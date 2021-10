Joyce Jonathan revient sur les prouesses sexuelles de son ex compagnon, la chanteuse fait des révélations sur RTL !

Joyce Jonathan a pris part à un show radio de RTL animé par Laurent Ruquier le lundi 25 octobre 2021 dernier. Pour se fondre à la masse, la chanteuse se livre aussi aux jeux de mots, moquerie et anecdotes personnelles. Cette fois, en présence de Yohann Riou, elle lâche une amusante observation sur Thomas Hollande, son ex compagnon. C’était plutôt hilarant !

Les performances sexuelles de Thomas Hollande : Joyce Jonathan en parle

Joyce Jonathan était en compagnie de Yohann Riou le lundi 25 octobre, dans l’émission culte Les Grosses Têtes. Titillée sur sa vie, notamment, ses relations, la jeune chanteuse se livre à quelques révélations sur son ex-compagnon. Elle se confie sur les prouesses sexuelles de ce dernier. Joyce Jonathan et Thomas Hollande ont vécu une belle histoire d’amour entre 2012 et 2014. Une idylle que la jeune femme semble ne pas être contrarié à l’évocation.

En effet, au fil de l’émission, Laurent Ruquier lance quelques mots pas très plaisants ni sympathiques à Thomas Hollande. Il s’agit en réalité de l’ex compagne de Joyce Jonathan et fils de l’ancien président François Hollande. Il s’adresse donc à Joyce Jonathan en déclarant « C’est bien que vous voyiez Riou près de vous ». Il poursuit « ça vous donne une idée de ce que va devenir le fils Hollande ».

La chanteuse n’hésite pas à renchérir cette déclaration du présentateur sportif de la chaîne L’Équipe. Elle affirme « En tout cas, il a fait l’amour plus que quatre fois ». Visiblement, il faut bien croire que les performances sexuelles de Thomas Hollande étaient au top niveau. Jusqu’à ce jour, la chanteuse en garde encore de très bons souvenirs.

Joyce Jonathan, une jeune maman polyvalente

L’histoire entre Joyce Jonathan et Thomas Hollande n’est que du passé à présent. Celle qui est née en novembre 1989 à Levallois-Perret a trouvé à nouveau l’amour et est aussi mère depuis quelques mois déjà.

La vie de la chanteuse a connu un bouleversement le 2 novembre dernier, car elle a donné naissance à son premier enfant. La petite princesse s’appelle Ghjulia. Celle qui découvre les joies de la maternité affirme, « c’est extraordinaire et ça fait tellement relativiser ». Elle poursuit, « C’est sport, d’autant plus que je m’en occupe énormément ».

Tout porte à croire qu’être maman n’est pas une corvée pour Joyce Jonathan. Elle vit cette étape de sa vie, avec beaucoup d’aisance, de joie. Elle confie « On n’a pas de nounou, on ne la met pas encore à la crèche… Donc on s’en occupe avec papa ».

Jongler entre vie d’artiste et jeune maman : une réalité possible selon Joyce Jonathan

La jeune maman doit visiblement jongler entre sa carrière artistique et sa vie de maman. Elle affirme, « C’est vrai que quand je reviens de promo, je suis ultra maquillée, mais je dois lui faire sa purée ».

À elle d’ajouter « Pour la séance photo du single Les petites Jolies choses, j’avais des remontées de lait ». La chanteuse poursuit « Je devais courir entre deux scènes pour le tirer ». Cette expérience est vraiment lunaire. Elle conclut, « C’est la preuve que tout est compatible et qu’il y a de la place pour le travail ».