités sur le plateau de TPMP présenté par Cyril Hanouna, celui-ci a souhaité revenir sur la sulfureuse distribution de La Flamme.

Et oui, passer des mois de tournage à jouer les jolis coeurs entourés d’actrices aussi talentueuses que séduisantes, ça peut poser problème. Et d’autant plus lorsque l’on est en couple depuis longtemps, et papa d’une petite fille.

Alors que la vie personnelle de l’acteur à l’air d’être l’exact opposé de celle de Marc, Cyril Hanouna s’est autorisé une question très personnelle :

“Vous avez une fiancée. […] Comment elle a pris le tournage et le casting ? Ça passe ?”, a demandé le trublion du PAF à son invité de marque.

Et alors que tous les chroniqueurs pensaient que cela avait effectivement été un problème pour le couple, l’acteur a assuré le contraire :

“Franchement ça passe. C’est passé crème. Après elle connaît quand même la plupart des filles. […] Elle a vu Orchidée, évidemment. Elle l’adore.”

Comme quoi, rien de mieux qu’un couple solide et heureux pour mettre à terre les possibles doutes et la jalousie !