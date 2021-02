Journal de 13 heures : une cyber-attaque ? Grosses révélations sur le scandale de cette semaine où Marie-Sophie Lacarrau a été absente…

C’est un vrai scandale pour des millions de téléspectateurs qui n’ont pas compris la raison pour laquelle TF1 avait diffusé de ne pas présenter son journal de 13 heures qui est très attendu chaque jour par celles et ceux qui ont besoin de savoir tout ce qu’il peut se passer dans le monde.

Et pour cause, nous vivons actuellement dans un monde où l’actualité est brûlante et on ne compte plus d’ailleurs le nombre de françaises et de français qui ont décidé à nouveau de se reprendre en main en choisissant de regarder la télévision pour s’informer.

Bien que les informations que l’on peut retrouver sur le web comme sur les médias nationaux sont bien fiables, il est vrai que l’on ne peut que voir la difficulté de s’informer devant la multitude de sites internet d’informations que l’on peut voir. De ce fait, certains français ont décidé qu’il en était trop et ont donc voulu allumer de nouveau leur télévision pour avoir un condensé de toutes les informations qui peuvent se dérouler à la fois en France mais aussi dans le monde.

Une énorme panne empêche Marie-Sophie Lacarrau de présenter le journal de 13 heures, c’est une catastrophe

Malheureusement, c’est un gros drame qui a pu se dérouler cette semaine à la télévision française et non des moindres : TF1 a eu un énorme problème technique au pire moment de la journée ! En effet, on peut dire que le journal de 13 heures représente un moment très important pour la première chaîne de France, c’est le moins que l’on puisse dire.

Avec notamment les publicités qui sont présentes juste avant et après le journal, ce programme reste pour TF1 une source de revenus qui n’est très clairement pas négligeable.

Mais cette semaine, Marie-Sophie Lacarrau n’a pas été en mesure de présenter le journal de 13 heures contre toute attente. L’annonce, qui a pourtant été faite en direct par la journaliste, n’a pas été très bien accueillie sur les réseaux sociaux, c’est le moins que l’on puisse dire ! Personne n’a compris en effet que la journaliste puisse informer de l’impossibilité de présenter le journal de 13 heures alors qu’elle était présente à l’antenne.

Depuis ce jour, on a heureusement pu apprendre ce qui s’était réellement passée, et la réalité fait froid dans le dos, comme vous allez pouvoir le découvrir. En effet, TF1 se serait bien passé de ce scandale qu’elle n’avait pas anticipé…

La chaîne TF1 mise à mal à cause d’un bug informatique : s’agit-il d’une cyber-attaque ?

Avec le nombre de cyber-attaques qui ne fait qu’augmenter en ce moment et notamment dans les établissements publics français, on est en droit de se demander si c’est ce qui a pu se dérouler pour TF1 cette semaine, jeudi 18 février. La chaîne, qui a été contactée par le journal Le Parisien, a fait une déclaration officielle.

Il semblerait en effet qu’il ne s’agisse pas d’une cyber-attaque à priori selon les propos que nous avons pu lire. Malheureusement, comme le journal l’a expliqué dans son article, il est impossible pour TF1 de présenter le journal de 13 heures sans un logiciel bien précis, et celui-ci est tout simplement tombé en panne !