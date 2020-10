Joséphine Ange Gardien : Tatiana Silva n’a pas convaincu les internautes !

TF1 a diffusé un nouvel épisode de la série Joséphine Ange Gardien ce lundi 19 octobre 2020. On y découvrait pour la 1ère fois, Tatiana Silva en tant qu’actrice. Toutefois, les internautes semblent ne pas adhérer au jeu d’acteur de l’animatrice…

Tatiana Silva fait ses 1ers pas en tant qu’actrice dans Joséphine Ange Gardien !

A 35 ans, Tatiana Silva est connue comme étant une animatrice, qui présente également la météo sur TF1. Pour la 1ère fois, elle s’est laissée tenter par un rôle à la télévision auprès de Mimie Mathy, dans le feuilleton, Joséphine Ange Gardien.

L’épisode inédit diffusé par la chaîne ce lundi 19 octobre 2020, mettait en lumière les talents d’actrice de la jeune femme. L’intitulé de cet épisode de Joséphine Ange Gardien était : ‘’Disparition au Lycée’’.

Pour résumer quelque peu le film, cela se passe dans une prestigieuse école, où 4 étudiantes nourrissent le rêve de poursuivre leur scolarité ensemble aux USA. Toutefois, des problèmes surviennent lorsqu’une personne inconnue les fait chanter, menaçant de publier des photos compromettantes des 4 jeunes filles.

Tatiana Silva qui interprétait un rôle pour la 1ère fois, a pu compter sur la bienveillance de la femme de Benoist Gérard, qui pour le coup, a été un véritable ange gardien pour elle : « Elle a été immédiatement douce et très accueillante… c’est vrai qu’elle était fort intriguée par ma présence et me demandait très souvent si j’avais l’intention de devenir actrice pro ».

D’après Tatiana Silva, lorsqu’il lui arrivait de rater une réplique, Mimie Mathy ne lui en tenait jamais rigueur, lui donnant ainsi le droit à l’erreur. Ce qui a renforcé ses bons sentiments envers la célèbre actrice française : « elle est loin d’être étrangère à la belle impression générale que je garde de cette première expérience. »

Le jeu d’acteur de Tatiana Silva divise les internautes

Le plus important au final, fût le fait que Tatiana Silva garde un beau souvenir du tournage de cet épisode de Joséphine Ange Gardien. Celle qui avait été candidate dans Danse Avec Les Stars affirme n’avoir eu que du positif de cette expérience, pour sa 1ère fois en tant que comédienne.

D’ailleurs, on dirait bien que cela lui a tellement plu, qu’elle pourrait ne pas être contre un autre rôle : « La gestion de l’attente, c’est l’art des pros. Mais ça viendra avec l’expérience ! ». Néanmoins, la jeune femme assure qu’elle va poursuivre son métier de présentatrice météo, ainsi que ses missions auprès de l’Unicef.

Rappelons que Tatiana Silva jouait le rôle d’un coach sportif dans le film. Elle devait être un personnage exigeant mais bienveillant envers ses élèves, en l’occurrence, les 4 adolescentes. Malgré ses efforts et les bons conseils de son aînée Mimie Mathy, la jeune femme n’est pas parvenue à convaincre tous les internautes.

La bonne nouvelle, c’est que beaucoup l’ont adoré, et découvert avec plaisir dans ce nouveau rôle : « J’adore », « Toute mignonne cette Tatiana Silva ». D’autres n’ont pas réussi à dissocier la présentatrice et l’actrice, tout en étant plutôt sévères : « Tatiana elle parle comme quand elle présente la météo. […] Elle devrait faire le casting pour Hollywood Girls ».

En dehors du jeu d’actrice de Tatiana Silva, la plupart des internautes étaient plutôt unanimes sur un point. Pour eux, cet épisode de Joséphine Ange Gardien faisait trop penser à la série américaine Elite, disponible sur Netflix. Les commentaires étaient on ne peut plus tranchants : « Élite à la française, bravo pour le plagiat », « Je rêve ou ça ressemble grave à Élite ? », « C’est un vrai remake d’Élite ».

En ce qui concerne Tatiana Silva, étant donné que c’était son tout 1er rôle au cinéma, il est fort possible qu’elle prenne plus confiance en elle et s’en sorte encore mieux pour les prochaines fois…si prochaines fois il y a bien entendu.