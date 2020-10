Joyce Jonathan dévoile enfin son baby bump et ça vaut le détour !

Normalement très discrète sur tout ce qui touche de près ou de loin à sa vie privée, la chanteuse française Joyce Jonathan a révélé en juin dernier qu’elle était enceinte de son premier enfant. La jeune femme de 30 ans avait d’ailleurs décidé de dévoiler l’heureuse nouvelle en chanson et avait ensuite partagé quelques photos avec sa communauté de fans…

Une mystérieuse annonce en musique

Alors que la chanteuse à l’habitude des prises de parole en chanson, elle a tenu à en faire de même pour annoncer la bonne nouvelle de sa grossesse à ses fans.

L’artiste apparaît alors sur une vidéo sobre avec sa guitare et entonne quelques vers. Au début, on a du mal à comprendre où elle veut en venir et petit à petit on finit par comprendre : Joyce Jonathan est enceinte !

Très émue, elle a d’ailleurs légendé sa vidéo d’un “J’ai refait 5 fois la vidéo pour ne pas pleurer ! Je suis très émue de partager avec vous ce grand bonheur.”

Mais malgré son émotion et cette annonce officielle, la chanteuse est restée très mystérieuse sur de nombreux points concernant cette grossesse. D’un côté, on sait qu’elle attend une petite fille, mais de l’autre, on ignore complètement qui est l’heureux papa et à quelle date est prévu son accouchement.

Dans les paroles de sa chanson, elle s’interroge sur la personnalité de son futur enfant : «J’imagine son visage. Est-ce qu’elle aura les beaux yeux verts, ceux que porte si bien son père? Est-ce qu’elle aimera la musique, est-ce qu’elle sera scientifique ?»

Joyce Jonathan va-t-elle révéler le mystère ou faudra-t-il partir à la chasse aux scientifiques aux yeux verts pour espérer savoir qui est le papa du futur bébé ?

Une grossesse discrète et poétique sur Instagram

Après son annonce en chanson en juin dernier, la chanteuse de “Je ne sais pas” avait quelque peu disparu des réseaux sociaux. Elle n’avait donné signe de vie que pour partager un premier cliché de sa grossesse.

Et c’est sous l’objectif du photographe François Berthier, que la chanteuse Joyce Jonathan avait pris la pose pour révéler à sa communauté le premier cliché de son ventre rebondi.

Une photo très sobre, en noir et blanc où l’on découvre l’artiste dévêtue et enceinte déjà de plusieurs mois, un sourire malicieux imprimé sur le visage.

Joyce Jonathan s’était même autorisé un petit trait d’humour en légende de ce sublime cliché. “J’ai mangé trop de couscous”, écrit-elle sous la publication.

La photo a bien évidemment était acclamée dès sa publication et les fans attendaient avec énormément d’impatience d’avoir des nouvelles de la chanteuse et de sa future petite fille.

Mais cette grossesse reste toujours autant auréolée de mystère, et impossible d’en savoir plus sur la date de l’accouchement ou sur l’identité du futur papa…

Un ventre qui ne cesse de grandir !

Mais le temps n’a cessé de passer depuis ce dernier cliché posté en septembre 2020 et la communauté de la chanteuse a patienté sans nouvelle depuis de longues semaines.

Ce week-end, Joyce Jonathan a enfin décidé d’en dévoiler un peu plus. Pour le plus grand bonheur de ses fans !

On y découvre alors la chanteuse à l’occasion d’une pyjama party organisée avec ses copines. Et depuis le dernier cliché publié sur Instagram, le moins que l’on puisse dire c’est que son ventre s’est bien arrondi.

Sur cette dernière photo, elle apparaît dans une salle de bain, souriante, vêtue d’un pyjama imprimé “pain d’épices”, d’un t-shirt rouge et d’un bonnet de mère Noël. À la vue de son ventre bien rebondi on ne peut que supposer que l’accouchement est prévu pour très bientôt.

La légende de la photo elle aussi laisse peu de doute : “Last pyjama party entre copines “ .

Apparemment c’est pour bientôt et on a hâte d’en savoir plus !