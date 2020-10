Julie Gayet : elle fait des révélations étonnantes sur ses liens de parenté avec un acteur très célèbre !

En pleine promotion du film Poly, Julie Gayet fait la une de l’actualité du monde du cinéma français. Elle partage l’affiche avec un célèbre comédien qui en réalité est son cousin. Ni la compagne de l’ancien président français, ni l’acteur en question ne savaient qu’ils étaient parentés. Lorsqu’ils découvrirent cela, ce fut l’acteur lui-même qui l’a aidé à vérifier l’information pendant le tournage. On peut bien dire que le monde est petit. Il aurait été possible qu’ils se fréquentent durant de longues années sans savoir qu’ils étaient de la même famille. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Julie Gayet et François Cluzet seraient cousins ?

Oui, Julie Gayet est bel et bien la cousine de François Cluzet. Ce lien de parenté a été révélé au public par la compagne de François Hollande. C’était au micro de la chaîne Europe 1 dans l’émission ça fait du bien, qu’elle a fait cette déclaration qui a surpris tous les téléspectateurs. En effet, elle avait été invitée pour faire la promotion de son dernier film nommé Poly auprès d’Anne Roumanoff.

La femme de 48 ans raconte avoir été approchée par François Cluzet lors du tournage du film. Il l’aurait abordé directement et lui a demandé si elle savait qu’ils étaient cousins. Sans doute étonnée par cette révélation subite, la presque cinquantenaire a voulu en avoir le cœur net et ses recherches ont été concluantes.

« On a commencé par chercher et effectivement on est très proches », avait révélé la compagne de François Hollande. L’acteur et Julie Gayet sont cousins du côté de la mère de cette dernière dans les Ardennes. Cette révélation qui fut d’abord un choc pour l’actrice a également laissé sans voix ses interlocuteurs sur les plateaux de l’émission. Elle reconnaît cependant qu’il y avait un air de famille entre elle et François Cluzet.

Qui est Julie Gayet ?

Née le 3 juin 1972 à Suresnes, Julie Gayet est une actrice française, et productrice de cinéma. Elle a débuté sa carrière dans le monde du cinéma dans les années 90 et sa renommée s’est étendue notamment grâce à son premier rôle féminin dans le film Delphine A, Yvan 0. Si elle excelle très bien en tant qu’actrice, elle s’est également lancée dans la production en 2007.

Julie Gayet a été nommée une fois au César de la meilleure actrice dans un second rôle grâce à son apparition dans le film Quai d’Orsay en 2014. Elle est déjà apparue dans plusieurs courts et longs métrages ainsi que dans certaines émissions télévisées. La mère de deux enfants a aussi fait des doublages pour des œuvres cinématographiques comme L’apprenti Père Noël, une promesse, Grâce de Monaco, etc.

Par ailleurs, côté vie privée, elle a d’abord été mariée au cinéaste Santiago Amigorena le 10 juin 2000. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Tadeo et Ezéchiel, mais ont divorcé en 2006, soit 6 années après leur mariage. Depuis 7 ans, Julie Gayet est la compagne de François Hollande, président de la France de 2012 à 2017. Cependant, leur relation n’a pas été officialisée, car elle n’était pas considérée formellement comme la femme du président. L’actrice n’avait donc fait aucune apparition publique aux côtés de l’ancien Chef d’État durant toute la durée de son mandat présidentiel. Elle n’a donc pas eu le titre de Première dame de France.