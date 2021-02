Julia Morgante aurait fréquenté Jonathan Germain après la séparation avec Yann, voici toutes ses déclarations !

Si vous avez suivi l’émission les Princes et les Princesses de l’amour, vous avez pu constater que Julia Morgante avait quitté le programme au bras de Yann. Toutefois, leur relation n’aurait pas connu une fin heureuse puisque les deux tourtereaux seraient séparés comme nous avons pu l’apprendre dans les colonnes de Star Mag. D’autres révélations ont été faites par rapport à la jeune femme puisqu’elle aurait aussi tenté sa chance avec un autre garçon.

Un choix complexe pour Julia Morgante qui n’a pas porté ses fruits

Avec certaines émissions de télé-réalité, il est possible de trouver l’amour ou du moins tenter de découvrir son âme soeur. Si certaines relations sont solides et perdurent, d’autres restent éphémères et elles se consument très rapidement. De ce fait, avec leur notoriété et les réseaux sociaux, les internautes peuvent suivre sans aucune difficulté toutes les difficultés rencontrées, les bonheurs, mais également malheurs. Nous avons donc appris grâce au magazine que Julia Morgante serait séparée de Yann.

Par rapport au comportement de Yann dans l’aventure, le couple aurait enchaîné les disputes, cela aurait donc provoqué une rupture .

. Tout ne semble pas être négatif pour Julia Morgante puisqu’elle aurait pu revoir un autre homme à savoir Jonathan et les rumeurs évoquent une relation.

Grâce à Internet, la jeune femme a pu se confier et apporter quelques détails croustillants pour les internautes.

Julia Morgante révèle qu’elle n’a pas forcément arrêté de discuter avec lui après le tournage de cette saison. Ils ont eu l’occasion de se revoir notamment dans la capitale française, mais elle reste toutefois ferme en affirmant que le but n’était pas de se mettre en couple par exemple. Toutefois, elle avoue qu’ils ont pu se fréquenter, mais cela n’aurait pas non plus fonctionné.

Julia Morgante explique cette situation par une différence au niveau des caractères qui aurait pu empêcher les deux tourtereaux d’aller un peu plus loin dans leur relation : « je ne peux pas vraiment dire qu’on s’est donné les moyens. Ce n’était pas le bon moment » comme elle peut le préciser sur Internet. Julia Morgante est donc un coeur à prendre si nous comprenons bien la situation ?

Un coup de coeur qui ne se concrétise pas

Dans ces émissions, vous devez apprendre à connaître rapidement l’autre personne alors que les caméras sont braquées sur vous. Si vous avez seulement un coup de coeur, cela peut être difficile d’en savoir un peu plus dans de telles conditions. Par conséquent, les candidats peuvent se donner une autre dans le réel pour savoir si les émotions qui ont pu être proposées dans l’émission sont vraiment au rendez-vous dans la réalité. Parfois, cela peut fonctionner et, dans d’autres cas, le résultat n’est pas celui escompté. Julia Morgante estime qu’elle avait clairement besoin de voir si ce coup de coeur pouvait se concrétiser.

Elle est convaincue qu’elle a pu faire le maximum puisque Jon est une personne spéciale. Par contre, si les deux tourtereaux ont tenté une histoire, nous apprenons toujours grâce à ce magazine qu’ils ne seraient plus en contact. Julia Morgante estime qu’elle devait être attentive à tout ce qu’elle pouvait faire ou dire, il semble donc difficile de s’épanouir dans une situation similaire. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Julia Morgante et son quotidien, vous pouvez toujours vous rendre sur son compte Instagram. Toutes les stars du petit écran ont forcément un compte pour garder le contact avec les abonnés.