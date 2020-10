Jonathan Cohen se confie : « j’ai un problème de poids depuis toujours »…

Ce jeudi 8 octobre, Jonathan Cohen était invité sur Europe 1 pour faire la promotion de sa toute dernière série La Flamme qui sera diffusée sur Canal+ le 12 octobre prochain. L’occasion pour l’acteur et réalisateur de revenir sur ses problèmes de poids et les difficultés qu’il a rencontré lors du tournage de la série.

Une série immanquable diffusée sur Canal+

Personne n’a pu échapper à la nouvelle : Jonathan Cohen s’apprête à sortir une toute nouvelle série appelée La Flamme !

Après l’énorme succès de Family Business, une comédie dans laquel un entrepreneur raté apprend que le cannabis va bientôt être légalisé et décide de convertir la boucherie familiale cacher en un grow shop et un coffee shop, le 1er de France !

Cette série hilarante dont la 2de saison est diffusée sur Netflix depuis le 11 septembre (et dont une 3e saison aurait déjà été confirmée par la plateforme de streaming) avait remporté un franc succès. De quoi donner envie d’en voir plus !

Alors que Jonathan Cohen s’était à l’origine fait connaître par le grand public au travers du personnage de Serge Le Mytho, il revient cette fois-ci sur les petits écrans avec une nouvelle fiction, mélange de comédie et de parodie de la célèbre télé-réalité Le Bachelor.

La Flamme, série pour laquelle il a tour à tour exercé les rôles de co-scénariste, co-réalisateur, co-producteur, et acteur principal au côté de Jérémy Galan, est prête à être dévoilée au grand public. Et c’est justement pour en faire la promotion qu’il était l’invité sur l’antenne d’Europe 1 ce jeudi 8 octobre.

L’occasion pour le comédien de revenir sur sa relation avec son poids et de se confier sur les efforts qu’il a dû faire pour incarner le rôle du personnage principal.

« J’ai un problème de poids depuis toujours »

Durant son interview diffusée sur Europe 1 ce jeudi 8 octobre, Jonathan Cohen s’est retrouvé face à Philippe Vandel. Et au détour des annonces promotionnelles et des questions, l’animateur lui a alors demandé : « Vous avez vraiment perdu 8 kilos pour le rôle ?«

« Oui, oui, oui ! Parce que, attention, moi j’ai un problème de poids depuis toujours en fait… » s’est alors empressé de répondre le comédien.

Il avoue alors avoir dû faire énormément attention à ce qu’il mangeait avant et pendant le tournage afin de perdre les quelques kilos qui le séparaient encore du corps idéal du personnage principal.

Un personnage principal qui, pour Jonathan Cohen, est un peu stupide. Pour être crédible, et séduire et attirer l’attention d’autant de femmes, il se devait alors d’être au minimum “un peu joli » : « sinon on va avoir du mal à croire que les filles sont folles de lui » a-t-il annoncé à l’antenne.

Un entraînement quotidien et un régime ont fini par avoir raison de ces 8 petits kilos. Mais le comédien ne s’est pas montré très satisfait du résultat : “le corps est pas fou mais bon, j’ai fait ce que j’ai pu« .

On attend de voir le résultat avec impatience !

Et dire que tous ces efforts ne seront appréciés qu’à l’occasion d’une seule et unique petite scène en maillot de bain…

Mais que les fans du séduisant Jonathan Cohen se rassurent, car si son corps n’est “pas fou”, comme il le dit, son charisme et son humour sont toujours aussi bien aiguisé.

Tenez-vous prêt car il ne reste que 4 petits jours avant de pouvoir profiter de cette nouvelle fiction diffusée sur Canal+ (le 12 octobre si vous voulez vous programmer un rappel) !

Et celles et ceux qui ne peuvent pas attendre peuvent toujours prendre leur mal en patience en regardant les pubs de Meetic et de L’Oréal où l’acteur est passé dire bonjour !