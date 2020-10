Juan Carlos : L’ancienne maitresse de l’ancien roi d’Espagne fait des révélations fracassantes !

Juan Carlos est l’ancien roi d’Espagne de 1975 à 2014. En 2014, il a abdiqué pour laisser place à son fils, le roi Felipe VI. Durant son règne, le monarque a connu une popularité, notamment pour son apport dans la transition démocratique de l’Espagne.

Avec une fin de règne, pas la plus facile, en 2019, l’ancien monarque a été cité dans des affaires de corruption, qui l’ont poussé à l’exil récemment. Juan Carlos se trouve de nouveau accablé par des déclarations de son ancienne maîtresse, Corinna Larsen. Une entrevue que cette dernière a accordée sur BBC révèle leur ancienne liaison. L’ex-princesse de Sayn-Wittgenstein-Sayn raconte notamment les récits de leur rencontre et de la liaison qu’ils ont entretenu.

Corinna ayant affirmé avoir mis fin à leur relation en 2009, lorsque Juan Carlos lui fait part d’une révélation sur l’existence d’une autre femme dans sa vie. Plus tard, cependant, ils ont renoué avec leur relation à cause d’une tumeur dont l’ancien roi souffrait à l’époque. Corinna Larsen reste ainsi à son chevet, chose qui n’a pas été bien accueillie au sein de la Cour espagnole. En effet, l’ex-roi d’Espagne étant encore marié à la reine Sophie avec qui il vivait cependant séparé. Leur mariage se trouvait réduit à la préservation de l’image de la monarchie.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, former lover of Juan Carlos I, has told the BBC in an interview with @LPressly and @esperanzaec that he must have "hundreds of other accounts" around the world related to his "family enterprise". #SpainInEnglish https://t.co/aV3eiKXKWE

