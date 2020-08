Joséphine Ange Gardien, un épisode inédit avec Tatiana Silva déprogrammé : les téléspectateurs sont très déçus !

View this post on Instagram

Joséphine, Ange Gardien est de retour pour une mission INÉDITE spéciale Halloween le lundi 28 octobre à 21h10 sur TF1❗️🎬 Tournage de #JosephineAngeGardien en cours … [Photo © Omar Meftah] _ N'hésitez pas à me laisser un petit ❤ au commentaires 👇