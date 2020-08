Joyce Jonathan : la chanteuse bientôt maman dévoile des clichés de son ventre arrondi, ses fans adorent !

Grande est la joie qu’on peut lire sur les lèvres de Joyce Jonathan. La chanteuse enceinte pour la première fois, passe apparemment un été serein.

Le bonheur et un été tranquille…

Détente, piscine et soleil sont les réelles activités qui marquent les jours passionnants dont jouit la future mère. Cette dernière n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler sur son compte Instagram.

En effet, c’est dans une story du dimanche 9 août que la chanteuse a fait voir à sa communauté deux ravissants clichés d’elle en maillot de bain. Évidemment, c’était carrément impossible de ne pas apercevoir le ventre bien arrondi de la jeune dame. Vêtue d’un maillot une pièce de couleur prune, Joyce Jonathan avait précisé en légende qu’elle passait un moment entre filles. On pourrait donc ainsi comprendre qu’elle faisait référence à la belle petite qui verra le jour d’ici peu.

Un autre cliché montre la belle future maman allongée dans une bouée où elle se prélassait au sein d’une piscine. De paisibles instants de bonheur pour celle qui a interprété « Je ne sais pas » et qui en juin dernier, avait fait mention de son état de grossesse. On pouvait y voir le bonheur de la jeune dame heureuse d’annoncer à sa communauté qu’elle attendait une petite fille. C’était à travers une vidéo très émouvante qu’elle a admis avoir enregistrée près de 5 fois afin d’être capable de retenir ses larmes.

L’identité du compagnon de Joyce Jonathan bien gardée

Joyce Jonathan n’est pas plutôt de celles qui n’hésitent pas à tout dévoiler de leurs vies privées aux médias. C’est en tout cas ce qu’on peut conclure puisqu’elle est très discrète là-dessus. Depuis la mise en ligne des récentes nouvelles photos, la chanteuse n’a plus donné suite sur son compte Instagram, ayant surement opté pour une première semaine de grosse à l’abri des regards trop curieux. Ce qui est certain, la tendre et délicate attention dont elle fait preuve envers ses fans ravit plusieurs d’entre eux qui n’avaient pas tardé à se réjouir de l’annonce de sa grossesse.

Cependant, une autre chose reste encore cachée. En effet, Joyce Jonathan n’a fait aucune mention sur l’identité du futur papa et le seul indice donné par la jeune dame est un fin détail physique dans une chanson. Dans cette dernière, elle affirmait que cela ne faisait pas si longtemps que sa fille habite en elle, et qu’elle se demande si elle aura de « beaux yeux verts » comme ceux de son père. De toutes les façons, les réponses ne tarderont pas à descendre d’ici quelques mois.

Le premier amour de Joyce Jonathan

Joyce Jonathan a été connue du grand public en 2007 au label My Major Company. Depuis, elle a su lancer une brillante carrière au point de devenir une jeune artiste incontournable. En octobre 2019 après avoir été invitée dans l’émission ‘’Une heure avec…’’ au micro de RFM, la chanteuse fera une petite révélation sur sa vie sentimentale passée.

C’est face à Bernard Montiel que notre future maman d’aujourd’hui confia que son premier amour était un artiste, et pas des moindres. Les téléspectateurs de M6 s’en souviendront très bien puisqu’il s’agissait de Benjamin Siksou. Selon les propos de la jeune dame, l’artiste était son premier amour à ses 15 ans et la première chanson qu’elle avait écrite ‘’Pas besoin de toi’’ était contre celui-ci.

D’ailleurs pour fêter ses 10 ans sur scène, la chanteuse a trouvé la brillante idée de proposer à Benjamin de la chanter avec elle puisqu’ils ont pu établir un lien d’amitié assez fort par la suite.