Jours fériés 2021 : gagnez 22 jours de vacances grâce à 4 jours de congés à placer dès maintenant au bureau !

Si vous cherchez des conseils pour poser des jours de congés pendant cette nouvelle année 2021, alors lisez les lignes qui suivent pour partir en vacances et gagner de précieux jours de congés dont vous vous souviendrez pendant longtemps !

Week-ends prolongés, vacances à la mer ou à la montagne : les français adorent partir en vacances !

C’est aujourd’hui une réalité, et on se doute bien que depuis la crise sanitaire du coronavirus, le phénomène n’a fait que s’amplifier avec le temps : les français ne se lassent pas en effet de partir en vacances, que ce soit pour un simple week-end, ou pour une semaine complète quand ce n’est pas plus ! Il faut dire que les vies que nous menons sont de plus en plus stressantes, et c’est notamment la saison hivernale qui est le plus touchée à ce sujet. Avec les jours qui raccourcissent et la nuit qui tombe de plus en plus tôt, certains foyers ont beaucoup de mal à supporter leur quotidien, qui n’a clairement pas été des plus simples en 2020.

En arrivant au bureau cette semaine, nous ne pouvons donc que vous recommander de poser des jours de repos, car l’année que nous allons vivre ne va pas être aussi riche que 2020 pour ce qui est des jours de congés. En effet, sur les 11 jours fériés que l’on peut voir sur le calendrier et comme prévu par le Code du Travail, vous pourrez constater que 4 d’entre eux tombent un samedi ou un dimanche. L’an dernier, en 2020, cela ne concernait que 2 jours seulement ! Néanmoins, il vous reste quelques belles opportunités et ce n’est pas le moment d’attendre : prenez vos jours de congés dès maintenant !

Jours fériés 2021 : quels sont les bons plans à retenir pour gagner des jours de vacances cette année ?

Voici la liste des jours de congés qui vous permettront de gagner jusqu’à 22 jours de vacances en plus au total : à vous les week-end au soleil ou à la montagne !

5 avril

Avec le week-end de Pâques, le lundi est toujours un excellent moyen d’avoir un long week-end de repos bien mérité : vous pourriez très bien choisir d’avoir 4 jours de repos au lieu de 3 en posant votre mardi par exemple !

13 mai

Avec le jour de l’Ascension qui tombe ce jour-là, vous pourriez poser votre vendredi 14 mai pour avoir un week-end prolongé de 4 jours !

24 mai

Le lundi de Pentecôte vous permettra également de profiter d’un bon week-end prolongé, n’hésitez pas à poser votre mardi ou votre vendredi pour l’allonger d’une petite journée !

14 juillet

Avec un jour férié qui tombe le mercredi, cela est parfois peu pratique car vous devrez poser non pas un mais deux jours de congés pour pouvoir profiter d’un très long week-end reposant en plein été !

1er novembre

Pour la Toussaint qui tombe un lundi, c’est encore une fois l’opportunité d’avoir un week-end prolongé de 3 ou 4 jours en fonction de votre choix.

11 novembre

Avec le jour de l’armistice 1918 qui tombe un jeudi, vous pourrez en profiter pour poser votre vendredi et gagner un jour de congé !

Autres jours

Pour les jours suivants, vous ne pourrez malheureusement pas profiter d’opportunités intéressantes dans la grande majorité des cas car ils tombent soit le samedi soit le dimanche. Mauvaise nouvelle, cela inclut le 25 décembre ! Il s’agit de :