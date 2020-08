Juan Carlos : l’ancien roi fuit l’Espagne suite à l’ouverture d’une enquête sur lui ! Son passé le rattrape !

View this post on Instagram

Triste fin pour celui qui demeurera à jamais le grand roi démocrate d'Espagne, l'homme du 23 février 1981, le pourfendeur du fascisme, le réconciliateur de la Nation, le protecteur des institutions et le gardien de la légalité constitutionnelle. J'espère que le peuple d'Espagne – très éprouvé par la situation économique – et notamment les nouvelles générations qui n'ont pas connu Franco ni 1981 et qui n'oublieront pas ce que l'Espagne d'aujourd'hui doit à Juan Carlos et à l'institution monarchique comme facteur de stabilité, d'unité et de continuité, pourront un jour pardonner ses erreurs à ce roi émérite et sympathique. Viva El Rey! Viva España! #JuanCarlos #ReydeEspana #Rey #ReyJuanCarlos #Monarquia #23febrero #23F #Roi #RoiJuanCarlos #Espagne #Exil #RoiFelipe #FelipeVI #Franco #1981 #Spain