Jul : le collectif 13’Organisé sort un clip avec Didier Raoult en tant que dealer… Cela vaut le détour !

Qui aurait pu imaginer Didier Raoult dans un clip de rap ? Eh bien le collectif marseillais 13’Organisé oui apparemment. Le groupe formé par Jul et qui rassemble en tout 13 rappeurs a sorti un album ce vendredi 9 octobre, et ça cartonne déjà. Dans l’un des clips intitulé L’étoile sur le maillot, c’est un sosie de l’homme de science qui fait son apparition.

Un clip très remarqué à cause d’un personnage

Pour la sortie de l’album du 13 organisé, un clip a été diffusé sur YouTube. Il s’agit de L’étoile sur le maillot, un intitulé qui a été choisi en référence au football, notamment à la seule Ligue des champions remportée par l’Olympique de Marseille en 1993.

L’une des choses qui a fait tiquer les internautes, c’est la référence au directeur de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille, Didier Raoult. Une référence très claire d’ailleurs, puisque les artistes ont invité dans leur clip, un sosie du professeur Didier Raoult.

Habillé d’une blouse, d’une sacoche, avec des lunettes tout comme le véritable docteur, on voit le sosie qui ressemble de façon stupéfiante au véritable Didier Raoult, en bas d’un immeuble dans une attitude de dealer, pendant que le rappeur l’Algérino chante un passage : « A Marseille, ça vend du shit de la chloroquine ».

Cela rappelle le traitement controversé à l’hydroxychloroquine qu’avait préconisé le docteur marseillais au début de la pandémie de Covid-19. Rappelons que ce traitement avait été mis en doute et fortement critiqué par la communauté scientifique.

Un album phénomène qui remporte déjà du succès

A peine sorti que l’album 13’Organisé enregistre quelques millions de vues sur les réseaux sociaux. Notons que l’Étoile sur le maillot, est en fait le 2e single qui a été extrait de l’album sorti ce vendredi 9 octobre 2020 sur YouTube.

Pour ce qui est du collectif de rappeurs qui a pris pour nom de groupe, le 13’Organisé comme l’intitulé de ce 1er album, il a été formé sous l’initiative du rappeur Jul. Il s’est associé avec 12 autres artistes de la chanson urbaine française, et cela a fonctionné.

Alors que ce vendredi le clip l’étoile sur le maillot a été mis en ligne à 16 heures, il a déjà fait plus de 4 millions de vues seulement en un week-end. D’ailleurs, les chiffres de « 13 Organisé » ont de quoi donner le tournis. Cette compilation qui est 100% marseillaise, est un véritable disque de tous les records.

Un autre morceau de l’album a également fait l’unanimité auprès des internautes. Il s’agit du clip « Bande Organisée » qui est resté également dans les records en étant le numéro 1 du chart Spotify. Il faut dire qu’il a eu 4,7 millions de Streams !

Concernant ‘’L’Etoile sur le maillot’’, on trouve dans le clip non seulement Jul et L’Algérino, mais également Alonzo, Sch, Stone Black, As, Le Rat Luciano, et Veazy. Une chose est sûre, l’album 13’Organisé cartonne vraiment avec en tête, « L’étoile sur le maillot ». Il collectionne plus d’un million d’écoutes en très peu de temps, pendant que les autres titres de l’album font environ 500 000 écoutes.

De plus, plusieurs titres de l’album sont très écoutés dont « Combien », « 13 balles » ou encore « Je suis Marseille ». Pour ces titres, l’écoute s’élève plutôt aux environs 700 000.

Etant donné que l’album vient de sortir, ces chiffres qui sont tout simplement incroyables, n’ont certainement pas fini d’évoluer !