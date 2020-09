Joyce Jonathan : un magnifique cliché dévoile son adorable ventre arrondi !

Elle s’est fait connaitre grâce à son Tube « Pas besoin de toi » en 2008. Joyce Jonathan est l’une des plus belles voix féminines de France. Actuellement âgée de 30 ans, elle est enceinte de son premier enfant. Très heureuse, la belle brune vit très bien sa grossesse qui est déjà à un stade avancé.

Un cliché qui témoigne du bonheur idyllique dans lequel Joyce Jonathan vit

Alors que son ventre est désormais très bien arrondi, la chanteuse a voulu garder un souvenir en image de ce merveilleux moment. Pour ce faire, elle s’est tournée vers le photographe de renom François Berthier, le célèbre photographe de Paris Match. Aussitôt le shooting terminé, la future maman a publié la photo sur Instagram.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est surprenant. Le cliché en noir et blanc est superbement joli et très esthétique. On y voit entre autres la chanteuse poser en culotte, en étant vêtue d’une chemise blanche ouverte qui montre ses épaules. Avec un air très joyeux, l’une de ses mains touche délicatement son ventre tandis que l’autre cache sa poitrine. Le plus émouvant est que l’on peut lire sur la photo que la chanteuse nage dans un grand bonheur.

À titre de légende à la publication, Joyce Jonathan a ajouté quelques mots qui laissent paraitre cet humour auquel on la connait depuis toujours : « J’ai mangé trop de couscous » a-t-elle dit. Elle a également mentionné le nom de son photographe : « Précieux souvenir par le très talentueux @francoisberthier ».

Évidemment, les fans Joyce Jonathan ont accueilli la publication avec beaucoup de joie. Quelques instants seulement après la publication du cliché, les commentaires et les mentions j’aime ont commencé à affluer. « La grossesse te va bien », « Trop belle », ou encore « Savourez ces derniers moments, ils sont si uniques. Bonne fin de grossesse », se sont-ils exclamés. Il y a également eu des célébrités et des personnalités influentes qui ont réagi à la publication. Parmi eux, l’ancienne miss France Élodie Gossuin, l’actrice Frédérique Bel, l’humoriste Lola Dubini, ou encore l’homme politique Gabriel Attal.

L’identité du père toujours soigneusement gardée secrète

On se souvient qu’il y a de cela trois mois, Joyce Jonathan a révélé sa grossesse à ses fans dans une vidéo ou on la voyait chanter une chanson. Une œuvre qu’elle a composée spécialement pour l’occasion. « Je suis heureuse de vous le dire, je suis heureuse de vous l’écrire, parce que vous faites partie de ma vie. Je me dis faire partie de la vôtre, vous et moi on a bien grand. J’attends, j’attends, j’attends une petite fille.» Puis, elle avait ajouté une touche d’humour : « J’ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux ». Dans cette vidéo, il y avait vraiment de quoi émouvoir les internautes. La future maman était elle-même très émue, car elle disait avoir refait la vidéo cinq fois pour ne pas pleurer.

Ainsi, si Joyce Jonathan dévoile petit à petit des clichés et des informations à propos de sa grossesse, elle n’a en revanche toujours pas révélé l’identité du père de son futur bébé. Les internautes ont dû se contenter d’une petite phrase dans la chanson qui disait : « Est-ce qu’elle aura les beaux yeux verts, ce que porte si bien son père ». À ce jour, c’est le seul indice à propos de cet heureux futur père dont la chanteuse veut absolument cacher l’identité.

Quoi qu’il en soit, la grossesse de Joyce Jonathan est suivie par de très nombreux fans qui, tout comme elles, sont surement impatients de voir le bébé arriver.