Julie Depardieu : elle fait de nouvelles confidences sur ses enfants Billy et Alfred !

Depuis novembre 2018, Julie Depardieu est à l’affiche de « Les Chamois », la série à succès diffusée sur TF1.

Mère occupée, comédienne accomplie

Si dans la série, la comédienne a su nous émerveiller grâce à son rôle de mère de famille; dans la vraie vie, Julie Depardieu est tout aussi une maman exceptionnelle.

En effet, la jeune femme est la mère de deux garçons : Billy et Alfred. Des enfants qu’elle a eu avec le chanteur et comédien Philippe Katherine. Bien que son job de comédienne occupe une grande partie de son temps ; Julie tient personnellement à assurer l’éduction de ses enfants en leur inculquant les vraies valeurs. Aussi, elle a décidé de se défaire d’une habitude au cinéma qui consiste à faire une interprétation fantasque du rôle de parents.

À l’en croire, le couple essaye tant bien que mal de mener une vie de famille bien remplie. Dans les colonnes du magazine Nous Deux, paru en octobre 2018, la fille du réalisateur Gérard Depardieu l’a clairement précisé « Avec Philippe, nous essayons d’être des vrais parents, avec des vraies valeurs, pas des copains (…) Nous ne voulons pas en faire des enfants qui ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont. ». Parfaitement consciente de son rôle de mère, elle assurait que ce rôle n’était pas le plus simple qu’elle ait eu à jouer : « C’est très difficile d’élever des enfants. S’il y avait un mode d’emploi, ça se saurait ! Ils sont encore jeunes et on dit ‘petits enfants, petits problèmes’. »

Rappelons que la comédienne et l’interprète de « la banane » se sont connus lors du tournage du film « No man’s land » de Thierry Jousse en 2010. Depuis, les deux tourtereaux filent le parfait amour et de cette union sont nés les deux enfants du couple. Philippe étant déjà père d’une petite fille prénommée Edie. Le premier enfant du couple s’appelle Billy et à peine un an plus tard, ils accueillaient déjà leur deuxième fils : Alfred. Ils étaient alors tous les deux âgés de 39 ans.

Depuis, la comédienne et son compagnon mènent une heureuse vie de famille avec leurs fils Billy et Alfred qui ont respectivement, 9 ans et 8ans.

Un choix assumé… ou presque

On a longtemps jazzé sur l’écart d’âge un peu trop rapproché de ses deux fils. En effet, l’intervalle d’âge entre les deux fils de Julie est seulement de treize mois. En réponse à ces polémiques, la comédienne affirmait qu’il s’agit d’un choix qu’elle a fait et qu’elle assume. Alors que ses enfants étaient encore en bas âge, Julie s’était exprimée dans les colonnes du magazine Psychologies en affirmant qu’il est beaucoup plus simple d’élever deux enfants que d’élever un seul. « Curieusement, c’est beaucoup plus simple d’en élever deux qu’un. Mais je vais m’arrêter là ».

D’après elle, cela permettait aux deux enfants d’apprendre à veiller l’un sur l’autre, le meilleur moyen de cultiver le sens des responsabilités dans sa petite famille. Seulement voilà, il semblerait qu’aujourd’hui, l’interprète de Krystel Bernard ait changé d’avis.

Aujourd’hui, la comédienne âgée de 47 ans donne l’impression de bien s’en sortir avec ses deux garçons. Pourtant, elle a indiqué que ses certitudes ont volé en éclats, avec le temps. Elle affirme ne plus être sûre de quoi que ce soit. D’après ses déclarations, il n’est pas toujours aisé pour elle d’allier sa présence sur les plateaux de tournage à celle aux côtés de ses bambins chaque soir.