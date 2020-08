Julia Paredes (Mamans et Célèbres) : elle accepte son sort si la vie lui refuse la maternité !

View this post on Instagram

on à joué les touristes aujourd’hui, Luna voulait absolument aller dans la Tour Eiffel donc nous y sommes allées et nous avons passé une super journée ! On a ensuite fait du shopping pour la rentrée puis resto entre filles . J’aime ces petits moments entre nous, j’ai même eu le droit à table à un énorme câlin et à un « je t’aime maman on se fait des jolis souvenirs de vacances hin » 😍bref je l’aime trop ma fille 🙈❤️ bonne soirée à vous et bonne semaine on vous embrasse 😘 #mereetfille#paris#summer#mavie#mum#mumlife